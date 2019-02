Subotica, 10. veljača 2019.

U župnoj crkvi sv. Roka u Subotici, 9. veljače 2019. svoju Mladu misu proslavio je svećenik Subotičke biskupije vlč. Nebojša Stipić koji je zaređen 25. siječnja u katedrali Sv. Terezije Avilske po rukama subotičkog biskupa Ivana Penzeša zajedno sa svojim kolegama vlč. Danielom Katačićem i vlč. Draženom Skenderovićem.

Misno slavlje započelo je svečanom procesijom u kojoj su mladi u bunjevačkim narodnim nošnjama nosili barjake, a iza njih išlo oko 40 svećenika te predvoditelj Euharistijskog slavlja mladomisnik vlč. Nebojša sa svojim roditeljima.

Na ulazu u vrlo lijepu župnu crkvu sv. Roka, koju su ispunili brojni vjernici među kojima su bili mladomisnikova sestra Ivana te rodbina i prijatelji kao i veći broj časnih sestara, mladomisniku su svoj blagoslov podijelili majka Zdenka i otac Ivan.

Liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ iz Sarajeva pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića. U tom zboru je, tijekom svoga teološkog studija u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu, pjevao i vlč. Nebojša. Ceremonijama je ravnao mladomisnikov kolega s teološkog studija đakon vlč. Adnan Jašarević.

Misno slavlje izravno je prenošeno na valovima Radio Marije Srbije.

Nakon što su misna čitanja pročitali mladi u narodnim nošnjama te bariton Dragan Pavlović otpjevao psalam „Gospodin je pastir moj“, naviješteno je evanđelje na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Prigodnu propovijed uputio je subotički katedralni župnik mons. Stjepan Beretić. „Radujemo se našem Bogu, što je velečasnog gospodina Nebojšu pozvao, da bude Isusov svećenik. Naš je mladomisnik napisao: odrastao sam u gradskom okruženju… liberalnome… netradicionalnom. Slično je mogao reći i Abraham. Bio je ugledan, viđen i bogat građanin. Onda ga je Bog pozvao, da sve ostavi i da ode u nepoznatu zemlju: Idi… iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati. Bog želi, da Abraham ostavi gradsko, netradicionalno okruženje, da postane čovjek bez domovine i ekonomske sigurnosti. Mora lutati dok ne stigne do zemlje koju mu je Bog odredio. „Abraham povjerova Jahvi i to mu se uračuna u pravednost“ (Post 15, 6). Sličan poziv je doživio i sveti Pavao. Odrastao je u svijetu kulture, bogatstva, znanja, športa, u gradskom netradicionalnom okruženju. Otac mu se zabrinuo, da će mu sin zanesen grčkom kulturom ostati u nekom neopredijeljenom kozmopolitizmu, da će zaboraviti svoj narodni ponos, svoju vjeru. Zato ga je poslao u Jeruzalem, u, do danas, najveći ponos Židova. I zaista tamo se Pavlovo opredjeljenje za Boga i za otačku vjeru utvrdilo zauvijek. Kod Pavla nema dvojstva. Narodna svijest je kod njega srasla s vjerničkom sviješću. Pavao je ponosan Židov, koji svim žarom srca živi svoju vjeru utemeljenu na živoj Božjoj riječi. Pavao Zna komu je povjerovao. I Abraham i Pavao su ljudi vjere i povjerenja. Oni su Božji ljudi“, kazao je mons. Beretić te dodao da je i on prije 45 godina slavio svoju mladu misu. Bio je to dan velike ljubavi, oduševljenja i dan napete radosti. Sve je gorjelo od ljubavi. „Iz godine u godinu sam sve više doživljavao čudesnu istinu, da dragi Bog i po meni, grješniku čini puno ljubavi, puno dobroga. Ako sam išta dobro učinio, ako sam ikad lijepo govorio, nije moje, već je nezasluženi dar od dragoga Boga“, istaknuo je mons. Beretić.

