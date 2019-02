Vatikan, 10. veljača 2019.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnje nam Evanđelje (usp. Lk 5, 1-11) stavlja pred oči, u Lukinom izvješću, poziv svetoga Petra. Njegovo ime – znamo – bilo je Šimun i bio je ribar. Isus ga je ugledao na obali Galilejskog jezera dok je, zajedno s drugim ribarima, ispirao mreže. Nalazi ga umorna i razočarana, jer te noći nisu ništa ulovili. I Isus ga iznenađuje neočekivanom gestom: ulazi na njegovu lađu i moli ga da malo otisne od kraja jer iz nje želi govoriti ljudima – a tamo se nalazilo mnoštvo ljudi. Tako Isus sjeda na Šimunovu lađu i poučava mnoštvo okupljeno uz obalu. Njegove riječi ponovno otvaraju povjerenju također Šimunovo srce. Tada mu Isus, s još jednim iznenađujućim „potezom“, kaže: „Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov“ (r. 4).

Šimun odgovara primjedbom: „Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo“. A kao vješt ribar mogao je dodati: „Ako nismo ništa ulovili noću, još ćemo manje uloviti danju“. Umjesto toga, nadahnut Isusovom prisutnošću i prosvijetljen njegovom Riječju, on kaže: „…ali na tvoju riječ bacit ću mreže“ (r. 5).

To je odgovor vjere, koji smo i mi pozvani dati; to je stav raspoloživosti koji Gospodin traži od svih svojih učenika, poglavito onih koji imaju odgovorne zadaće u Crkvi.

A Petrov pouzdan posluh urodio je čudesnim plodom: „Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba“ (r. 6).

To je čudesni ribolov, znak snage Isusove riječi: kad se velikodušno stavimo u Njegovu službu, On izvodi velike stvari u nama. Tako postupa sa svakim od nas: traži od nas da ga primimo na lađu našega života, da iznova krenemo s njim i zaplovimo novim morskim prostranstvom, koje se pokazuje punim iznenađenja. Njegov poziv da izađemo na otvoreno more čovječanstva našega vremena, kako bismo bili svjedoci dobrote i milosrđa, daje novi smisao našem postojanju, u kojem smo često u opasnosti da budemo zaokupljeni samima sobom.

Ponekad možemo ostati iznenađeni i oklijevati pred pozivom koji nam upućuje božanski Učitelj i u iskušenju smo da ga odbijemo zbog naše neprikladnosti. I sam je Petar, nakon tog nevjerojatnog ribolova, rekao Isusu: „Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!“ (r. 8). Lijepa je ta ponizna molitva: „Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!“. No, to je rekao klečeći pred Onim kojeg sada priznaje kao „Gospodina“. A Isus ga ohrabruje govoreći: „Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!“ (r. 10), jer Bog, ako se pouzdamo u Nj, oslobađa nas od našega grijeha i otvara pred nama novi obzor: surađivati u njegovu poslanju.

Najveće čudo koje je Isus učinio za Šimuna i druge razočarane i umorne ribare, nije toliko mreža puna ribe, koliko to što im je pomogao da ne postanu žrtve razočaranja i obeshrabrenja pred porazom. Otvorio ih je da postanu blagovjesnici i svjedoci njegove riječi i Božjega kraljevstva.

Odgovor učenikâ bio je spreman i potpun: „Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim“ (r. 11). Neka nam Blažena Djevica, uzor spremnog prianjanja uz Božju volju, pomogne osjetiti privlačnost Gospodinova poziva i učini nas spremnima surađivati s Njim kako bismo posvuda širili njegovu riječ spasenja.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

prije dva dana, na liturgijski spomen svete Jozefine (Giuseppine) Bakhite obilježen je po peti puta Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Ovogodišnje geslo glasilo je „Zajedno protiv trgovine ljudima“ [pljesak na Trgu] – Još jednom! [ponovno pljesak] „Zajedno protiv trgovine ljudima“! Ne zaboravite to. Poziv je to da udružimo snage kako bismo pobijedili ovaj izazov. Zahvaljujem svima koji se bore na ovome frontu, posebice mnogim redovnicama. Posebno apeliram na vlade kako bi se odlučno odgovorilo na uzroke ove pošasti i zaštitilo žrtve. Ipak, svi možemo i moramo surađivati tako što ćemo prokazati slučajeve izrabljivanja i ropstva muškaraca, žena i djece. Molitva je snaga koja podupire našu zajedničku predanost. Zato vas sada pozivam da zajedno sa mnom izmolite molitvu svetoj Jozefini Bakhiti koja je podijeljena na Trgu. Pomolimo se zajedno.

Sveta Jozefino Bakhita, ti si kao dijete prodana u ropstvo i bila si prisiljena suočiti se s nebrojenim teškoćama i patnjama.

Kad si bila oslobođena svog fizičkog ropstva, pronašli si istinsko otkupljenje u susretu s Kristom i njegovom Crkvom.

Sveta Jozefino Bakhita, budi na pomoć svima koji su u raljama ropstva.

U njihovo ime posreduj kod Bogu milosrđa da se raskinu okovi njihova zatočeništva.

Neka sâm Bog oslobodi sve one koji su bili izloženi prijetnji, ranjeni ili prošli torture trgovine ljudima. Neka donese utjehu onima koji proživljavaju iskustvo ovog ropstva i nauči ih da vide Isusa kao uzor vjere i nade kako bi mogli izliječiti svoje rane.

Čuj prošnju koju ti upućujemo: moli i posreduj svojim zagovorom za sve nas da nas ne obuzme ravnodušnost, da otvorimo svoje oči i pogledamo bijedu i rane tolike braće i sestara koji su lišeni svoga dostojanstva i slobode i čujemo njihov vapaj u pomoć. Amen.

Sveta Jozefino Bakhita, moli za nas.

Pozdravljam sve vas, Rimljane i hodočasnike! Posebno pozdravljam vjernike iz Verone i skupinu „Mendicanti di Sogni“ iz Schia.

Svima želim ugodnu nedjelju. Molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i doviđenja! (kta/ika)