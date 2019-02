Sarajevo, 12. veljača 2019.

U skladu s dugogodišnjom tradicijom, 11. veljače 2019. u samostanskoj crkvi sv. Vinka Paulskog sestara Milosrdnica u središtu Sarajeva svečanim Misnim slavljem proslavljen je spomendan Gospe Lurdske i 27. Svjetski dan bolesnika.

Euharistijsko slavlje predvodio je mons. dr. Pavo Jurišić, vrhbosanski kanonik i postulator kauze Sluge Božjega Josipa Stadlera uz koncelebraciju šestorice svećenika. Sudjelovale su sestre Milosrdnice sv. Vinka Paulskog na čelu s provincijalnom poglavaricom Provincije Majke Divne – Sarajevo s. M. Julijanom Djaković i sestre drugih redovničkih zajednica, bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, učenici Srednje medicinske škole Katoličkog školskog centra u Sarajevu i drugi vjernici.

Mons. Jurišić u homiliji je podsjetio da je snažan utjecaj racionalizma u Europi u 19. stoljeću „u svom oholom uzdizanju pokušavao srušiti Crkvu i njezin nauk, niječući Boga i vrhunaravni red“. Istaknuo je da je, zagovarajući odricanje od Boga, neba i Raja racionalizam „polako sušio u ljudima srce, ubijao ljubav, a strastima davao oduška da se rasplamsavaju“. Podsjetio je da se upravo u takvim okolnostima, 11. veljače 1858. godine u zabitnom mjestu u Francuskoj Blažena Djevica Marija ukazuje mlinarevoj kćeri, pastirici Bernardici da po njoj upozori ljude na pogibelji kojim se izlažu, te da ih pozove na obraćenje i obnovu, da probudi i oživi vjeru u Boga i život vječni. „Gospa se ukazuje Bernardici 18 puta. Kod šesnaestog ukazanja na svetkovinu Blagovijesti Bernardica je tri puta upitala Gospu za ime. Gospa joj se samo nasmiješila; zatim se Bernardica ohrabrila i četvrti put upita je za ime! Dobila je odgovor; Ja sam bezgrješno začeće. Marija nas preko Bernardice uči da je cilj našega života Božja slava“, kazao je mons. Jurišić dodavši da je Bernardica mnogo toga morala podnijeti zbog milosti ukazanja te da je sumnji, kleveta i neprijateljstava dolazilo i od susestara u samostanu Nevers u koji je ušla.

Podsjetivši da se na spomendan Gospe Lurdske obilježava i Međunarodni dan bolesnika, naglasio je da čovjek, kako u Bibliji čitamo, otkako je morao napustiti raj i krenuti u progonstvo, stalno nosi u sebi čežnju za povratkom s bespuća u svoj dom kamo i pripada. „U svijet se uvukla patnja, bol i smrt. Kroz sve to čovjek prolazi, ali stalno nosi u sebi čežnju za povratkom s bespuća u svoj dom kamo i pripada. To je čežnja za oporavkom, zdravljem i životom. A Bog ne zaboravlja čovjeka kojega je sazdao na svoju sliku i priliku, nego mu je obećao Spasitelja. I njega rađa Djevica Marija. Upravo je tu istaknuta uloga Marijina da bude utjeha žalosnih, zdravlje bolesnih, utočište grešnika, pomoćnica kršćana“, istaknuo je mons. Jurišić posvijestivši da zato na spomendan Gospe Lurdske svoj pogled svraćamo na sve one koji boluju.

Potaknuo je okupljene da mole za sve koji su svoj život posvetili brizi za bolesnike, za medicinsko osoblje te pojedince i skupine koji pokazuju sućut prema oboljelima i sa svoje strane im pokušavaju olakšati patnje, ali ponajprije za same bolesnike, „da im Bog po zagovoru Blažene Djevice Marije, udjeli milost da mogu s vjerom nositi svoj križ i svakodnevno se suobličavati Kristu Patniku, te iz Njegova lica crpiti snagu za svakodnevni život, razvijajući nadu u nebeski“.

„Blagdan Gospe Lurdske nam je na osobit način blizak po nježnoj ljubavi naše nebeske Majke Marije. Svoju brigu i zauzetost za naše spasenje očitovala nam je i svojim ukazanjem u Lurdu. Gospu Lurdsku nam je učinio još bližom sveti Ivan Pavao II, papa kad je u svibnju 1992. godine ovaj blagdan proglasio i Danom bolesnika. U nadahnutoj propovijedi koju nam je toplinom srca propovjednik izgovorio, osjetili smo bogatstvo božanske ljubavi izraženoj u Mariji“, riječi su milosrdnice s. Monike.

Nakon Svete mise, po već uhodanom običaju, sestre su kao domaćini pozvale sve prisutne na druženje uz zajedničku večeru. (kta)

