Sarajevo, 14. veljača 2019.

„Dijalog nije samo krik srca. On je, prije svega, čin inteligencije. Njegova je prva dužnost objasniti u intelektualnoj predodžbi kakvi izgledamo jedni drugima brišući predrasude i ispravljajući netočne ideje. Doista, možemo se susresti samo u istini.“ Smjernice za dijalog između kršćana i muslimana, Tajništva za nekršćane (1978.)

Ako se i za jedno podneblje na svijetu može kazati kako se kroz cijelu svoju povijest nije nikako moglo do kraja suživjeti s radikalizmom bilo koje vrste – a postojalo ga je u izobilju – onda je to Bosna i Hercegovina. Čak i u vrijeme osmanlijske okupacije ovih prostora, kada je kršćanska raja trpjela svakojake zulume, ni ovdašnji se muslimani nisu dali posve „ukalupiti“, nego se događalo, kako pjesma kaže, da „vino piju, nane, age Sarajlije... na Ilidži pokraj Sarajeva“. Iskustvo života „različitih“ koje pokazuje da „može i drugačije“ te nadasve suživota s takvima, rađalo je prirodnim pluralizmom s jasnim granicama i zakonitostima. Unatoč činjenici da su te „različitosti“ nerijetko zloporabljene na najgori mogući način – sve do ratova i dugotrajne mržnje – ipak je jasno kako su narodi svojim vlastitostima jedni druge obogaćivali. Ono čemu se Zapad danas uči kroz međureligijski dijalog, a Istok odavna izgubio, to ovdašnji prostori nose kao genetsko naslijeđe koje, istina, prečesto bude izmanipulirano i obezvrijeđeno. Stoga su poticaji koji dođu izvana dobra prigoda obnoviti postavke suživota i međusobnih obogaćenja koje ovdje već postoje. Susret pape Franje s velikim imamom Sveučilišta Al-Azhar u Kairu Ahmadom Al-Tayyebom dobrajeprigoda za katolike i muslimane.

Iako je svaki Papin pohod nekoj zemlji „svjetska vijest“, ipak je njegovo 27. inozemno putovanje pobudilo osobitu pozornost. Kao prvi poglavar Katoličke Crkve koji je pohodio Arapski poluotok, papa Franjo boravio je od 3. do 5. veljače 2019. u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Za katolike najvažniji trenutak bila je sveta misa na stadionu Zayed Sports City koji može primiti 45 000 osoba, a gdje se okupilo oko 180 000 vjernika. No, u širim razmjerima, povijesnim je ocijenjen njegov susret s prvim čovjekom glavnog akademskog teološkog središta sunitskoga islama (kojemu pripadaju i muslimani u BiH), a čiji je plod bila Povelju o ljudskom bratstvu za mir u svijetu i zajedničko življenje koju su potpisali.

Uz ostalo, složili su se glede: uzroka kriza suvremenoga svijeta, važnosti institucije obitelji, potrebe obnove vjerske svijesti u srcima novih generacija te naglasili kako religije ne smiju huškati ljude na rat, mržnju, neprijateljstvo, ekstremizam, nasilje ili prolijevanje krvi. Na poseban način ukazali su kako: „Dijalog među vjernicima znači zajednički susret na širokom prostoru duhovnih, općeljudskih i društvenih vrijednosti te, otuda, prenošenje najuzvišenijih moralnih vrijednosti kojima teže religije. To, također, znači izbjegavanje neplodnih rasprava.“ A osim toga poentirali su da: „Dobri odnosi između Istoka i Zapada bespogovorno su nužni za obje strane. Oni se ne smiju zanemarivati, nego biti takvi kako bi se svaka strana mogla obogatiti kulturom drugoga kroz plodnu razmjenu i dijalog.“ Rekli bismo: iskustvo i jednoga i drugoga navedenoga već postoji u tkivu ovdašnjih naroda.

Međutim, Povelja sadrži i ono što je očito bila Papina dobra nakana, ali nije dovoljno artikulirano u izričaju te je naišlo na prigovore mnogih katoličkih krugova. Naime, navodeći da svaki pojedinac ima pravo na slobodu vjerovanja, mišljenja, izražavanja i djelovanja, spominje se: „Pluralizam i raznolikost vjera, boje, spola, rase i jezika su volja Božja iz Njegove milosti kroz koju On stvara ljudska bića. Ova Božja mudrost je izvor iz kojeg proistječe pravo na slobodu i raznolikost.“ Razvidno se htjelo postići da na temelju ovoga kršćani koji trpe mnogobrojne diskriminacije i torture u islamskim zemljama mogu graditi argumente za očuvanje svoje vjere usprkos životnom kontekstu koji ih sili na prelazak na islam. No, kako je za portal LifeSite objasnio jedan dominikanac: „Različite religije kažu nespojive stvari o tome tko je Bog i kako On želi biti obožavan. Stoga ne mogu sve biti istinite… Bog dopušta postojanje nekatoličkih religija, ali dopustiti nešto nije način da se to želi… Tako Bog dopušta da mnogi nevini ljudi budu ubijeni, ali On to ne želi.“



