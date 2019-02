Sarajevo, 17. veljača 2019.

Islamske novine „Preporod“, koje Islamska zajednica u BiH dvaput mjesečno izdaje u Sarajevu, u broju od 15. veljače 2019. stavile na naslovnu stranicu fotografiju pape Franje i velikog imama Al Azhara u Kairu Ahmeda Al-Tayeba. Na str. 31 bošnjački teolog i novinar Mirnes Kovač donio je dvije fotografije s Papina pohoda Ujedinjenim arapskim emiratima 3. do 5. veljače i kratku reportažu. Uz to je urednica Senada Tahirović na str. 33-34 uvrstila cjelovit prijevod na bosanski „Povelje o ljudskom bratstvu radi svjetskog mira i suživota“ koju su Papa i čelnik Al-Azhara kao svjetskog centra za sunitski islam potpisali u Abu Dabiju 4. veljače. U tekst je uklopljena fotografija Pape i Šeika koji potpisuju povijesni dokument bratskog dijaloga i humanitarne suradnje muslimana i katolika u današnjem svijetu.

Nakon prestanka otomanske vlasti nad Bosnom god. 1878. brojni bošnjački teolozi studirali su na Al-Azharu u Egiptu. Među njih spada Husein Đozo, kasniji plodni pisac znanstvenih i pučkih članaka a bio je i oduševljeni podupiratelj projekta da se u Sarajevu otvori Fakultet islamkih nauka na kojem je predavao od 1977. do 1982. Jedan od njih je i sadašnji reis Dr. Husein Kavazović koji je studirao pravo na Al-Azharu od 1985. do 1990. Ovo objavljivanje cjelovitog teksta Povelje je tim značajnije što su je katolički mediji na hrvatskom do ovog datuma samo prepričali a nisu preveli. (kta/m.z.)