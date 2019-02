Sarajevo, 8. veljača 2019.

Mozaik likova i događaja koje su vrijeme, društvo, rat, Crkva i svećeničko poslanje donosili na životni put

U večernjim satima u četvrtak, 7. veljače 2019. u dvorani Pavla VI. u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu predstavljena je knjiga pod naslovom: „Kronika kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa Vrhbosanske biskupije“ koju su priredili Bojan Ivešić i Franjo Marić, a izdao Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije 2018. u Sarajevu. Knjigu su predstavili mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH, dr. Slavko Slišković, provincijal Hrvatske dominikanske provincije i vrhbosanski svećenik na poslijediplomskom studiju u Rimu vlč. Bojan Ivešić. Izlaganje biskupa Vukšića na predstavljanju knjige donosimo u cijelosti:

Tri sveska „Kronike kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa Vrhbosanske biskupije“, koje su priredili Bojan Ivešić i Franjo Marić, istovremeno je neobična i zanimljiva publikacija. Naime, ova vrsta sadržaja u obliku knjige vrlo je rijetka, i nije mi poznato da je na hrvatskom govornom području, kad se radi o crkvenim osobama, u ovom obliku dosada nešto slično objavljeno. Stoga je, kao vrsta, ova publikacija neobična pa je moguće, da tkogod bude iznenađen njezinom pojavom. A zanimljiva je prije svega po tomu što, doslovce svakodnevno i u stopu, prati osobe i događaje, koji se na ovim stranicama vraćaju u sjećanje kao na traci nekoga dokumentarnog uratka bez slike i tona. Odnosno kao verbalizirana fotografija prošlih događaja, ova publikacija siguran je izvor podataka o cijeloj četvrtini stoljeća, ali također vremenski i stvaran okvir i pouzdan vodič onima, koji će se možda u budućnosti zanimati za konkretne osobe i događaje. To vrijedi posebice zato što ovo nije memoarsko štivo, koje se obično piše u vremenskom odmaku od događaja i prema sjećanju, nego doslovce kronika, koja je redovito pisana istoga dana kada se zbio neki događaj ili susret te su zato, na razini pouzdanosti informacije, pogreške gotovo isključene.

S druge strane, treba napomenuti da mnogi biskupi, kao neku vrstu dodatka u službenim glasilima svojih biskupija, u posljednjih nekoliko desetljeća imaju običaj objavljivati kroniku događaja i svečanosti u kojima su sudjelovali, putovanja koja su poduzimali i osoba koje su susretali. To se uglavnom i redovito, osim u nekim iznimkama, radi bez navođenja razloga i povoda događaja, koji se zbio, ili tema i sadržaja, o kojima se razgovaralo. U ovoj vrsti publikacija nema ni zaključaka, koje se možda donosilo. Isto tako, važno je znati također, da te zabilježbe obično nisu vršili sami biskupi, nego njihovi tajnici ili neki drugi najbliži suradnici, koji su redovito izravni svjedoci svega što zapisuju. Odnosno, upravo na takav način nastala je i ova kronika, u kojoj njezini priređivači na prikladnim mjestima navode imena autora pojedinih dijelova ovih svezaka, odnosno razdoblja u kojemu svaki pisac vodio brigu za kroniku, te godišta, brojeve i stranice nadbiskupijskoga službenoga glasila „Vrhbosna“, u kojoj su izvorno objavljeni. To jest, ovi svesci zaista jesu kronika, koja prati sarajevskoga nadbiskupa kardinala Vinka Puljića, ali ju nije pisao on, nego upravo njegovi brojni suradnici. Kao u nekom scenariju, koji bi za svaki čin imao drugog autora, ali koji, iako brojni, prate i opisuju uvijek isti glavni lik.

