Široki Brijeg, 6. veljača 2019.

Molitveni program drugoga dana obilježavanja "IX. dana pobijenih hercegovačkih franjevaca" na Širokom Brijegu započeo je molitvom sv. krunice i razmatranjem nakon čega je u večernjim satima uslijedila Sveta misa zadušnica koju je predslavio i na njoj propovijedao fra Ivan Landeka, ml. Sumisili su vicepostulator fra Miljenko Stojić i fratri širokobriješkog samostana.

Fra Ivan je u propovijedi između ostaloga istakao slijedeće. "Poput sv. Agate i tolikih svetih mučenika, i naši su pobijeni fratri lađu svoga života čvrsto privezali za Isusa Krista. Zato su dokraja ostali vjerni Njemu i Crkvi, sve do smrti. Tome su učili i one koji su bili povjereni njihovoj dušobrižničkoj brizi, kao i sve one koje su kao profesori poučavali. Učili su ih riječima, ali još više primjerom života da lađu svoga srca čvrsto vežu za Isusa. U tome i nama ostaju trajni primjer i nadahnuće".

Misna čitanja i molitvu vjernika čitali su članovi Frame Široki Brijeg. Oni su predvodili i pjevanje na Svetoj misi zadušnici.

Također su dodijeljene i nagrade VIII. nagradnog natječaja na temu pobijeni hercegovački franjevci za uzrast mladež. Prvu nagradu dobila je Petra Bošković iz Stoca za rad "Pišem vam". Druga nagrada pripala je Ani Sivrić iz Međugorja za rad "Kristovih 66 učenika", a treća Ana-Mariji Bakula iz Tomislavgrada za uradak "Zrna vjere".

Molitveni program i ovu večer izravno je prenosila Radiopostaja Široki Brijeg, kao i Radio Marija u BiH.

U povodu obljetnice ubojstva 66 hercegovačkih franjevaca i mnoštva vjernih članova puka Božjeg, istoga dana u jutarnjim satima pred križem na Trgu širokobrijeških žrtava vijence su položili i zapalili svijeće izaslanstva Grada Širokog Brijega, Zapadno-hercegovačke županije, Odjela za Drugi svjetski i Domovinski rat HNS-a u BiH, zajedno s ministarstvom branitelja Zapadno-hercegovačke županije i Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata iz Mostara. Vicepostulator fra Miljenko Stojić predvodio je molitvu za pobijene. (kta/pobijeni.info)