„Imamo li razloga, da i danas budemo veseli? Ta mladu misu slavimo. Ovo slavlje je slavlje svjetla. To svjetlo je toplije i jače, nego mrklina i tmina ovog svijeta. Neće nas obuzeti mrklina makar su oko nas crni dani. Sve je manje ulja nade, ljubavi i vjere u našim svićama. Boli, što nas je sve manje. Svu 'zemlju, evo tmina pokriva i mrklina narode' (Iz 60, 1). Kao da čujemo pjesnika bilih nam salaša: 'Nebom su dojurili tmasti oblaci ko crni zadimljeni vlak. Sa širokih pješčanih puteva vjetar je uzdigao prašinu visoko nad kuće. I ravnicu je beskrajnu zavio mrak' (Oluja nad ravnicom). Gospodine, blagoslovi nas, da u ovoj mrklini nađemo put za tobom, za gorućom zubljom, makar i kao zadimljen žeravnjak (usp. Post 15, 17). Htjeli bismo s Nebojšom iz tame u svjetlo. Sami to ne možemo. Isus, naime, kaže: 'Bez mene ne možete učiniti ništa' (Iv 15, 5). Neka Ti, Nebojša, dragi Bog dade žar ljubavi. I neka ta ljubav prema čovjeku i Bogu raste iz dana u dan. I radost neka ulije u Tvoju dušu. Ništa ne gubi onaj koji se Bogu daje. Jer 'nije nesretan onaj koji je izgubio oca i majku, kome su ruke suhe, oči slijepe i usta nijema… Nesretan je čovjek kome je besciljan život. Nesretnik je samo onaj koji u srcu ljubavi… nema' (Kokić, Asiški svetac među siromasima)'“, rekao je mons. Beretić.

Vjeroučenici su čitali molitvu vjernika, a mladi u narodnim nošnjama donijeli darove na prinos.

Na kraju Svete mise ozarena i radosna lica mladomisnika je pozdravio župnik mons. Andrija Anišić. „Presretni smo što nakon 36 godina možemo biti dionici ove i Tvoje mlade mise u našoj crkvi, u našoj župi. Zahvaljujemo Gospodinu što Te je pozvao i Tebi što si se odazvao. Želimo Ti puno milosti i snage u svećeničkom služenju Bogu, Crkvi i narodu. Vole Te i mole za Tebe: župljani župe sv. Roka u Subotici, Pastoralno vijeće, pjevači, ministranti, Molitvena zajednica, 'Proroci', VIS 'Ritam vjere', sestre Kćeri milosrđa i župnik“, kazao je župnik Anišić koji je pozvao suradnike da predaju darove mladomisniku.

Mladomisnik Nebojša zahvalio je svima prisutnima te, između ostalog, rekao: „Riječi su nedostatne da iskažu i radost i zahvalu i ponos. Ponosan sam što dolazim iz ove naše velike i slavne župe, župe velikana poput prisvitlog Blaška Rajića, župe u koja je okupljala sve stanovnike našeg grada i naše Bačke, ponosan sam što sam sin ovoga kvarta, našega Kera, sin župe u kojoj je započela Dužijanca, ponosan sam što mi je današnji propovjednik prije točno 10 godina udijelio tu milost i čast biti bandašom i to baš u godini svećeništva. Veliki je to znak za mene. Ponosan sam što su u ovoj župi djelovali svećenici poput mons. Ivana Kujundžića, svećenika kojega su krasile ove riječi: 'Sveto, na svet način, uvijek i svagdje. Ponosan sam što me je krstio čuveni župnik mons. dr. Marin Šemudvarac, možda sam tom krsnom milošću dobio i ljubav prema prirodni, jer je župnik Šemudvarac bio i profesor biologije. Dragi moji, 'Iz svjetla u tamu' moje je geslo, i njega je u mojem životu oblikovala i ova župa i svi moji bližnji. Ovaj divan grad ponos je mojega srca dok je kucalo ravnima Slavonije i i planinama Bosne. I u teškim i u sretnim periodima života bili ste mi inspiracija, a sva snaga moja od Boga mojeg dolazi. Njemu je davno prije moje dječačko srce reklo da, no nisam bio isprva ono plodno tlo, ipak milošću njegovom, zagovorom mnogih svetih ljudi i naše nebeske Makje Marije, sačuvalo se sjeme i primilo“, kazao je mladomisnik Nebojša zahvaljujući ponajprije dragome Bogu koji ga je pozvao i „svima onima po kojima sam Boga upoznavao, prepoznavao vidio njegovo djelo”.

Pošto je na kraju Svete mise podijelio svoj mladomisnički blagoslov, vlč. Nebojša ostao je dijeliti svoj blagoslov i osobno svima prisutnima koji su strpljivo čekali da mladomisnik položi na njih svoje posvećene ruke.

Uslijedio je prigodni program u prostorijama Osnovne škole „Ivan Milutninović“ gdje su nastupili: Djeca i mladi župe sv. Roka, VIS „Ritam vjere“, Molitvena zajednici „Proroci“, Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ iz Sarajeva, Ženska vokalna grupa „Mironosice“ iz Subotice, djeca i mladi župe sv. Antuna Padovanskog iz Čantavira i Tamburaški ansambl „Ravnica“.

Župa se na ovu Mladu misu priprema prigodnom trodnevnicom. (kta)

