Abu Dhabi, 6. veljača 2019.

Na povratku iz Ujedinjenih Arapskih Emirata 5. veljače papa Franjo u zrakoplovu je uobičajeno održao konferenciju za sedamdesetak novinara koji su ga pratili na njegovu 27. inozemnom putovanju.

Papino kratko ali povijesno apostolsko putovanje neće ostati zapamćeno samo po zajedničkoj deklaraciji o ljudskom bratstvu. Papa je novinarima rekao da su za njega mržnja i rat teški problemi današnjice na koje hitno treba pronaći odgovor. Ako si mi, vjernici, nismo sposobni pružiti ruku, poljubiti se i moliti, naša će vjera biti poražena, rekao je Papa. Zajednički dokument nastajao je u molitvi i već duže vrijeme, čak pomalo u tajnosti, kako dijete ne bi prerano došlo na svijet, našalio se Papa. Odlučno je odbacio kritike da su ga muslimani iskoristili za svoje svrhe. Optužuju me da sam se dao instrumentalizirati od svih, pa i novinara, rekao je Papa, no to je u prirodi posla. Ali želim jasno ponoviti – s katoličkoga gledišta dokument ni milimetar ne odstupa od II. vatikanskog koncila, istaknuo je Papa, prenosi Vatican News.

Islam koji je susreo na ovom putovanju je otvoren, spreman na dijalog, rekao je Papa, dodavši da je osjetio poziv na mir, premda se u regiji vodi više ratova. Posebno ga se dojmio susret s vjerskim starješinama i znanstvenicima iz različitih zemalja i kultura što ukazuje i na otvaranje te zemlje određenom regionalnom univerzalnom i religijskom dijalogu. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima doživio je otvorenu i gostoljubivu kulturu, i jasno razumijevanje da nafta neće trajati vječno te da se moraju pronaći novi načini opskrbe vodom, rekao je.

Na novinarovo pitanje o Jemenu, odgovorio je da su dva dana prekratko vrijeme za razgovore i donošenje zaključka. „Rekao bih da sam naišao na dobru volju za promicanje mirovnog procesa”, rekao je.

Siguran je da će uslijediti nova putovanja na arapske prostore, bilo riječ o njemu ili „nekom drugom Petru”. To što već krajem ožujka pohodi Maroko, čista je slučajnost, rekao je Papa, dodajući da je zapravo htio sudjelovati na UN-ovoj konferenciji o migracijama u Marakešu, no bilo je to teško ne povezati s državnim posjetom, pa je umjesto njega išao državni tajnik kardinal Pietro Parolin.

Na pitanje o Venezueli, Papa je odgovorio da sam još nije pročitao Madurovo pismo u kojem ga traži posredovanje, no komentirao je da svako posredovanje uključuje spremnost obiju strana.

Papa je komentirao i članak u časopisu za žene vatikanskog dnevnika Osservatore Romano za veljaču posvećenog zlostavljanju redovnica od strane klera. Smatra da je u temelju kulturalni problem – čovječanstvo još nije dovoljno zrelo i žena se smatra osobom druge klase. Protiv toga se mora mnogo više poduzeti i za to postoji volja, rekao je Papa. Priznao je da su žene silovane unutar samostanskih zidina i rekao da se protiv toga bori, provode se istrage, podižu optužnice i već su neki klerici suspendirani, rekao je Papa. (kta/ika)