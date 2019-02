Sarajevo, 2. veljača 2019.

Svečano Euharistijsko slavlje na blagdan Prikazanja Gospodinova u hramu - Svijećnicu, 2. veljače 2019. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Tom Svetom misom ujedno je proslavljen i Dan posvećenog života na razini Vrhbosanske nadbiskupije. Propovijed kardinala Puljića prenosimo u cijelosti:

Na početku ove propovijedi želim još jedan put sve redom pozdraviti svu braću misnike dijecezanske i redovničke: tu su fratri, isusovci i salezijanci. Pozdravljam i sve redovnice raznih družbi odnosno redova; pozdravljam sve bogoslove dijecezanske, franjevačke i bogoslov Redemptoris Mater, a posebno one na koru koji svojim pjevanjem uveličavaju slavlje ove misne svečanosti. Pozdravljam i sve vas, dragi vjernici. Na poseban način vama, redovnici i redovnice, čestitam ovaj dan, Dan posvećenog života koji je poziv svima nama na put posvećenja.

Ova moja propovijed, besjeda bit će u dva dijela. U prvom dijelu malo ću se zaustaviti na blagdanu koji danas slavimo, a u drugom progovorit ću u duhu posvećenog života.

Blagdan Svijećnice. Prije Drugog vatikanskog sabora taj dan redovito je slavljen kao Marijin blagdan odnosno Gospina svetkovina radi toga što se uvuklo u tradiciju da žena četrdeseti dan nakon poroda dolazi u Hram ponajprije da doživi posvećenje ili, kako kažu, čišćenje. Gospa je bezgrješna i ona nema potrebe za tim. Ali, ona izvršava Zakon i radi toga je to bila Marijina svetkovina. Međutim, postoji još jedan razlog radi kojeg su išli u Hram, a to je propis prema kojem je trebalo otkupiti svako prvorođenče. Kako su bili siromašni, trebali su prinijeti dvije grlice ili dva goluba. Njih dvoje, Josip i Marija, donose Isusa u Hram, prikazuju ga i izvršavaju Zakon.

Nakon Drugog vatikanskog sabora obnovljena liturgija ovu svetkovinu naziva svetkovinom Gospodnjom jer je Isus taj koji ulazi u Hram. Hram On posvećuje. Mogu zamisliti, ulazeći malo u Gospino srce, kako Marija, koja je i prije dolazila u Hram, sada dolazi noseći Hram u Hram. Hram Božji, Isusa, Sina Božjeg utjelovljenog i rođenog Marija donosi u Hram. Kako je to tada doživljavala, to samo ona znade, a posebno kada je čula Šimunovo tako lijepo izrečeno proroštvo da mu Bog ispunjava njegovo iščekivanje, spas Izraela. On zapravo slavi Boga govoreći: 'Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru!' jer je upravo vidio to svjetlo svijeta koje prosvjetljuje cijelo čovječanstvo. Ali i proriče Gospi da će i njoj „samoj mač probosti dušu“ i da je Isus „znak osporavan“. Kako je tada Šimun rekao, tako se trajno ostvaruje njegovo proroštvo i Isus trajno ostaje znak osporavan počevši od židovskih preko rimskih vremena te kroz svu povijest, a danas na poseban način kada kršćane progone i muče jer su Kristovi učenici. Ovdje bih posebno spomenuo i proročicu Anu koja je služila u Hramu tolike godine. I ona slavi Boga. Evo, to je današnji blagdan kada mi kao spomen blagoslivljamo svijeće.

Kad sam bio župnik na jednoj župi, imao sam posebno dirljiv doživljaj. Ljudi su svijeću koja je blagoslovljena na Svijećnicu redovito upotrebljavali kad netko umire jer se pokojniku davala svijeća da umre sa svijećom u ruci kao simbolom svjetla vjere. S tim svjetlom umire. Ako nitko nije umro u toj kući, onda se ta svijeća upali na današnji dan da izgori za pokojne. A nova se svijeća čuva da se može upaliti za slučaj da tijekom godine netko umre u toj kući. Bilo mi je to simpatično doživjeti od ljudi da u toj svijeći gledaju simbol vjere, svjetlo vjere. To je ta Kristova svjetlost koja prosvjetljuje i posvećuje svakog kršćanina.

