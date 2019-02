Kotor, 5. veljača 2019.

U nedjelju, 3. veljače 2019. šibenski biskup mons. Tomislav Rogić, u zajedništvu s nadbiskupima i biskupima iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije, te apostolskim nuncijem i brojnim svećenicima, predslavio je svečano euharistijsko slavlje u čast sv. Tripuna mučenika, zaštitnika grada Kotora i Kotorske biskupije.

U koncelebraciji su uz mjesnog biskupa i predvoditelja slavlja mons. Rogića bili mons. Tomo Vukšić, vojni ordinarij u BiH, mons. Angelo Massafra skadarski nadbiskup, mons. Ante Ivas, biskup šibenski u miru, mons. Zef Gashi, barski nadbiskup u miru, mons. Rrok Gjonlleshaj, nadbiskup barski, mons. Luigi Pezzuto apostolski nuncij u Crnoj Gori i BiH, mons. Henryk Jagodziński prvi savjetnik Nuncijature, a biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Ratka Perića predstavljao je don Ante Luburić, te svećenici koji su došli u pratnji svojih hodočasnika. Svetoj misi su uz brojne vjernike, hodočasnike, redovnice, nazočili i predstavnici državnih, nacionalnih i građanskih institucija i društava: Admiral bokeljske mornarice Antun Sbutega s ovogodišnjim malim admiralom Martinom Petrovićem, veleposlanik Republike Hrvatske u Crnog Gori Veselko Grubišić, konzul Republike Hrvatske Marijan Klasić, ministar kulture Crne Gore Aleksandar Bogdanović, ministrica Marija Vučinović, Zoran Janković predstavnik Ministarstva vanjskih poslova, Ljiljana Popović Moškov, potpredsjednica općine Kotor , Dragica Perović, predsjednica skupštine općine Kotor, predsjednik HNV-a Zvonko Deković i Adrijan Vuksanović, poslanik HGI u skupštini Crne Gore.

Ove godine je nakon dugo vremena kalendarska proslava svetkovine pala u nedjelju, tako da je to ujedno bila i „vanjska proslava“. Misnom slavlju su prethodile živopisne tradicionalne svečanosti kojima je protagonist Bokeljska mornarica: svečano postrojavanje odreda ispred katedrale, predaja raporta, te ples kola u čast sv. Tripuna nakon biskupovog blagoslova. Uz domaće vjernike, na Misnom slavlju su sudjelovali brojni hodočasnici iz Barske nadbiskupije, kao i Bosne i Hercegovine te Hrvatske, iz župa Brela, Sinja i Šibenika, te vjernici pravoslavne vjeroispovijesti, među kojima se po štovanju sv. Tripuna osobito ističu vjernici iz Rusije. Mjesni biskup, mons. Ilija Janjić je na početku Misnog slavlja pozdravio sve okupljene i zaželio dobrodošlicu poručivši kako mu je želja da se „svi uključimo u veliko mnoštvo hvalitelja Gospodina Boga i da svoj životni moto pretočimo u riječi: ‘Hvaljen budi moj Gospodine!’ To će biti naš najbolji zajednički pozdrav sv. Tripunu koga danas častimo.“



