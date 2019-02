Zagreb, 9. veljača 2019.

U prepunoj crkvi franjevačkog samostana Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebu na spomen obljetnicu ubijenih širokobrijeških franjevaca slavljena je u večernjim satima 7. veljače 2019. spomen Misa na ubijene fratre. Misu je predvodio gospićko-senjski biskup mons. Zdenko Križić u suslavlju franjevaca i drugih svećenika susjednih župa. Također je sudjelovao provincijal franjevaca kapucina fra Jure Šarčević. Prije početka Mise pročitana su imena ubijenih fratara.

Gvardijan samostana u Zagrebu fra Svetozar Kraljević u pozdravnoj riječi prije euharistijske službe rekao da je da su se okupili na slavlje života. „Život je Božji dar i volja je Božja da taj život slavimo iako neki nisu imali prigodu proživjeti život jer ih je dohvatila ljudska zloća. Zato smo mi tu da večeras učinimo spomen čin sjećanja i molitve da duše i živote ubijene naše braće“, istako je fra Svetozar.

Biskup Križić u svojoj homiliji istakao je vrijednost žrtve i spremnosti na žrtvu. „Nasljedovati Isusa ne obećava posebni status već ponajprije protivljenja s mogućnošću gubitka života zbog svjedočanstva za Isusa“. Biskup je istaknuo da su u vrijeme rata ubijeni 694 svećenika, redovnika i redovnica jer su bila ''omiljena lovina komunističke vlasti kojoj je mučenje i ubijanje bila uistinu zabava. Bili su uvjereni da će udarajući pastire raspršiti cijelo stado vjernika.'' istaknuo je biskup Križić. Zatim je kazao i podcrtao da ''ovo sjećanje na naše mučenike nema za nakanu pobuđivati u nama mržnju i želju za osvetom. Kada bi ti bilo onda bi mi sami u sebi njegovali zločinca i davali prostora đavlu. Odgovor na mržnju i na zlo je praštanje i ljubav. To je Isusov stav ii tu je srce njegove muke.'' U nadahnutoj propovijedi biskup Križić istakao je da je stav ubijenih franjevaca bio onaj stav Isusovih učenika koji se nisu laćali mača niti su na mržnju odgovarali mržnjom i osvetom te istakao: ''Naša pobijena braća nisu potegli nikakav mač da bi se obranili nego su dali svoj život, svoju krv, i te žrtve koliko god bile strašne i bolne, nisu uzaludne, one su pobijedile. Donijele su Crkvi i našem narodu puno Božjeg blagoslova.'' Biskup Križić svoju homiliju zaključio je riječima: ''Ovi redovnici mučenici su zasigurno naši zagovornici pred Bogom. Naš narod a napose naša Hercegovina je kroz povijest dala dosta mučenika. Njihovo mučeništvo nije bilo uzaludno, donijelo je puno blagoslova generacijama do naših dana, jer mučeništvo je najplodnije sjeme dobroga i plemenitoga. Zahvalni smo Bogu za njih i molimo ga da takvi u našem narodu nikada ne usfale'' istaknuo je biskup Križić.

Franjevački bogoslovi svojim su pjevanjem i asistencijom na Svetoj misi uveličali ovaj čin vjere i zahvale Bogu za naše franjevačke mučenike. Na licima ljudi vidjela se radost što imamo na nebu zagovornike kod Oca nebeskoga da i nama podari snagu svjedočanske vjere i nade da Bog drži povijest i našu sudbinu u svojim rukama i da nas vodi k sebi.

Zavičajno društvo širokobriježana u samostanskoj dvorani nakon Mise priredilo je domjenak za sve koji su došli. (kta/miriam)