Vatikan, 19. veljača 2019.

Kao i Kajinu, Gospodin danas i nama upućuje pitanje: „Gdje ti je brat?“ – rekao je papa Franjo, 18. veljače 2019. tijekom jutarnje Mise u Domu svete Marte i potaknuo – odgovorite osobno, ali ne kompromisnim odgovorima kako biste pobjegli od problema. Naime, Papa je podsjetio da se tu radi o bolesnom, zatvorenom i gladnom bratu, kako piše u 25. poglavlju Matejevog evanđelja.

Događaj o Kajinu i Abelu, o kojem govori prvo čitanje današnje liturgije (Post 4,1-15.25), dio je književne vrste koja se često ponavlja u Bibliji; možemo je nazvati 'neugodna pitanja i kompromisni odgovori' – rekao je Sveti Otac i objasnio – Naime, uistinu je neugodno pitanje koje Bog upućuje Kajinu: „Gdje je tvoj brat?“ Odgovor je u tom slučaju pomalo kompromisan, ali i obramben: Kakve veze imam ja sa životom svoga brata? Zar sam ja čuvar brata svoga? Perem ruke od toga. Tako Kajin nastoji pobjeći od Božjega pogleda.

Isus je mnogo puta postavljao neugodna pitanja, pa i Petru, na primjer, kada ga je pitao tri puta: „Ljubiš li me?“ Tako da Petar nije znao što odgovoriti – rekao je papa Franjo i nastavio – Postavio ih je i učenicima: „Što ljudi govore o meni?“. Oni su odgovorili: „Da si prorok, Ivan Krstitelj…“. „A vi, što vi kažete?“ – pitao ih je. Dakle, neugodno pitanje. Bog je Kajinu uputio i drugo pitanje: „Gdje ti je brat?“ To je neugodno pitanje, bolje je ne postavljati ga. Poznajemo mnoge odgovore: to je njegov život, poštujem ga, perem ruke od toga…, ne miješam se u život drugih, svatko je slobodan birati svoj put… U svakodnevnom životu na ta neugodna Gospodinova pitanja odgovaramo pomalo općenitim načelima koja ništa ne kažu, ali ipak pokazuju sve što nam je u srcu.

Danas Gospodin svakome od nas postavlja to pitanje: „Gdje ti je brat?“ – rekao je Papa i dodao – Možda netko tko je malo rastresen može reći da je kod kuće sa svojom ženom, no radi se o gladnom, bolesnom, zatvorenom i progonjenom bratu zbog pravednosti. Gdje ti je brat? Ne znam. Ali tvoj brat je gladan! Da, da, sigurno je na ručku u župnom Caritasu, sigurno će ga nahraniti. Tim kompromisnim odgovorom spašavamo svoju kožu. A drugi bolesni brat? Jeste li sigurni da je u bolnici!? U bolnici nema mjesta! Ima li lijekove? To je njegova stvar, ne mogu se miješati u život drugoga. Vjerojatno ima rođake koji će mu dati lijekove. Perem ruke od toga.

Gdje je tvoj brat, zatvorenik? – nastavio je Sveti Otac s pitanjima i odgovorima – Ah, plaća ono što je zaslužio. To što je učinio, neka i plati. Umorni smo od tolikih kriminalaca na ulici; neka plati. No, kamo sreće da nikad niste čuli to pitanje koje vam je postavio Gospodin. „Gdje je vaš brat?“ Gdje je vaš iskorištavani brat, onaj koji radi na crno, devet mjeseci godišnje da bi ponovo nastavio nakon tri mjeseca, još godinu dana? Na takav način nema sigurnosti i nema odmora. Netko će reći: danas nema posla, mora se uzeti ono što se može. To je još jedan kompromisni odgovor.

Tu riječ Gospodnju svatko mora uzeti kao da je upućena njemu osobno – rekao je papa Franjo i naglasio – Gospodin me pita: „gdje ti je brat?“ i spominje braću koja se navode u 25. poglavlju Matejeva evanđelja: bolesni, gladni, žedni, goli, onaj mali brat koji ne može ići u školu, ovisnici, zatvorenici... Gdje je on? Gdje je tvoj brat u tvojem srcu? Ima li mjesta za te ljude u našem srcu? Ili samo govorimo o ljudima i nastojimo si malo olakšati savjest dajući milostinju? Netko će reći: Neka Crkva ne smeta previše s tim socijalnim naukom, jer tako izgleda kao komunistička partija i to nas boli. U redu, ali Gospodin je pitao: „gdje je tvoj brat?“ Ne stranka, nego Gospodin. Navikli smo davati kompromisne odgovore kako bismo pobjegli od problema, kako ga ne bismo vidjeli i dodirnuli.

Napravite popis svih onih koje Gospodin spominje u 25. poglavlju Matejevog evanđelja – potaknuo je Papa i upozorio – Inače počinjete stvarati život tame. „Grijeh ti je kao zvijer na pragu“ – govori Gospodin Kajinu. Kada živimo taj život tame, ne uzimajući u ruku ono što nas je Gospodin Isus naučio, na našim vratima se nagomila grijeh i čeka da uđe, te da nas uništi.

Postavimo si i drugo pitanje koje se nalazi u Knjizi Postanka, koje je Bog uputio Adamu nakon što je počinio grijeh: „Adame, gdje si?“ Adam se sakrio zbog srama i straha. Kamo sreće da i mi osjetimo tu sramotu. Gdje je vaš brat? Gdje ste vi? U kojem svijetu živite da niste svjesni tih stvari, te patnje i boli? Gdje vam je brat? Gdje ste? Nemojte se skrivati od stvarnosti. Na ta dva Gospodinova pitanja odgovorite otvoreno, odano, dapače radosno – rekao je na kraju Sveti Otac. (kta/rv)