Kada netko u nešto srlja, čini neplanski, neprovjereno i(li) nespremno, onda narod obično kaže da ide „grlom u jagode“. Katolička Crkva je zbog svoje sustavnosti i dosljednosti suprotna paradigma svemu tomu. U načelu, nikada ne žuri s donošenjem pravorijeka na bilo koju temu dok sve pomno ne ispitaš. Štoviše, to je biblijsko načelo koje je sveti pisac naznačio riječima: „Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet“ (1 Iv 4,1). To je pak osobito važno u vrijeme kada je individualizirani pojedinac zarad vlastita interesa spreman „i ćaću i dušu prodati“ samo ako mu se za to ukaže prigoda. Stoga se danas, možda više no ikada, vidi koliko je istinita izreka da je pretpostavka majka svih pogrešaka. Znakovita, ali istodobno i otužna, priča o ovomu došla je sredinom siječnja iz Sjedinjenih Američkih Država gdje su, ne samo ljevičarski mediji, nego i ljudi iz Crkve odigrali neslavnu rolu.

S obzirom da je u međuvremenu na vidjelo izišla istina, ova je vijest na hrvatskom govornom području prošla relativno nezapaženo – osobito jer ju kršćanofobni mediji nisu mogli iskoristiti. Mjesto radnje, koja je 18. siječnja 2019. sveukupno trajala nekih sat vremena, jest američki nacionalni spomenik podignut u čast 16. predsjedniku SAD-a Abrahamu Lincolnu (Lincoln Memorial) u Washingtonu D.C. Kao protagonisti, prema videosnimcima koji su se pojavili na YouTubeu, identificirani su učenici Katoličke srednje škole Covington (Covington Catholic High School) i dva-tri „indijanska aktivista“. U prvom planu je učenik Nick Sandmann s MAGA kapom na glavi (MAGA – Make America Great Again, slogan koji je u kampanji koristio Donald Trump) kako stoji ispred Indijanca Nathana Phillipsa dok ovaj udara u nekakav bubanj, a ostali učenici plješću rukama i smiju se. Mediji i ljudi na društvenim mrežama, koji su ovu sliku prenijeli, okomili su se na srednjoškolce da su „napravili zid“ i prepriječili put jadnom Indijancu. Uslijedile su svakovrsne osude pa čak i prijetnje nasiljem protiv učenika i njihovih obitelji. Optuženi su za rasizam i – kako to inače prema poznatoj ljevičarskoj matrici biva – za kojekakve „fobije“.

Na račun đaka i njihove škole pljuštale su uvrjede s mnogih strana. Primjerice, islamski apologet Reza Aslan je na Tweeteru napisao: „Iskreno pitanje. Jeste li ikad vidjeli lice koje biste radije udarili od lica ovog učenika?“ Osuđivali su ih političari, javne osobe, besposličari svih vrsta... ali i Crkva. Odmah sutradan Katolička srednja škola Covington i Biskupija Covington objavile su zajedničku izjavu kojom osuđuju učeničke postupke, ispričavaju se „Nathanu Phillipsu i općenito Indijancima“ naglašavajući da se „takvo ponašanje protivi crkvenim učenjima o dostojanstvu i poštovanju ljudske osobe“. Stoga su obećali poduzeti adekvatne mjere – do onih da otpuste učenike. S obzirom da se toga dana odvijao Marš za život – kamo su inače i ovi đaci pošli – istaknuli su da je događaj „pokvario čitavo svjedočenje“. Ovim su se „dušobrižničkim izljevima“ pridružili i mnogi drugi crkvenjaci poput biskupa Lexingtona u državi Kentucky mons. Johna Stowea.

Međutim, istina je potpuno suprotna. Kako se poslije moglo vidjeti, srednjoškolci iz Covingtona bili su okupljeni na platou, očito na predviđenoj točki okupljanja kako bi mogli ići na Marš za život. Tu se nalazila skupina koja se naziva Black Israelites (Crni Izraelci) koji su pogrdnim imenima nazivali đake i govorili prostote o Katoličkoj Crkvi. Kako bi ih utišali, dečki su počeli pjevati pjesmu svoje škole. Ubrzo su se pojavili Indijanci i prišli im te provocirajući, udarali u bubanj unoseći se Sandmannu u lice. Na sve to djeca su ostala smirena pitajući se što se zapravo događa. Na uvrjede nisu uzvraćali niti išli u konfrontacije... No, razvidno su najveće uvrjede doživjeli poslije od ljudi iz Crkve koji su im presudili bez da su ih saslušali. Nakon što su drugi snimci pokazali što se uistinu dogodilo, covingtonski biskup Roger Foys uputio im je javnu ispriku. No, cijelu je stvar ponajbolje sublimirao predsjednik Trump: „Nick Sandmann i učenici iz Covingtona postali su simbol fake newsa (lažnih vijesti) i koliko to može biti zlo.“ Ipak, pravi odgovor na događaj koji se zbio na istom mjestu gdje je Martin Luther King 28. kolovoza 1963. održao svoj povijesni govor I have a dream – Imam san, a predstavljao je za spomenute dječake zapravo ružan san, dali su članovi CatholicVote.org koji su prikupili 36 100 američkih dolara za školarinu Nicka Sandmanna i njegove dvojice mlađe braće. Razvidno je kako se protiv zla ne može boriti šurujući s njim, nego okupljajući snage oko dobra... Pouka je to koja vrijedi i za Hrvate danas!