Biskup Rogić se u kratkim crtama prisjetio života sv. Tripuna napomenuvši da se on ubraja među mučenike prve Crkve koji se i danas štuju duž obale Jadrana poput Maura, Duje, Stošije, Kvirina te je progovorio o izazovima svjedočenja vjere u suvremenom kontekstu: „Teško je razumjeti, pratiti ili shvatiti svete mučenike ako zbog svoje vjere u Krista nikada nismo morali ništa pretrpjeti i vjerni ostati. Takvih je vjerojatno jako mali broj. Ipak, i naše vrijeme – na drugačije načine – vjeru u Krista stavlja na kušnju, preispitivanje, ili omalovažavanje pa i samo proganjanje. Nova vremena, nove metode, novi testovi kršćanske vjerodostojnosti – puno toga žele dovesti u pitanje: od istina vjere do korištenja slabosti, grijeha i nedosljednosti vjernika, svećenika, biskupa čitave Crkve. Kao da se danas, baš na sve želi staviti upitnik. A čim je nešto upitno, nije više obvezujuće. I tako si čovjek pribavi neku slobodu da sve relativizira, pa onda u svojoj krivo shvaćenoj slobodi može što god mu se prohtje. Gube se vrijednosti za koje se isplati živjeti i umrijeti. Nestaju autoriteti koji će druge za sobom povesti u dobro. Zamućena je istina, gubi se smisao. Pa nam ostanu samo potpuna dezorijentiranost bez jasnih putokaza i gola sebičnost u kojoj svatko misli samo na sebe […] Vjernik danas može hraniti svoju vjeru na primjerima svetih mučenika, od njih učiti kako se prema nevoljama postaviti. Nekako mi se nameće da su dva prioriteta kojima nas mučenici neprestano poučavaju: jedan je – biti zagledan u vječnost, vječni život s Bogom kao trajni cilj našega života, a drugi je da se upravo po prihvaćanju žrtve učimo i otkrivamo snagu ljubavi. Zar nije tako, volimo onoliko koliko smo se za nekoga ili nešto spremni žrtvovati. To se događa i u obitelji, među prijateljima, s obzirom na odabir vrijednosti za koje ćemo živjeti i prema svima do kojih nam je stalo ili kažemo da ih volimo“.

Svoju homiliju, mons. Rogić završio je molitvom za današnje kršćane: „Sveti Tripune, moli za na nas kršćane današnjeg vremena da pred novim izazovima, kušnjama, varljivim ponudama svijeta znamo sačuvati vjeru u Boga jedinoga, Krista Spasitelja uskrsloga i Duha Svetoga: Božju ljubav, snagu i mudrost, životvorca. Isprosi nam sv. Tripune, da i mi budemo zagledani u obećanu besmrtnost, vječni život s Bogom kao konačni cilj našega života. Svojim zagovorom, posreduj snagu ljubavi koja prihvaća žrtvu, daruje sebe za Boga i svoje bližnje snagom Kristove ljubavi koja s križa obasjava svijet. Neka se to pretoči u naše živote, naše obitelji, svakog čovjeka i cijeli svijet! Da to svjedočanstvo današnje Crkve, naroda Božjeg bude vidljivi znak Božjeg djelovanja i naviještanja Radosne vijesti. Amen“.



Svečanosti proslave osobito je doprinio gostujući Mješoviti katedralni zbor sv. Jakova iz Šibenika čije je je skladno liturgijsko pjevanje ostavilo snažan dojam na sve prisutne. Zborom je ravnala profesorica Jelena Mikulandra, a za orguljama bio je Nikola Lovrić Caparin. Domaći i gosti, slaveći pjesmom i molitvom sv. Tripuna, imali su priliku diviti se i šarolikim narodnim nošnjama hodočasnika, svečanim uniformama Bokeljske mornarice i Šibenske gradske garde, te crkvenim zastavama: različitim vanjskim izričajima kulturne raznolikosti koju je svetac zaštitnik objedinio u zajedničkoj proslavi.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, nije bilo procesije ulicama grada, a nakon Misnog slavlja uslijedilo je cjelivanje relikvije Slavne glave sv. Tripuna.

"'Života se odrekao, a Krista nije zatajio. U njemu se nastanila svetost mučeništva i milost vječnog spasenja. Kad je u devetom stoljeću prijetila opasnost da se unište moći svetih mučenika, Tripunovi ostaci doneseni su u Kotor koji ih s ponosom čuva i časti već dvanaest stoljeća'. Mons. Tomislav Rogić", prenosi mrežna stranica kotorskabiskupija.me. (kta)



