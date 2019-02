Vatikan, 3. veljača 2019.

Uoči Dana za život koji se u svim talijanskim biskupijama slavi 3. veljače, papa Franjo se susreo s članovima vodstva talijanskoga Pokreta za život. U govoru je posebno istaknuo da treba štititi cijeli život, počevši od života onih koji se trebaju roditi, bez obzira na vjeroispovijest kojoj se pripada. Dan za život su prije 41 godinu ustanovili talijanski biskupi kao posebnu prigodu za senzibiliziranje javnosti na vrijednost života. Tema ovogodišnjega dana glasi: „To je život, to je budućnost“

Na početku govora Papa je podsjetio da je svrha Dana za život potvrditi temeljnu vrijednost života i apsolutnu dužnost njegove zaštite od začeća do naravne smrti. Međutim, tu je dužnost uokvirio u raznolikost djelovanja, pozornostī i inicijativā koje obuhvaćaju slojeviti splet društvenih odnosa. Briga o životu zahtijeva stalno djelovanje, potrebno je to činiti tijekom čitavoga života, i do kraja – napomenuo je Papa te zatražio također da se pozornost posveti 'stanju života', odnosno zdravlju, obrazovanju, radnim mogućnostima i slično; ukratko, svemu onomu što čovjeku omogućuje živjeti dostojanstveno. Upravo to, već 43 godine, čini Pokret za život, i to na mnogo različitih načina, kako bi širio stil, te prihvat i poštovanje života u cijelom društvu – rekao je Sveti Otac.

Osvrnuvši se potom na poruku talijanskih biskupa za sutrašnji dan, papa Franjo je istaknuo da je život budućnost, te da jedino ako se dade prostora životu, može se s pouzdanjem gledati naprijed. Eto zbog čega zaštita života ima svoj temelj u prihvatu onoga tko je začet, a koji je još uvijek zaštićen u majčinom krilu, obavijen njedrima majke poput nježnoga zagrljaja koji ih povezuje – rekao je papa Franjo.

'Evo, činim nešto novo', kaže Gospodin po proroku Izaiji (Iz 43, 19), a te nam riječi, na koje podsjeća ovogodišnji Dan života, pokazuju Božje djelovanje, zanosno, svaki put kao na početku, u stvaranju nečega čega prije nije bilo, a što donosi neočekivanu ljepotu. Kako je moguće ne primijetiti tu divotu, kaže Gospodin. A Papa se pak upitao kako mi možemo čudo života smatrati svojim djelom, toliko da osjećamo da imamo pravo raspolagati njime prema vlastitoj volji?

Gdje je život, tamo je nada! – istaknuo je Sveti Otac te dodao – Ali, ako se sâm život povrijedi u njegovu rađanju, ono što ostaje nije više zahvalno i zadivljeno prihvaćanje dara, nego hladna računica onoga što imamo i onoga čime možemo raspolagati. Tako se za nas, kao i za druge, i život svodi na potrošno dobro koje se upotrijebi i baci. Kako je potresno to viđenje, nažalost već rašireno i ukorijenjeno, pa i prikazano kao ljudsko pravo; i koliko patnje ono nanosi našoj najslabijoj braći! – istaknuo je Papa.

Sveti je Otac potom zahvalio predstavnicima Pokreta za život za njihovu privrženost katoličkoj vjeri i Crkvi, koju oduvijek očituju, ali istodobno i na laičnosti kojom se predstavljaju i djeluju. Doista, vrijednost života je ljudska i građanska vrijednost, bez obzira na religiju ili vjerovanje kojemu se pripada. Oni koji su začeti, djeca su čitavoga društva – primijetio je Papa – a njihovo ubijanje u vrlo velikom broju, uz pristanak država, veliki je problem koji u temelju ugrožava izgradnju pravednosti.

U vidiku sutrašnjega Dana za život, koristim ovu prigodu kako bih uputio apel svim političarima da, bez obzira na njihova vjerska uvjerenja, kao kamen temeljac za opće dobro stave zaštitu života onih koji se trebaju roditi, te da podupru njihov ulazak u društvo kojemu donose novost, budućnost i nadu – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)