Ova vrsta teksta se ne čita kao neki zapis o prošlom vremenu, znanstvena rasprava, kao roman ili knjiga uspomena. Ovo uopće nije lagano štivo za čitanje. Ono se čita posvema drukčije. Na poseban način. Onda kada vam zatreba neka konkretna informacija ili kada vas povuče znatiželja pa želite saznati što se u nekom razdoblju zbivalo u životu glavnoga lika. Zato je svakomu, koga će znatiželja povesti, da lista i čita stranice ovih svezaka, važno unaprijed znati, da ove knjige nisu memoari kardinala Puljića. Nisu ni tekst koji bi izricao vrijednosne sudove o događajima, razgovorima i osobama, niti pripadaju u tu vrstu literature. Nije to ni bila nakana izvornih autora ovih zabilježbi. Oni se ne bave time zašto se nešto dogodilo, nego kazuju samo što i kada se dogodilo, a u čemu je sudjelovala osoba iz naslova. Po tomu su ovi svesci jednostavno i samo kronika. Ovo je, ustvari, informativni mozaik, složen od likova, događaja i elemenata, koje glavni protagonist vrlo često nije mogao birati, već su mu ih vrijeme, društvo, rat, politika, Crkva, njegovo svećeničko poslanje, prijatelji ili neprijatelji donosili na životni put. Stoga vrijednost ovakvih djela treba prosuđivati prvenstveno po istinitosti podataka i dosljednosti izvještaja. U tom smislu, ova vrsta tekstova su dragocjen i pouzdan oslonac za povjesničare u slaganju okvira za istinu o minulim vremenima.

Ovu vrstu literature uzima se u ruke, kad treba provjeriti ili dokazati gdje je osoba, koju se prati, bila određenoga dana i s kim se susretala. A kad se radi o kardinalu Puljiću, ne manjka zanimljivih događaja, susreta, akcija, putovanja i osoba: s područja Crkve i politike, kulture i gospodarstva, školstva i odgoja, dušobrižništva i duhovnosti, lokalnog i dalekog, balkanskog i svjetskog, ratnog i mirnodopskog, dijaloga i suradnje, vjerskog i društvenog. Listajući stranice ove kronike, koja prati i izvještava o 25 godina Kardinalove biskupske službe, od siječnja 1991. do siječnja 2016. godine, čitatelj na njima, zajedno s Kardinalom, susreće pape, biskupe, političare, predsjednike, kardinale, parlamentarce, umjetnike, svećenike, glumce, profesore, pastoralne djelatnike, ministre, vojnike, zatvorenike, odgojitelje, časne sestre, siromahe, bogate, crnce, bijelce, katolike, pravoslavce, muslimane, židove, ateiste, Afrikance, Europljane, Azijate, prijatelje, neprijatelje, dobrotvore, osuđenike, špijune, zatvorenike, manipulatore, liječnike, ranjenike, svece, beatifikacije, kanonizacije, konklave, izbore, rat, mir, rušitelje, graditelje, razaranje, izgradnju i tako dalje. A prije svega, snažnu vjeru i skoro na svim stanicama – nadu.

Ponekomu će možda biti neobična ova otvorenost prema svim tim vrstama likova. Međutim, ona je jedina logična, jer takva je legitimacija pastira Katoličke Crkve i nikako ne bi bilo dobro da je drukčija. Naime, čovjek Crkve je poslan svima, a ponajviše onima koji su, po svom životu, daleko od vrijednosti Evanđelja. Svećenik susreće i traži ne zato da bi se ideološki poistovjećivao, već da bi evangelizirao. Upravo zato u njegovu djelovanju ima mjesta, naravno, za svete i svjedoke, za dobre i plemenite, ali također za suvremene farizeje i pismoznance i sve vrste grešnika. Tu je lekciju Crkvi za primjenu ostavio Isus, uzor i pastir svih pastira. A ako pak netko prigovara zbog takva ponašanja, katolički pastir će se pozvati na riječi, koje je Isus izrekao kao svoj odgovor na sličan prigovor: „Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima! Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike“ (Mk 2,17).

Ova tri sveska su, prije svega, i najkraće rečeno, kronika o katoličkom pastiru duša, kojemu je Providnost pripustila brojne i teške kušnje, boli, razočaranja, suze i brige, ali i mnoge milosti, utjehe i blagoslove. U svemu tomu on se stalno trudi da „što kaže inom, i sam svojijem potvrđuje činom“ (Mažuranić). Odnosno, on susreće i putuje, govori i predlaže, stalno ima otvorena svoja vrata ili uporno kuca na tuđa zato da propovijeda i svjedoči kršćansku nadu. To mu je istovremeno i poslanje, i čast, i služba i križ. To je ujedno pretpostavka, da se ispišu još brojne stranice nekih budućih svezaka kronike sarajevskoga nadbiskupa za sretna i „mnogaja ljeta“ nakon 2016. godine. Stoga unaprijed hvala Kardinalu i svim njegovim budućim bilježnicima. (kta)