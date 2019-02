Varaždin, 12. veljača 2019.

Blagdan ukazanja Blažene Djevice Marije u Lurdu najveći je blagdan u kapucinskoj crkvi u Varaždinu, u kojoj se slavi već više od 120 godina. Ovogodišnju svečanu koncelebriranu Misu kojom je proslavljen i Svjetski dan bolesnika predvodio je 11. veljače nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.

U homiliji je upozorio da premda se čini kako Gospa prilikom ukazanja u Lurdu nije rekla ništa novo, očito su ljudi zaboravili što je u životu važno i potrebno činiti, pa ih je Gospa podsjetila. „Zato bih ja danas rekao – Gospina poruka u Lurdu ‘Obratite se’ znači da Božju stavimo na prvo mjesto, da se Božje držimo, a ako se budemo Božje držali, ta Gospina poruka će se ostvariti na nama i to znači moliti Gospu”, rekao je kardinal Puljić.

Tamo gdje se Gospi moli, često se događaju istinska obraćenja. Ljudi shvate svoj grijeh, okrenu život drukčije i to je ono najljepše u čašćenju Gospe: da ljudi mijenjaju svoj život.

Kardinal je podsjetio i kako se mi, Hrvati, ponosimo s 14 stoljeća kršćanstva u našoj povijesti. „A to kršćanstvo nikako da nas upravi Božjim putem. Pogledajte koliko među nama ima svađe, mržnje, koristoljublja… tako danas često puta biva: ‘jest mi vjerujemo, al’ ti Bože na stranu da ja svojim putem idem.’ E, ne možemo tako. Ako želimo graditi današnjicu, današnju politiku, današnji život, moramo shvatiti tu Gospinu poruku ‘Obratite se, činite pokoru’. To znači krenuti Božjim putem, utkati Božje zapovijedi u obitelj, u školu, u društvo, u tvornice, u politiku, u svagdanji život i zato je prevažno da ta Gospina poruka u Lurdu i zaživi. Zato je i častimo, da postanemo svjesni te poruke. Valja se obratiti i pokoru činiti!” poručio je kardinal Puljić.

Podsjetio je i kako je sveti papa Ivan Pavao II. ovaj dan proglasio i Danom bolesnika, budući da je vidio koliko ljudi dolazi u Lurd da se tamo pomole, uzmu one čudotvorne vode, a neki su onda i ozdravili. Posebno je to danas važno, jer često puta bolesnici postaju teret i u obitelji i u društvu. U svijetu se legalizira eutanazija starih i nemoćnih. „Eto, to je danas kultura. Kultura smrti, a ne kultura života! Također, često se puta čovjek zgrozi kad čuje da liječnik savjetuje majku da to dijete pobaci, jer to dijete nije normalno. Tko je Gospodar života?

Kakav je to zakon koji ide protiv života? Zato, ako želimo čuti Gospinu poruku, valja javnost mijenjati, valja istinski shvatiti da bolest nije najgora. Jest da mi najčešće u čestitkama želimo jedni drugima samo zdravlje, al to ne znači da je bolest prokletstvo. Koliki su se ljudi kroz trpljenje i bolesti oplemenili… križ oplemenjuje. Križ čovjeka čini boljim, čestitijim, istaknuo je kardinal Puljić.

Rekao je i kako je jednom prigodom i mladima poručio da onaj tko se ne zna žrtvovati, taj se ne zna radovati. Samo onaj što se zna žrtvovati, taj zna što je radost života. Zato bolest nije prokletstvo, nego bolest ukazuje da čovjek se mijenja. „Bolest je trenutak da se nosimo sa životom, da svoj križ uzmemo i da slijedimo Isusa. I zato želim da ovaj Dan bolesnika prvo mene ohrabri, da svoj križ nosim. Drugo, da imam srca za bolesnike, a na poseban način za one koji su po zvanju poslani da pomažu bolesnicima: daj im Bože strpljivosti, ljubavi i pameti kako da pomognu bolesnicima i da to znamo cijeniti. Zato želim da u nama poraste taj posebni osjećaj za čovjekove boli, osjećaj služenja čovjeku i zato neka nam današnja svetkovina Gospina ukazanja svima pruži tu divnu utjehu. Gospa je majka, ona nas tješi, njoj se u zagovor utječemo, a kuda nas ona upućuje? Za svojim sinom. ‘Sve što vam kaže učinite.’ To je njezina poruka. To znači, prihvatiti svoj križ i nositi ga za Isusom Kristom. I zato želimo da doživimo tu utjehu. Koji puta, ako je Božja volja da ozdravimo: hvala ti Bože. Ali ako nije: daj mi strpljenja i ljubavi da taj križ hrabro nosim pun pouzdanja u Boga. Ili kako bi bl. Stepinac govorio ‘U tebe se, Gospodine, uzdam'”, naglasio je kardinal Puljić.

Tu nadu danas moramo svjedočiti i naviještati. Treba nam radosti života, istaknuo je kardinal. Upitao se gdje nam je ta kršćanska radost, pouzdanje u Boga i hrabrost života? Naglasio je da to treba prenijeti mladim pokoljenjima. Da oni shvate: s Bogom se da život graditi.

„Treba nam i politika i gospodarstvo, ali to je prolazno. Božje je trajno. Zato želimo da nas ovaj dan Gospina ukazanja ohrabri u vjeri, donese utjehu vjere i radost života. Da se ne bojimo svagdašnjice nego poput Marije veličamo Boga”, zaključio je kardinal Puljić.

Uz kardinala Puljića koncelebrirali su mnogi svećenici iz Varaždina i okolice, među kojima i provincijal Hrvatske kapucinske provincije fra Jure Šarčević, kao i generalni vikar Varaždinske biskupije mons. Antun Perčić.

Na početku Misnog slavlja riječi pozdrava i dobrodošlice uputio je domaćin, župnik kapucinske župe sv. Vida u Varaždinu fra Mirko Kemiveš. Na kraju euharistijskog slavlja gvardijan fra Mijo Šarčević izrekao je riječi zahvale svima prisutnima, no na poseban način, za sve riječi ohrabrenja, zahvalio je kardinalu Puljiću. Fra Mijo je rodom iz župe s prostora Vrhbosanske nadbiskupije kojoj je na čelu kardinal Puljić, a uime svih prisutnih kardinalu Puljiću darovao je grb grada Varaždina, u znak zahvalnosti i kao znak koji će ga podsjećati na taj susret i grad. (kta/ika)

