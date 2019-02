Sarajevo, 21. veljača 2019.

U susretu sa zlom ne smije biti kompromisa. Nultu stopu tolerancije, o kojoj se posljednjih godina u Crkvi često govori, narod je davno opisao riječima: „Tko s đavlom tikve sadi, o glavu mu pucaju!“ Sve kalkulacije da valja izabrati „manje zlo“, na kraju se u načelu pokažu kao obmana, pa stoga moralna teologija nedvosmisleno govori kako „dobro treba činiti, a zlo izbjegavati“. Međutim, istina je također da đavao na nekom području i u nekim slučajevima djeluje na intenzivniji način. Evanđelja opisuju slučaj kako Isusovi učenici – koji su ostali među narodom u trenutku kada se On, pred očima Petra, Jakova i Ivana, na gori preobrazio – nisu uspjeli izagnati zloduha iz jednog mladića. Nakon što je Isus to učinio, pitali su ga: „Kako to da ga mi ne mogosmo izagnati?“, a On im odgovara: „Ovaj se rod ničim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom“ (usp. Mk 9,28-29). Zbog toga Crkva u posebnim okolnostima preporuča molitvu i djela pokore kao sredstva u borbi protiv neke đavolske napasti. Na osobit način počevši od pontifikata pape Benedikta XVI. (2005. – 2013.) pa do danas, to je žalosna tema otkrivenih seksualnih zlostavljanja maloljetnika i odraslih ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi, koja nerijetko služi i kao univerzalna izlika za napad na pojedince ili Crkvu u cjelini.

Odgovarajući na ovaj đavolski izazov u vremenu, papa Franjo je dotadašnjim papinskim povjerenstvima (Ecclesia Dei – u međuvremenu ukinuto, Za kulturno blago Crkve, Sakralna arheologija, Biblijska komisija, Teološka komisija, Za Katekizam Katoličke Crkve i Za Latinsku Ameriku) 22. ožujka 2014. dodao i Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika. Objašnjavajući o čemu je riječ, Sveti Otac je u pismu predsjednicima biskupskih konferencija i poglavarima ustanova posvećenog života i družbi apostolskog života 5. veljače 2015., uz ostalo, napisao: „Obitelji moraju znati da se Crkva neštedimice trudi zaštititi njihovu djecu. One također trebaju znati da imaju pravo obratiti se Crkvi s punim povjerenjem jer je ona siguran dom. Prema tome, prioritet se ne smije dati bilo kojoj drugoj vrsti interesa, bez obzira na njegov karakter, poput želje da se izbjegne sablazan, jer apsolutno nema mjesta u službi za one koji zlostavljaju maloljetnike.“

No, svoje je jasne upute što činiti za zaštitu maloljetnika i suzbijanju zlodjela seksualnoga iskorišćivanja koja su se događala u Crkvi, još 3. svibnja 2011. objelodanila Kongregacija za nauk vjere, na čijem je čelu bio kardinal William Levada. U okružnom pismu koje ima nakanu pomoći biskupskim konferencijama da razviju smjernice za suočavanje sa slučajevima seksualnih iskorišćivanja maloljetnika koje su počinili klerici, ističe se kako tu nije riječ samo o kanonskim prijestupima, nego i o kaznenom djelu koje procesuira i građansko pravo. Zato se nalaže suradnja s civilnim vlastima. „Ta suradnja, štoviše, ne odnosi se samo na slučajeve zlostavljanja koje su počinili klerici, već i na slučajeve u kojima su uključeni redovnici ili laici koji djeluju u crkvenim strukturama“, navodi se u pismu uz naglasak da odgovornost za postupanje s kleričkim deliktima seksualnog zlostavljanja maloljetnika pripada prvenstveno dijecezanskom biskupu. Na tragu toga Hrvatska biskupska konferencija je 5. lipnja 2013. donijela vlastite smjernice koje je Kongregacija za nauk vjere potvrdila 21. prosinca 2015.

S obzirom kako je očito riječ o zlu koje je plodno tlo pronašlo kod pojedinih osoba u Katoličkoj Crkvi i da ga se ne smije banalno shvaćati, Papinsko povjerenstvo za zaštitu maloljetnika preporučilo je, a Sveti Otac prihvatio, da se ustanovi Dan molitve i pokore za žrtve spolnog zlostavljanja te molitve Bogu za jasniju svijest odgovornosti svih članova Crkve u pogledu osoba maloljetne dobi njoj povjerene. Biskupska konferencija BiH na svojem je zasjedanju u Mostaru 21. i 22. ožujka 2017. odredila da to bude petak pred Cvjetnicu – u narodu poznat i kao Cvjetni petak. U proglasu objelodanjenom tom prigodom ističe se: „Dok istodobno zahvaljujemo Božjoj milosti što izopačenost spolne zloporabe maloljetnika ne predstavlja breme koje opterećuje našu domovinsku Crkvu (...) Osobitu sućut iskazujemo onima koji i danas pate zbog toga što su u svojoj intimi, djetinjoj nevinosti i povjerenju, povrijeđeni po zlodjelima onih koji pripadaju Katoličkoj Crkvi.“ Slučaj svođenja na laički stalež američkoga kardinala Theodorea McCarricka jasno daje do znanja kako je Crkva odlučna u suočavanju s ovim zlom u njezinim redovima. No, istodobno valja pitati zašto oni koji na sav glas govore o ovakvim zločinima unutar Crkve – koji uistinu jesu u nebo vapijući grijesi – ne postavljaju ista pitanja kada je riječ o drugim sastavnicama društva? Sa zlom nema kalkulacija i ako se ne želi „s đavlom tikve saditi“, onda mu se valja suprotstaviti i u obiteljima, i u školama, i na radnim mjestima...



