Sarajevo, 2. veljača 2019.

Blagdan Prikazanja Gospodinova u hramu - Svijećnica, 2. veljače 2019. svečano je proslavljen u katedrali Srca Isusova u Sarajevu i obilježen Dan posvećenog života na razini Vrhbosanske nadbiskupije.

Svečano Euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Među koncelebrantima bili su svećenici Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Hrvatske salezijanske provincije sv. Ivana Bosca koji djeluju u Žepču, Hrvatske pokrajine Družbe Isusove koji djeluju u Sarajevu i dijecezanski svećenici Vrhbosanske nadbiskupije.

Na Svetoj misi sudjelovao je veći broj časnih sestara: Milosrdnice sv. Vinka Paulskog Provincije Majke Divne Sarajevo, Školske sestre franjevke Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina, Služavke Malog Isusa Provincija Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, Kćeri Božje ljubavi Provincija Božje providnosti, Klanjateljice Krvi Kristove Regije Zagreb i Školske sestre franjevke Krista Kralja Svete Obitelji u Hercegovini. Molitvom u duhu su se pridružile klauzurne karmelićanke u Samostanu Bezgrešne Kraljice Karmela u sarajevskom naselju Stup i sestre klarise u Samostanu svete Klare u Brestovskom pedesetak kilometara zapadno od glavnog grada BiH te članice drugih redovničkih zajednica na području Vrhbosanske nadbiskupije.

Između ostalih, na Misnom slavlju sudjelovali su bogoslovi s Franjevačke teologije u Sarajevu, a liturgijsko pjevanje animirao je franjevački bogoslovski zbor „Fra Nenad Dujić“ pod ravnanjem fra Emanuela Josića. Tu su također bili bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa koji su asistirali pod vodstvom katedralnog ceremonijara mons. Tome Kneževića. U bijele rokete obukli su se također bogoslovi Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“ iz sarajevskog predgrađa Vogošće.

Obučen u plašt, kardinal Puljić najprije je blagoslovio svijeće posvijestivši da danas slave dan kada su Marija i Josip prikazali Isusa u Hramu u Jeruzalemu kamo su došli i starac Šimun i proročica te u njemu prepoznali Gospodina. Pozvao je sve nazočne da pođu u procesiji noseći zapaljene svijeće kao simbol vjere u susret Gospodinu. Uslijedio je svečani ophod s upaljenim svijećama oko katedrale uz pjesmu i molitvu.

Na početku prigodne propovijedi kardinal Puljić pozdravio je svećenike, redovnice i redovnice te bogoslove iz sva tri bogoslovna sjemeništa kao i sve druge okupljene vjernike. Redovnicima i redovnicama na poseban način čestitao je Dan posvećenog života ističući da je to poziv svima na hod putem svetosti.

Govoreći o blagdanu Prikazanja Gospodinova u hramu, kardinal Puljić podsjetio je da se do Drugog vatikanskog sabora taj dan redovito slavio kao Marijin blagdan. Tumačeći misni odlomak iz Evanđelja po Luki (2,22-40), kazao je da su Marija i Josip, izvršavajući Mojsijev zakon, donijeli malog Isusa u Hram u Jeruzalemu i prikazali ga Gospodinu. „Nakon Drugog vatikanskog sabora obnovljena liturgija ovu svetkovinu naziva svetkovinom Gospodnjom jer je Isus taj koji ulazi u Hram. Hram On posvećuje. Mogu zamisliti, ulazeći malo u Gospino srce, kako Marija, koja je i prije dolazila u Hram, sada dolazi noseći Hram u Hram – Hram Božji, Isusa, Sina Božjeg utjelovljenog i rođenog Marija donosi u Hram. Kako je to tada doživljavala, to samo ona znade, a posebno kada je čula Šimunovo tako lijepo izrečeno proroštvo da je Bog ispunio njegovo iščekivanje, spas Izraela. On zapravo slavi Boga govoreći: 'Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru!' jer je vidio svjetlo svijeta koje prosvjetljuje cijelo čovječanstvo“, kazao je kardinal Puljić dodajući da je starac Šimun također rekao Mariji da će i njoj „samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca“. Istaknuo je i da je starac Šimun za Isusa rekao da je Isus postavljen za znak osporavan ističući da On to i jest od rimskih vremena kroz svu povijest te posebno u današnjem vremenu kada su brojni kršćani progonjeni i mučeni. Spomenuo je i proročicu Anu koja u Hramu slavi Boga.

