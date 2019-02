Vatikan, 20. veljača 2019.

Današnje se vrijeme ne razlikuje od vremena općeg potopa – rekao je papa Franjo, 19. veljače 2019. u propovijedi tijekom jutarnje Mise u Domu svete Marte podsjetivši na patnju gladne djece i siročadi, te najslabijih i siromašnih koji plaćaju račun zbog nesreća u svijetu. Osim toga, Papa je potaknuo da imamo srce koje sliči Božjem srcu, sposobno razljutiti se i ražalostiti se; no prije svega biti brat prema braći, otac prema djeci; da imamo ljudsko i božansko srce.

Komentirajući prvo čitanje liturgije dana, Sveti Otac je naglasio dvije stvari. Osvrnuo se na Božju bol pred zloćom ljudi i na Njegovo kajanje jer ih je stvorio, tako da je obećao da će ih izbrisati s lica zemlje. To je Bog koji ima osjećaje, nije apstraktan, ideje su mu čiste i trpi, a to je Gospodinovo otajstvo.

Radi se o Božjim osjećajima, o Bogu Ocu koji nas ljubi; no, može se razljutiti – rekao je papa Franjo i istaknuo – To je Isus koji nam patnjom srca pokazuje put. Naš Bog ima osjećaje, ljubi nas svojim srcem, a ne idejama. A kad nas miluje, miluje nas svojim srcem; kad nas udara, kao dobar otac, udara nas svojim srcem, i trpi više od nas.

To je odnos srca prema srcu, sina prema ocu koji se otvara, i ako je On u stanju žalostiti se u svom srcu, i mi ćemo biti u stanju žalostiti se pred Njim – rekao je Papa i nastavio – To nije sentimentalnost, to je istina. Današnje vrijeme nije drugačije od vremena potopa. Tu su problemi, nesreće, siromasi, djeca, gladni, progonjeni i mučeni; ljudi koji u ratu umiru, jer na njih bacaju bombe kao da su bomboni.

Ne vjerujem da su naša vremena bolja od vremena poplava – rekao je Sveti Otac i dodao – nesreće su manje više iste i žrtve su manje više iste. Razmislite, na primjer, o najslabijima i djeci. Koliko je djece koja su gladna i bez obrazovanja, te ne mogu rasti u miru. Koliko je djece bez roditelja, jer su poginuli u ratovima. Koliko je djece vojnika… Pomislimo samo na tu djecu. Potrebno je tražiti milost da imamo srce kao što je Božje, koje sliči Božjem srcu, srce brata prema braći, oca prema djeci i sina prema roditeljima. Ljudsko srce poput Isusovog božansko je srce.

Za velike nesreće i današnje ratove u svijetu račun plaćaju slabi, siromašni, djeca, oni koji nemaju sredstava za život. Mislimo na to da je Gospodin ožalošćen u svom srcu i približimo mu se i razgovarajmo s Njim: „Gospodine, pogledaj te stvari, razumijemo te“. Utješimo Gospodina: „Razumijemo te i pratimo te molitvom, u tvom zagovoru u svim tim nesrećama koje su đavolji plod koji želi uništiti Božje djelo – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)