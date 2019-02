Vatikan, 7. veljača 2019.

U doba u kojem postoji snažna želja da se vidi na djelu sukob između kršćanske i islamske civilizacije, ponovno smo istaknuli da je nemoguće u ime Boga opravdati bilo koji čin nasilja; štoviše, on ga teško vrijeđa i proturječi duhu vjere – rekao je papa Franjo u srijedu, 6. veljače 2019. na općoj audijenciji održanoj u Vatikanu, usredotočivši se na značenje svoga nedavnog apostolskog putovanja u Ujedinjene Arapske Emirate, od 3. do 5. veljače. Bilo je to kratko putovanje, ali vrlo važno, koje je, nadovezavši se na susret iz 2017. godine u Al-Azharu, u Egiptu, ispisalo novu stranicu u povijesti dijaloga između kršćanstva i islama, te u zauzetosti za promicanje svjetskog mira na temelju ljudskog bratstva – istaknuo je Papa.

Tijekom putovanja koje – kako je rekao Sveti Otac – pripada Božjim iznenađenjima, Papa i veliki imam džamije Al-Azhar potpisali su u Abu Dhabiju deklaraciju o ljudskom bratstvu koja je potvrdila zajednički poziv svih ljudi da budu braća, budući da su Božji sinovi i kćeri, te osudila sve oblike nasilja, a osobito one iz vjerskih razloga.

U doba kao što je naše, u kojem vlada snažno iskušenje da se na djelu vidi sukob između kršćanske i islamske civilizacije, kao i da se religije smatraju izvorima sukoba, željeli smo dati još jedan, jasan i odlučujući, znak da je umjesto toga moguće susretati se, poštovati i dijalogizirati, te da, unatoč raznolikosti kultura i tradicija, kršćanski i islamski svijet cijene i štite zajedničke vrijednosti kao što su: život, obitelj, vjerski osjećaj, poštovanje starijih osoba, obrazovanje mladih i druge.

Prvo apostolsko putovanje jednog pape na Arapski poluotok dogodilo se 800 godina nakon posjeta svetog Franje sultanu al-Maliku al-Kamilu. Tijekom ta tri dana često sam mislio na Asiškoga siromaška – izjavio je papa Franjo i naglasio – Pomogao mi je čuvati evanđelje u svom srcu, ljubav Isusa Krista. Dok sam proživljavao različite trenutke tog posjeta, u mojem je srcu bilo Kristovo evanđelje, molitva Ocu za svu Njegovu djecu, molitva da dijalog između kršćanstva i islama bude odlučujući čimbenik mira u svijetu.

Papa je zahvalio svima što su ga primili s velikom ljubaznošću i prisjetio se glavnih dijelova putovanja: privatnog razgovora s prijestolonasljednikom i Muslimanskim vijećem starješina, te međureligijskog susreta u Memorijalnom centru osnivača Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Zayeda bin Sultana Al Nahjana. Deklaracija koju smo potpisali proučavat će se u školama i na sveučilištima u nekoliko zemalja – rekao je Sveti Otac i napomenuo – No, i ja preporučujem da je pročitate, upoznate, jer daje snažni poticaj da se napreduje u dijalogu o ljudskom bratstvu.

Papa Franjo je podsjetio također na zagrljaj s milijunom kršćana koji žive u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, među kojima su radnici podrijetlom iz različitih zemalja Azije. Podsjetio je na susret u katedrali svetoga Josipa u Abu Dhabiju i misu na gradskom stadionu tijekom koje se posebno molilo za Bliski Istok i Jemen.

Imao sam priliku pozdraviti devedesetogodišnjaka, prvoga svećenika koji je otišao tamo i utemeljio mnoge zajednice. U invalidskim je kolicima, slijep, ali osmijeh s njegovih usana ne nestaje, osmijeh jer je služio Gospodinu i napravio toliko dobra. Pozdravio sam također još jednog devedesetogodišnjaka, no on hoda i nastavlja raditi, kao i mnoge svećenike koji tamo služe kršćanskim zajednicama latinskoga obreda, siro-malabarskog, siro-malankarskog i maronitskog, a dolaze iz Libanona, Indije, Filipina i drugih zemalja – zaključio je Papa. (kta/rv)