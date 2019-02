Vatikan, 18. veljača 2019.

Imati vjeru znači potpuno se pouzdati u Gospodina, rušeći svjetovne idole. Sreća je biti s Bogom blizu siromasima, ne slijedeći obmanjivače – rekao je papa Franjo u nedjelju, 17. veljače 2019. na Trgu svetoga Petra, prije molitve Anđeoskog pozdravljenja. Evanđelje nam današnje liturgije (Lk 6,17.20-26) govori o četiri blaženstva i o četiri opomene s izrazom „jao vama“ – rekao je Papa i naglasio – Tim snažnim i oštrim riječima Isus nam otvara oči, svojim nam pogledom daje da gledamo s one strane privida, iznad površine i uči nas vjerom razlučivati prilike.

Isus proglašava blaženima siromahe, gladne, žalosne i progonjene, a opominje one koji su bogati, siti, koji se smiju i koje ljudi hvale – rekao je Sveti Otac i objasnio – Razlog je tom čudesnom blaženstvu činjenica da je Bog blizu onima koji trpe i posreduje kako bi ih oslobodio ropstva. Isus to vidi, već vidi blaženstvo s druge strane negativne stvarnosti. Isto je tako „jao vama“ usmjereno onima koji se danas provode; služi za to da ih probudi iz opasne prijevare sebičnosti, te da ih otvori logici ljubavi dok još imaju vremena.

Odlomak nas današnjeg evanđelja poziva da razmislimo o dubokom značenju vjere koja se sastoji od potpunog povjerenja u Gospodina – rekao je papa Franjo i istaknuo – Radi se o rušenju svjetovnih idola kako bismo svoje srce otvorili živom i istinskom Bogu. Samo On našem životu može dati puninu koju tako želimo, a ipak je teško možemo ostvariti. Naime, mnogo je onih koji se i u ovo naše vrijeme prikazuju kao djelitelji sreće; obećavaju uspjeh u kratko vrijeme, veliku zaradu odmah na ruke, čudesna rješenja za svaki problem. Tu je lako nesvjesno sagriješiti protiv prve zapovijedi. Idolopoklonstvo znači zamijeniti Boga idolom. Idolopoklonstvo i idoli izgledaju kao da pripadaju nekim drugim vremenima, ali u biti pripadaju svim vremenima, pa i današnjem! Bolje opisuju neka suvremena ponašanja od mnogih socioloških analiza.

Zbog toga nam Isus otvara oči za stvarnost – rekao je Papa i protumačio – Pozvani smo na sreću, da budemo blaženi, i to postajemo od sada u mjeri u kojoj se stavljamo na stranu Boga i Njegova kraljevstva, na stranu onoga što nije prolazno, nego vrijedi za vječni život. Sretni smo ako se priznajemo potrebitima pred Bogom i ako smo poput Njega i s Njim blizu siromasima, žalosnima i gladnima. Sposobni za radost postajemo svaki put kada, posjedujući dobra ovoga svijeta, ne činimo od njih idole kojima prodajemo svoju dušu, nego ih možemo podijeliti sa svojom braćom. Današnja nas liturgija ponovno poziva da se preispitamo u svezi s tim kako bi se u našem srcu nastanila istina.

Isusova su blaženstva odlučna poruka koja nas potiče da ne stavljamo svoje povjerenje u materijalne i prolazne stvari, te da ne tražimo sreću slijedeći prodavače dima koji su često prodavači smrti, i obmanjivače – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Gospodin nam pomaže otvoriti oči, steći prodorniji pogled u stvarnost, izliječiti kroničnu kratkovidost kojom nas je zarazio svjetovni duh. On nas svojom čudesnom riječju trese i tjera da prepoznamo ono što nas stvarno obogaćuje, zadovoljava, daje radost i dostojanstvo. Ukratko, ono što stvarno daje smisao i puninu našem životu. Neka nam Blažena Djevica Marija pomogne to evanđelje slušati otvorena uma i srca kako bi donijelo ploda u naš život i kako bismo postali svjedoci sreće koja ne razočarava – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)