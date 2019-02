Sarajevo, 3. veljača 2019.

Bošnjačka izdavačka kuća “Centar za napredne studije” u Sarajevu, koju vodi profesor Fakulteta islamskih nauka dr. Ahmet Alibašić, objavila je koncem siječnja 2019. knjigu Mons. Mate Zovkića “Dijalog između katolika i muslimana u Bosni i Hercegovini” (Dialogue between Catholics and Muslims in Bosnia and Herzegovina). To je zbirka od 23 autorova članka na engleskom i 5 na njemačkom priređivanih na međureligijskim susretima od 1998. do 2018. Izdavač i autor dogovorili su se da za naslovnu stranicu stave sliku u boji pape Franje s religijskim poglavarima u Sarajevu 6. lipnja 2015.

U prvo poglavlje stavljeno je autorovo izlaganje „Djetinjstvo i ministerij Isusa u Kur'anu i sinoptičkim evanđeljima“ održano na simpoziju katoličkih bibličara u Budimpešti 2008, U drugom je dorađeno predavanje „Kako kršćani i muslimani mogu razumski braniti vlastitu vjeru a da ne izruguju jedni druge?“ održano u Ljubljani 25. studenog 2017. u okviru znanstvene konferencije prigodom stote obljetnice prve džamije u Sloveniji koju je dala podići austrijska vlast u prvom svjetskom ratu za vojnike bosanske muslimane. Jedna od tema je „Susret između kršćanstva i islama u BiH u misionarskoj perspektivi“ priređena za knjigu baptističkih teologa „Misije u Centralnoj i Istočnoj Europi – stvarnost, perspektive, tendencije“ (engleski izvornik objavljen u Londonu 2016.) Mons. Zovkić bio je u lipnju 2011. delegat BK BiH na radnom susretu katoličkih teologa o kršćanskoj islamofobiji u Europi te svoje kratko izlaganje naslovio: „Islamofobija u političkom kontekstu Bosne i He4rcegovine“. Ono je uključeno u ovu knjigu (str. 217-222). Uključeno je i njegovo izlaganje na studijskom danu Europskog društva za katoličku teologiju u veljači 2008: „Stanje Crkve i teologije u BiH“ (str. 223-232) jer je dotaknut i odgovor muslimanskih teologa u Bosni na katoličku inicijativu za dijalog.

Među 5 radova na njemačkom, jedan je nastao na zamolbu Petrusa B'steha, urednika bečkog časopisa Religionen Unterwegs god. 2015. da Mons. Zovkić prikaže stanje među bosanskim muslimanima nakon izbora reisa Kavazovića 23. 09. 2012. i postavljanja novih muftija 26. 04. 2014. Taj pregledni rad naslovljen je: „Muslimani u BiH između unutarnjeg dijaloga i mirotvornih odnosa prema onima koji drugačije vjeruju“. Knjiga završava autorovim izlaganjem na diskusiji u Grazu o religijama 17. 09. 2010. na javnom prostoru zemalja nastalih od bivše Jugoslavije. Zovkić je govorio o suprotstavljanju lokalnih čelnika da se pred katedralom u Sarajevu postavi metalni kip pape Ivana Pavla II. Rasprave su trajale sedam godina i kip je postavljen 30. 04. 2014. Sada je taj kip privlačna točka stranih turista koje se vole pred njim fotografirati u obilasku grada, a dosada nije bilo pokušaja rušenja ili oštećenja. U ovo izdanje toga teksta za knjigu autor je dodao bilješku o autoru, dimenzijama i svečanom postavljanju kipa uz prisutnost državnih i vjerskih poglavara (385-389). Izdavač je povjerio Aliji Gušiću da priredi Kazalo imena i autora (391-401) iz kojega se vidi gdje dolaze imena Isusa i Muhameda, ali i novijih katoličkih i muslimanskih poglavara i teologa.

Na zamolbu autora, apostolski nuncij u BiH nadbiskup Luigi Pezzuto preuzeo je tri primjerka knjige od kojih će jedan predati papi Franji, drugi Papinskom vijeću za međureligijski dijalog a treći umirovljenom nunciju Michaelu Fitzegraldu koji je kao član Bijelih otaca godinama predavao islamske discipline na Papinskom institutu za proučavanje arabistike i islama u Rimu (PISAI) te svojim pisanim radovima predstavljao kršćanima islam kako ga shvaćaju sami muslimani. Autor Zovkić sudjelovao je s Mons. Fitzgeraldom na više međureligijskih konferencija i obilno se služio njegovim pisanim radovima. (kta)