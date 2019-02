Abu Dhabi, 6. veljača 2019.

Svetom misom koju je papa Franjo u utorak, 3. veljače 2019. u prijepodnevnim satima slavio na stadionu Zayed Sports City u Abu Dhabiju, završilo je Papino apostolsko putovanje u Ujedinjene Arapske Emirate, obilježeno međureligijskim dijalogom i susretom s lokalnom kršćanskom zajednicom.

Bila je to prva Misa koju je jedan papa slavio na Arapskom poluotoku, i to u nazočnosti 180.000 vjernika koji su se okupili unutar i izvan stadiona koji je predviđen da primi oko 45.000 osoba.

Riječ je o katolicima migrantima, manjini koja čini 10% ukupnoga stanovništva, a koji su u Arapske Emirate došli radi posla. Uglavnom su to Azijci, mnogo je Indijaca i Filipinaca, ali i iz drugih mjesta, drugačijih običajā i jezikā. „Zbor“ je to od oko 100 nacionalnosti, koje – kako je rekao Papa – Duh Sveti želi sve više uskladiti kako bi napravio radosnu polifoniju vjere, svjedočanstva za sve ljude. Na misi su tako sudjelovali kaldejski vjernici, kopti, grkokatolici, melkiti, katolici latinskoga obreda, maroniti, siro-katolici, siro-malabarci, te siro-malankarci. Nazočno je bilo i 4000 muslimana. Bilo je to najveće javno kršćansko slavlje na Arapskom poluotoku.

Budite oaze mira zahvaljujući Blaženstvima koja su „shema života“; tko ih živi taj je poput stabla koje upija zagađeni zrak i vraća kisik – tim je riječima Papa ocrtao stil svjedočenja na koje su pozvani katolici u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nisu, naime, potrebna izvanredna djela; dovoljno je nasljedovati Isusa blago i u ljubavi prema braći, upravo onako kako je sveti Franjo govorio svojoj subraći savjetujući im da ne potiču svađe ili prepirke.

Sveti je Otac u propovijedi govorio o Blaženstvima koja su – po njegovim riječima – „preokret općega razmišljanja“ po kojemu su blaženi oni koji su bogati, moćni i koji imaju uspjeha. Međutim, za Isusa to nije tako – napomenuo je Papa. Za Njega su blaženi oni siromašni, blagi, oni koji su pravedni pa i onda kada bi mogli ostaviti loš dojam, te progonjeni. Sâm je to pokazao poučavajući da nije velik onaj koji ima nego onaj koji daje.

Nije tražio velika djela ili izvanredne geste – kazao je Papa – nego samo ostvarenje jednoga umjetničkog djela, našeg života; a u tomu su Blaženstva upravo shema života koja ne zahtijeva nešto zapanjujuće, nego samo da održavamo srce čistim, da budemo milosrdni prema svima, te da žalost živimo sjedinjeni s Bogom. To je svetost svakodnevnoga života.

Blaženstva nisu za nadljude nego za one koji se suočavaju sa svakodnevnim iskušenjima. Tko ih živi u skladu s Isusom svijet čini čistim. On je poput stabla koje i na neplodnoj zemlji svakoga dana upija zagađeni zrak i vraća kisik. Želim vam da budete takvi, dobro ukorijenjeni u Isusu i spremni činiti dobro svima koji su vam blizu. Neka vaše zajednice budu oaze mira – potaknuo je Papa.

Sveti se Otac posebno osvrnuo na dva blaženstva: „blago krotkima“ i „blago mirotvorcima“. Nije blažen onaj koji napada ili ugnjetava – podsjetio je te dao svetoga Franju kao primjer za kršćanski život. Kada je davao upute svojoj subraći koja su išla Saracenima i nekršćanima, preporučivao im je da se ne svađaju ni ne prepiru, nego da iz ljubavi prema Bogu budu podložni svakom ljudskom stvorenju. To vrijedi i za svećenike; bez svađe i prepirke – kazao je Papa te istaknuo da je važna blagost; ako ćemo u svijetu živjeti na Božji način, postat ćemo kanali Njegove prisutnosti; u suprotnom nećemo uroditi plodom.

Kršćanin je, osim toga, pozvan promicati mir, počevši od zajednice u kojoj živi. Molim za vas milost da očuvate mir, jedinstvo, da se brinete jedni za druge, u onom lijepom bratstvu po kojemu nema kršćana prvoga i drugoga razreda. Neka vam Isus, koji vas zove blaženima, dade milost da uvijek idete naprijed ne obeshrabrujući se, i da rastete u ljubavi među sobom i prema drugima – poželio je papa Franjo.

Međutim, Sveti Otac poznaje i patnje koje proživljavaju ti kršćani, migranti, daleko od domovine, od svojih bližnjih, a možda i u nesigurnosti za budućnost. Može se dogoditi da čovjek pomisli da je sam, posebno u nekoj kušnji, u nekom teškom razdoblju, ali Gospodin, iako ne intervenira odmah, uvijek hodi uz nas i otvorit će neki novi put, jer On je specijalist za nove stvari i zna otvoriti put i u pustinji – istaknuo je papa Franjo. (kta/rv)