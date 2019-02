Sarajevo, 14. veljača 2019.

U utorak, 12. veljače 2019. u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih (NCM) "Ivan Pavao II." u Sarajevu otvorena je izložba fotografija „El camino“ – „Hodočašće“ („Put“), autora vlč. Ilije Orkića. Organizator izložbe je Matice hrvatske - ogranak Žepče u suradnji s NCM „Ivan Pavao II.“ iz Sarajeva. Na otvaranje izložbe okupilo se tridesetak zainteresiranih osoba. Program je moderirao gosp. Perica Jukić, voditelj Matice hrvatske iz Žepča. Za glazbeni ugođaj su se pobrinuli mladi iz benda Emaus: Anamarija Matijević, Ana-Marija Tomić i Filip Milošević, otpjevavši tri skladbe.

U ime domaćina nazočne je pozdravio vlč. Dr. Šimo Maršić, ravnatelj NCM. O samoj izložbi je govorio autor Orkić, prisjećajući se zanimljivih detalja s puta. Prikazan je i dvadeset minutni film „Camino – od Sarajeva do Santiaga de Compostele“. U filmu se može vidjeti mnoštvo prelijepih pejzaža; kratkih razgovora s hodočasnicima i njihovih predstavljanja odakle su, kao i steći uvid kako teče jedan dan na caminu.

Između ostalog, autor je spomenuo: „Samo hodočašće započinje u Francuskoj u mjestu Sant Jean de Port, da bi se ubrzo prešlo preko Pirineja u Španjolsku. Ja sam prošao dvije trećine puta: od St. Jean de Port do grada Burgosa, te od Leona do Santiaga de Compostele. Za Camino me zainteresirao njemački svećenik Meinolf, koji je prošao sav put. U početku sam htio proći samo dio puta. Tako sam s prijateljem Šimom prošao zadnjih tristo kilometara camina. Stigavši na cilj, te 2015. godine, odlučio sam proće cio put. Tako smo nakon dvije godine ponovno vlč. Šimo i ja krenuli na hodočašće, ovaj puta od početka... Neki dojmovi s puta su: ima puno dobrih ljudi koji su susretljivi i ljubazni. Postoji puno znakova pokraj puta, i u životu i na caminu, koje treba prepoznati i slijediti ih. Oni će nas dovesti do cilja. Mi smo uvijek na put. Od rođenja do smrti neprestano negdje putujemo. Naša je domovina na nebesima; ovdje smo samo na privremenoj postaji, jer dok negdje stignemo, pitamo se kamo dalje.“

Nadalje, vlč. Orkić je rekao kako se na početku u torbi na leđima nalazi petnaestak kilograma odjeće i potrebnoga, da bi se s vremenom teret smanjivao, jer uvidimo kako nam puno toga jednostavno nije potrebno na putu. Zapravo, i u životu možemo bez puno toga. Najteže je hodati današnji dan, koji upravo živimo. A kad se umorimo, uvijek će biti netko da nam pomogne. Snaga se obnavlja. Tko s Bogom računa, naći će pravi put. Poteškoća će uvijek biti, nikad ne možemo sve predvidjeti. Kad ne možeš dalje, stani; odmori se; popij vode; prilezi; i snaga će doći.

Na kraju programa su u opuštenom razgovoru sudionici postavljali pitanja, na koje su odgovarali vlč. Orkić i dr. Maršić, koji su zajedno bili na caminu. Samo hodočašće na grob ovog sveca postoji već tisuću godina, a svake godine se povećava broj hodočasnika.

Izložba ostaje otvorena do kraja veljače.

Za ovu prigodu od tisuću snimljenih fotografija za izložbu je pripremljeno njih pedesetak, formata 30x40 i 40x60 cm. Fotografije prikazuju osobe na hodočašću, crkve i mjesta kroz koja se prolazi, različite pejzaže i emocije koje ljudi proživljavaju iz dana u dan. Na putu ima dovoljno vremena za tišinu i promišljanje u samoći. To su dragocjeni sati susreta sa sobom. Netko je napisao: Ako želiš upoznati Isusa – otiđi u Jeruzalem. Ako želiš papu – otiđi u Rim. A ako želiš upoznati samog sebe – otiđi na camino.

El Camino ili jednostavno Camino – Hodočašće ili Put je po značaju i broju hodočasnika, nakon Isusovog groba i groba Svetog Petra u Rimu, treće po značaju među katolicima. Iako su mnoga Gospina svetišta brojnije posjećena, radi se o hodočašću na grob apostala Jakova, koji je bio među važnijim Isusovim učenicima. Imam više smjerova odakle se hodočasti na grob ovog sveca. Najpoznatija je francuska ruta.

Camino Francese (francuska ruta) je put u razdaljini od osamsto kilometara koje hodočasnici prelazi pješice već tisuću godina. Hodočašće započinje u Francuskoj u mjestu St. Jean-Pied d Port, desetak kilometara od Španjolske granice; ide preko Pirineja i polako se spušta u lijepu i prostranu ravnicu u Španjolskoj. Zatim se pješači kroz pokrajinu Navara prema gradu Pamploni (na baskijskom jeziku Iruña); nadalje prema Burgosu gdje je jedna od najljepših i najvećih katedrala na svijetu. Potom put nastavlja prema gradu Leonu i završava na grobu Svetog Jakova apostola u mjestu Santiago de Compostela. Većina hodočasnika se zaputi i do Finis terre – mjesta udaljenog od Santiaga osamdesetak kilometara, zvanog još i Kraj svijeta.

Na grob Svetog Jakova hodočaste mnogi iz cijelog svijeta, a „Camino“ pješice ili na biciklu godišnje napravi od 100 do 200 tisuća osoba iz cijelog svijeta. Među njima su najbrojniji katolici, ali ima i pravoslavnih, protestanata, avanturista, ateista, ljudi u potrazi za Bogom i u rješavanju osobnih nedoumica. Najbrojniji su hodočasnici iz Španjolske, Italije, Francuske, Koreje, Njemačke... Ali ih ima i iz Rusije, Kine, Brazila, Australije, Južnoafričke Republike, Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Naravno da samu katedralu i grob svetog Jakova posjete i milijuni hodočasnika-vozočasnika.

Prije pedesetak godina jedan španjolski svećenik je doktorirao na temu Camina, i prošao cijeli put markirajući ga - na svakih sto-dvjesto metara postavio je žute strjelice ili školjke. Duž cijelog puta postoje i takozvani Albergue, svratišta gdje hodočasnici mogu prenoćiti. Hodočasnici na početku puta nabave putovnicu „Credential“ u koju se stavi pečat u svakom mjestu ili odmorištu, koji perigrinima (hodočasnicima) omogućuje pomoć u putu, određene privilegije i popuste u restoranima, trgovinama, prenoćištima. (kta)



