Hrvatska katolička zajednica (HKZ) bl. Alojzija Stepinca u Aalenu svečano je, u nedjelju 17. veljače 2019. proslavila svoga zaštitnika – bl. Alojzija Stepinca. Svečano Misno slavlje u kapeli Sv. Mihaela u Aalenu predvodio je postulator kauze za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca mons. dr. Juraj Batelja u zajedništvu s domaćinom – voditeljem HKZ bl. Alojzija Stepinca u Aalenu i HKZ Presvetoga Srca Isusova u Heidenheim a.d. Brenz vlč. Vilimom Koretićem – svećenikom Bjelovarsko-križevačke biskupije, i njegovim bratom vlč. Brankom Koretićem, župnikom župe Sv. Petra apostola u Ivanićgradu, svećenikom Sisačke biskupije.

Mons. Batelju, gošću iz Berlina sutkinju u Cottbusu dr. Claudiju Stahl, autoricu iscrpne biografije bl. Alojzija Stepinca na njemačkom jeziku, i okupljene vjernike iz Aalena, Heidennheima, Schwäbisch Gmünda, Geislingenena i Göppingena, među kojima su uz Hrvate u Misnom slavlju sudjelovali i Nijemci, na početku je pozdravio vlč. Koretić. Potom je prigodnom recitacijom mons. Batelju pozdravila djevojčica Jana Karlić.

Predsjednica pastoralnog vijeća te HKZ Paula Matić je u prigodnoj riječi upućenoj mons. Batelji istaknula: „Kad ste u našoj sredini, tada se u nama bude osjećaji i prisjećanje na našeg velikog Blaženika sa svetim životom. Njegovo proglašenje svetim s nestrpljenjem očekamo. U Vašoj osobi imamo sve one spoznaje o svetosti bl. Alojzija Stepinca, koje ste pomno otkrivali, istraživali i predočili Crkvi. Svetac, naš zaštitnik bl. Alojzije Stepinac svoju svetost dokazuje i pokazuje u tolikim uslišanim molitvama, koje mu ljudi upučuju u svim potrebama. Ne možemo nekoga voljeti i njemu se utjecati, ako ga dobro ne poznamo. Istina je da se naš budući svetac, a za nas on to već i jest, vođen Božjom mudrošću uvelike zauzimao za ljude u nevolji i ne bojeći se smrti branio je i spašavao Židove, Srbe, Rome, i tolike ljude u nevolji”, istaknula je izrazivši radost što u slavlju sudjeluje i dr. Claudia Stahl. „Hvala Vam, dr. Stahl, što ste s nama u vjeri i ljubavi slaveći našeg zaštitnika bl. Alojzija Stepinca i što svugdje s uvjerenjem svjedočite o njegovom svetosti i mučeništvu.“

Mons. Batelja je u nadahnutoj propovijedi istaknuo kako je bl. Alojzije Stepinac podmetnuo leđa da spasi jedinstvo Crkve u hrvatskom narodu u teškom vremenu progona. „Iz ljubavi prema hrvatskom čovjeku bl. Alojzije Stepinac je 1941. godine uputio hrvatskim radnicima u Njemačkoj poruku u kojoj ih je podsjetio i potaknuo da u stranome svijetu svjedoče one vrijednosti koje su poprimili, usvojili i naučili na rodnom ognjištu, a to su: rad, poštenje, čast i molitva. Znao je, ako hrvatski čovjek u svijetu sačuva vrijednosti – pošten rad i pouzdanu molitvu, da će se lađa svakoga čovjeka upravljati prema luci Božjoj i sigurnosti koju Bog daje onima koji se u njega uzdaju. Zato je i kao mladi nadbiskup počeo i okupljao, hrabrio i molio njemačke biskupe da se oformi dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj. Prvi koji je započeo jedan takav rad bio je upravo bl. Alojzije Stepinac.

