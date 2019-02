Vatikan, 2. veljača 2019.

Svi prolazimo kroz periode dezolacije, trenutke mraka u kojima kao da stvari gube smisao; no, tada kršćani moraju ustrajati kako bi došli do obećanja Gospodinova, a ne odustajati i nazadovati - rekao je papa Franjo 1. veljače 2019. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte osvrnuvši se na prvo čitanje današnje liturgije iz Poslanice Hebrejima (10,32-39) koje govori o značenju ustrajnosti na putu života. Pisac Poslanice Hebrejima govori kršćanima koji prolaze kroz trenutke mraka i progona kao što svaki pojedinac prolazi kroz razdoblja potištenosti, „kada se ništa ne osjeća“ i kada u našoj duši postoji neka vrsta otuđenosti. To su trenuci dezolacije koje je proživljavao i sam Isus.

Kršćanski život nije karneval, nije slavlje i neprestana radost; kršćanski život ima lijepih i ružnih trenutaka, trenutaka topline i otuđenosti, kada je sve bez smisla – rekao je Papa i istaknuo – To je vrijeme dezolacije. U to vrijeme, bilo zbog nutarnjih progona, bilo zbog nutarnjeg stanja duše, pisac Poslanice Hebrejima kaže: „Postojanosti vam uistinu treba da biste vršeći volju Božju zadobili obećano“. Dakle, potrebna je ustrajnost kako bismo zadobili obećano.

U propovijedi se Sveti Otac usredotočio na dva elementa koji su neka vrsta recepta protiv dezolacije: sjećanje i nadu. Poput apostola potrebno je najprije prisjetiti se lijepih trenutaka, sretnih dana susreta s Gospodinom, to jest, vremena ljubavi – rekao je Papa i dodao - Na drugom mjestu treba imati nadu zbog onoga što nam je obećano. Život se sastoji od lijepih i ružnih trenutaka, važno je ne odustati i ne nazadovati u teškim trenucima.

U teškim trenucima potrebno je odupirati se, ali sjećanjem, nadom i srcem koje kada misli na lijepe trenutke i kada gleda s nadom, diše – rekao je papa Franjo i naglasio - To je ono što moramo činiti u dezolaciji kako bismo našli utjehu, osobito onu obećanu od Gospodina. Na kraju je Papa podsjetio na svoj apostolski put u Litvu, u rujnu prošle godine, te kako je bio dirnut hrabrošću tamošnjih mnogih kršćana i mučenika koji su ustrajali u vjeri.

Danas također mnogi ljudi koji trpe za vjeru, ali se sjećaju prvog susreta s Isusom, imaju nade i idu naprijed. To je savjet koji nam daje pisac Poslanice Hebrejima za trenutke progonstva, kada su kršćani proganjani i napadani: Budite ustrajni! Kada nas đavao napastuje s našim jadima, uvijek je potrebno gledati u Gospodina, ustrajati pod križem prisjećajući se prvih lijepih trenutaka ljubavi, susreta s Gospodinom i nade koja nam pripada – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)