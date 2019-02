Zagreb, 2. veljača 2019.

Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić izjavio je za IKA-u i HKR da je imenovanje mons. Ante Jozića apostolskim nuncijem u Obali Bjelokosti velika čast ne samo za Splitsko-makarsku nadbiskupiju, nego i za našu domovinu jer nunciji predstavljaju Svetog Oca u dotičnoj zemlji, ali uvijek se pita iz koje države je i koje je nacije.

„Vjerujem da su nunciji uvijek na svoj način i predstavnici Crkve u Hrvatskoj i naše nacije, naše domovine i to je čast. Drago mi je da možemo i da smo dosad uvijek imali ponekog svećenika u diplomaciji, u službi opće Crkve i da ih Sveti Otac prepoznaje kao vrijedne, ozbiljne i razborite ljude da ih može imenovati za svoje predstavnike u drugim sredinama“, rekao je nadbiskup. Izrazio je čestitku mons. Anti Joziću, svećeniku iz Trilja koji dugi niz godina djeluje u vatikanskoj diplomaciji. Rekao je da mons. Jozića čeka vrlo odgovorna služba. „Afrika je puna dinamike, puna budućnosti. Crkva vjerojatno ima najbolju budućnost u Africi i on će to sigurno znati podržati i pratiti tu mladu Crkvu“, mišljenja je mons. Barišić.

Govoreći o osobinama mons. Jozića, rekao je da je diskretan, razborit, zna slušati i zna na svoj način razmišljati, spreman je na dijalog, ima ljudske kvalitete i čovjek je vjere, potječe iz vjerničke sredine. „On je naš, ali smo ga darovali univerzalnoj Crkvi“, izjavio je nadbiskup Barišić. (kta/ika)