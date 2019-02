Sarajevo, 16. veljača 2019.

U četvrtak, 7. veljače 2019. u radnoj posjeti Caritasu Bosne i Hercegovini boravila je dvočlana delegacija Caritasa Austrije koju su činili gđa Birgit Ertl-Koestler i gosp. Tobias Nölke.

Naime, Caritas Austrije je još tijekom 2018. god. pokrenuo inicijativu izrade zajedničkog regionalnog projekta s ciljem poticaja zapošljavanja mladih. U cjelokupnom procesu pripreme i izrade projektnog prijedloga su sudjelovale i Caritasove organizacije iz regije: Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Kosova, Caritas Srbije i Caritas Albanije. S ciljem prikupljanja informacija za izradu navedenog projektnog prijedloga, ali i testiranja osnovnog seta aktivnosti, Caritas Austrije je osigurao i sredstva za financiranje manjih, lokalnih pilot projekata nacionalnih Caritasa. Sredstva u ukupnom iznosu od 60.000,00 EUR, od toga za BiH iznos 15.000,00 EUR-a, a osigurali su ih nad/biskupski iz Austrije: Caritasi Beča, St. Pöltena, Linza, Graza i Klagenfurta. Koncem 2018. god. projektni prijedlog naziva YOUR JOB (Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkan), je usuglašen, a Caritas Austrije je započeo proces prikupljanja sredstava za provedbu aktivnosti.

S tim u vezi, delegacija Caritasa Austrije je posjetila ured Caritasa Bosne i Hercegovine, a s ciljem kako bi predstavili dosadašnje aktivnosti, te zajednički definirali korake za naredni period. Ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević sa suradnicima primio je delegaciju Caritasa Austrije, te na samom početku susreta zahvalio Caritasu Austrije za sav dosadašnji predan rad i prisutnost u Bosni i Hercegovini koja mnogo znači osobama u potrebi. Mons. Knežević se osvrnuo i na dugogodišnju suradnju i potporu nad/biskupijskih Caritasa iz Austrije s nad/biskupijskim Caritasima u Bosni i Hercegovini. Gđa Ertl je još jednom ponovila predanost Caritasa Austrije u pronalasku sredstava za provedbu navedenog projekta, te navela kako su pokrenute različite inicijative, a koje bi u skorije vrijeme trebale donijeti konkretne rezultate. Na kraju susreta je izražena nada kako će zajednička nastojanja i uloženi napori u proteklih godinu dana rezultirati skorašnjim početkom provedbe projekta i konkretizacijom aktivnosti na lokalnoj razini. (kta/caritas.ba)