Govoreći o blagoslovu svijeća na Svijećnica, kardinal Puljić prisjetio se običaja iz vremena svog djetinjstva kada se zapaljena svijeća stavljala u ruke bolesniku u času smrti da umre sa svijećom u ruci kao simbolom svjetla vjere. Dodao je da se redovito na Svijećnicu palila svijeća i za sve preminule. „Bilo mi je simpatično doživjeti od ljudi da u toj svijeći gledaju simbol vjere, svjetlo vjere; to je ta Kristova svjetlost koja prosvjetljuje i posvećuje svakog kršćanina“, rekao je kardinal Puljić



U drugom dijelu propovijedi kardinal Puljić progovorio je o blagdanu Svijećnice kao o danu koji je Sveti Otac odredio da bude Dan posvećenog života. „Simpatično mi je da je ovaj blagdan pao baš na prvu subotu kada se i u našoj nadbiskupiji moli za nova duhovna zvanja, da Bog ona duhovna zvanja koja postoje uzdrži, a nova ohrabri, da se, poput Gospe, ne broje Isusu reći: Evo me! Draga braćo i sestre, redovnici i redovnice, zvanje je dar. Nitko od nas nije zaslužio biti ono što jest; to je dar. Ovaj dan je zato da postanemo svjesni toga dara. Slaveći dan posvećenog života postajemo svjesni svoga identiteta, onog što jesmo. Zato bih na poseban način prvo ja vama zahvalio. Kao pastiru ove mjesne Crkve drago mi je i Bogu zahvaljujem da vas ima, da postojite, da živite, radite i djelujete u ovoj Crkvi. Ali vas pozivam da ovaj dan bude poziv da reknete Bogu: hvala za ovaj dar. Jer, to ste primili kao dar, bilo redovnici bilo redovnice, da budete svjesni toga dara da vas je Bog zamilovao, da vas je Bog zaželio bliže sebi. Znam, polažete tri zavjeta: poslušnosti, čistoće i siromaštva. Često to znaju prikazivati kao odricanje. To nije odricanje nego oslobađanje srca da bude raspoloživo za Božje djelo. Zavjeti su stvaranje nutarnje slobode, da Bog može djelovati. Jer, ako je nešto drugo zaokupiralo srce, dušu, savjest, Bog nema mjesta“, kazao je kardinal Puljić ističući da „slaviti ovaj dan znači biti izazvan za stvarno življenje slobode i raspoloživosti za ono što je Božje djelo“.

Podsjetivši na Isusove riječi: „Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka“ (Mt 12,50), kardinal Puljić poručio je Bogu posvećenim osobama: „Ti si, dragi brate i sestro, kako Isus reče, njegov 'brat i sestra i majka'. To je ta blizina Isusova. Zato vas hrabrim da svjesno živite svoj identitet i to ne samo time da se vi posvećujete nego da tamo gdje živite svjedočite i unosite to 'svjetlo na prosvjetljenje naroda'... Još više produbite svijest svoje pripadnosti: prikazani ste Gospodinu; posvećeni ste Gospodinu“, rekao je kardinal Puljić te kao primjer svetosti naveo je svetu Majku Tereziju i potaknuo osobe posvećenog života da mijenjaju svijet svojom posvećenošću.



Na kraju Misnog slavlja svi redovnici i redovnice obnovili su svoja redovničkih obećanja govoreći: „Bože, Oče ti si me posvetio sebi na dan krštenja. Odgovarajući na ljubav Gospodina Isusa, Tvoga Sina, koji me poziva da ga iz bližega slijedim, te vođen/a Duhom Svetim, koji je svjetlo i snaga obnavljam svoje slobodno i potpuno predanje Tebi, obvezujući se živjeti u poslušnosti, siromaštvu i čistoći prema Pravilu i Konstitucijama svoje zajednice, te na takav način sudjelovati u životu i poslanju Tvoje Crkve. Tvoja milost, Oče, zagovor Presvete Djevice, našeg Utemeljitelja/ice i svih svetih neka bude svaki dan sa mnom i neka mi pomognu da ostanem vjeran/na. Amen“.

Nakon Misnog slavlja upriličen je zajednički objed i druženje u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu. (kta)



foto