Sada na poseban način želim svratiti pozornost na ovaj dan kojega je Papa odredio da bude Dan posvećenog života. Simpatično mi je da je ovaj blagdan pao baš na prvu subotu kada se i u našoj nadbiskupiji moli za nova duhovna zvanja, da Bog ona duhovna zvanja koja postoje uzdrži, a nova ohrabri, da se, poput Gospe, ne broje Isusu reći: Evo me!

Draga braćo i sestre, redovnici i redovnice, zvanje je dar. Nitko od nas nije zaslužio biti ono što jest; to je dar. Ovaj dan je zato da postanemo svjesni toga dara. Slaveći dan posvećenog života postajemo svjesni svoga identiteta, onog što jesmo. Zato bih na poseban način prvo ja vama zahvalio. Kao pastiru ove mjesne Crkve drago mi je i Bogu zahvaljujem da vas ima, da postojite, da živite, radite i djelujete u ovoj Crkvi. Ali vas pozivam da ovaj dan bude poziv da reknete Bogu: hvala za ovaj dar. Jer, to ste primili kao dar, bilo redovnici bilo redovnice, da budete svjesni toga dara da vas je Bog zamilovao, da vas je Bog zaželio bliže sebi. Znam, polažete tri zavjeta: poslušnosti, čistoće i siromaštva. Često to znaju prikazivati kao odricanje. To nije odricanje; to je oslobađanje srca da bude raspoloživo za Božje djelo. Zavjeti su stvaranje nutarnje slobode, da Bog može djelovati. Jer, ako je nešto drugo zaokupiralo srce, dušu, savjest, Bog nema mjesta. Zato, slaviti ovaj dan znači biti izazvan za stvarno življenje unutarnje slobode i raspoloživosti za Božje djelo.

Čuli ste onu divnu Isusovu rečenicu, nakon što su mu kazala da ga traže njegova majka i braća njegova: „Tko je majka moja i braća moja?... Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka“ (Mk 3,34-25). Ti si, dragi brate i sestro, kako Isus reče, njegov 'brat i sestra i majka'. To je ta blizina Isusova. Zato vas hrabrim da svjesno živite svoj identitet i to ne samo time da se vi posvećujete nego da upravo tamo gdje živite svjedočite i unosite to 'svjetlo na prosvjetljenje naroda'. Zato danas na Dan posvećenog života posebno vas hrabrim da, dok zahvaljujete, još više produbite svijest svoje pripadnosti: prikazani ste Gospodinu; posvećeni ste Gospodinu.

Smijem ovdje navesti jedan primjer. Kada je sveta Majka Terezija došla u Ameriku i susrela američkog predsjednika, onda je on nakon susreta s njom rekao: pred ovom ženom čovjek ne može biti pokvaren. Tako je zračila da je on, koji i nije bio baš pošten, osjetio da pre njom ne može biti pokvaren. Želim vas hrabriti upravo u toj posvećenosti da mijenjate svijet svojom posvećenošću; ne da na silu nekom namećete nego da svjedočite, da pružimo divno svjedočanstvo što znači biti Božji, što znači da Isus iz nas govori.

Htio bih vam iznijeti jednu sliku koja je toliko prisutna u prirodi. Znadete da mjesec nema sjaja sam od sebe. Sve što sja, to prima od sunca i nama prenosi tu divnu noćnu svjetlost. Svi smo mi mjesec koji od Isusa prima svjetlost i prenosi je. Na žalost, zna se dogoditi i pomrčina kad se nešto ispriječi između tog svjetla i nas. Zato ovaj dan želi ukloniti svaku pomrčinu koja sprječava da to Kristovo svjetlo preko nas siđe u ovaj svijet u kojem i za kojeg živimo. Neka istinski ovaj Dan posvećenog života bude dan svjetlosti ne samo danas nego da se, kao što smo tijekom procesije morali čuvati upaljenu svijeći da je vjetar ne ugasi, borimo sačuvati to svjetlo kako bi poput sv. Pavla mogli reći: „Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao“ (2 Tim 4,7-8). Tako i mi uznastojmo u ovoj životnoj trci vjeru sačuvati, to svjetlo nositi i prenijeti na buduća pokoljenja. Dok zajedno s vama zahvaljujem za dar vjere i zvanja, želim da zahvalimo Bogu što nam daje divnu priliku da njegovim svjetlom odsijevamo u svagdašnjem životu. Amen.