Želio je da vjernici i Hrvati izvan domovine imaju pomoć, da imaju potporu onih duhovonih pastira koji su ih uveli u zajedništvo Crkve Božje. Želio je da stablo hrvatskoga čovjeka u svijetu ne presahne, nego da bude kao stablo zasađeno pokraj vode tekućice, koje u svakoj prigodi svoj plod donosi. Zato je Crkva ovdje živa i u pastirima i u vama, draga braćo i sestre. Stoga bih želio da ta Crkva i nadalje svjedoči istine vjere da je Isus Krist Sin Božji, da se Isus Krist utjelovio od Blažene Djevice Marije snagom Duha Svetoga, da se Isus Krist rodio kao Bog, da Isus Krist nije izmišljena osoba, da Isus Krist ne pripada carstvu priča, nego za Njega smo spremni umirati svaki dan i svaki čas. To je poruka našega bl. Alojzija i baš zato što je branio Božju čast i sauzimao se za svakog čovjeka, koji je bio u životnoj potrebi. Njegova je slava zaštita siromašnih i na rub bačenih radnika i sirotinje u zagrebačkim predgrađima. Njegova je slava tisuće spašenih za vrijeme Drugoga svjetskog rata, koji su ostali bez doma i domovine. Njegova su slava tisuće spašene ratne siročadi“, kazao je mons. Batelja potaknuvši okupljene neka Stepinčevu snagu vjere žive i dalje prenose. „Vi se sjećate da Hrvati nikada kroz povijest nisu bili kukavice nego hrabri i odvažni u obrani svojega. Nije to nikakav šovinizam niti nacionalizam, to je naše sveto pravo da svoje volimo, promičemo i da se za to ne samo doma nego i na međunarodnim čimbenicima zauzimamo. Nije to politika, to nas Isus danas potiče i kaže da se postavimo prema zahtjevima svijeta, ali iz Božje perspektive, jer znamo da na zemlji sve prestaje, a nebo ostaje.“

U prikaznim darovima mladi u hrvatskim narodnim nošnjama prinijeli su hostije, kalež, kruh, grožđe, vino i bistu bl. Alojzija Stepinca.

Na kraju Misnog slavlja prigodnu riječ na hrvatskom jeziku uputila je dr. Claudia Stahl, koja je darovala zajednici fotografiju bl. Alojzija Stepinca poznatog fotografa Židova iz Austrije Ericha Lessinga, koji je umro prošle godine, a bio je jako poznat. Kardinala Stepinca je posjetio u Krašiću u kućnom pritvoru i tako je nastao taj lijepi kardinalom portret. Potom je istaknula: „Za mene je ovo prvi put da slavim blagdan bl. Alojzija Stepinca u Njemačkoj. Bila sam na Stepinčevo nekoliko puta u Hrvatskoj, ali nikada u Njemačkoj, u mojoj zemlji. I zato sada zbog toga osjećam posebnu radost i vidim s kolikom ste ljubavlju sve pripremili što je za mene vrlo lijepo. Za kardinala Stepinca sam se zanimala u vrijeme dok sam studirala pravo – posebno za kazneni postupak – zašto je bio osuđen. To je za mene bilo vrlo zanimljivo. Prije državnog ispita za sutkinju molila sam kardinala Stepinca za njegov zagovor. I on mi je pomagao. Moja je želja bila postati sutkinjom i to se uz njegovu pomoć i ostvarilo. I na tom sam kardinalu Stepincu vrlo, vrlo zahvalna. Nakon toga sam osjećala da i ja moram nešto učiniti za njega. Tako sam se za njega sve više zanimala za njega, a znala sam da se to ne može ostvariti bez znanja hrvatskog jezika.

Morala sam naučiti hrvatski jezik. Puno sam čitala i bila sam u Hrvatskoj nekoliko puta. Znala sam da je važno da imamo životopis o kardinalu Stepincu i na njemačkom jeziku. Knjigu „Alojzije Stepinac. Die Biografie“, (Verlag Ferdinand Schöningh), objavila sam 2017. u Paderbornu. Nadam se da će nakon toga u Njemačkoj biti poznato njegovo ime. U Njemačkoj je bio poznat prije njegove smrti i neposredno nakon njegove smrti, a onda se to pomalo izbubilo. Vi Hrvati u Njemačkoj možete biti veleposlanici kardinala Stepinca u njemačkom društvu. Kardinal Stepinac i ja još uvijek hodamo istim putem – ponekad je on ispred, a ponekad ja, a uvijek gledamo na to da se ne izgubimo. Vjerujem da će naš put ići i dalje“, rekla je dr. Stahl, koja u Europi zastupa akciju da bl. Alojzije Stepinac postane zaštitnik sudaca.

Uime zajednica vlč. Koretić je mons. Batelji, dr. Stahl i vlč. Branku Koretiću predao umjetničke slike sa signaturom pokojnog aalenskog umjetnika svećenika Siegera Ködera.

Pjevanje je na misi uveličao je zbor iz Aalena i Heidenheima uz pratnju orkestra sastavljenog za tu prigodu pod vodstvom dipl. teologa Antonija Milikote.

Nakon mise, slavlje je nastavljeno u dvorani kapele Sv. Mihaela zajedničkim ručkom i druženjem, prenosi mrežna stranica zivazajednica.de. (kta)



