Žepče, 1. veljača 2019.

Katolički školski centar Don Bosco iz Žepča proslavio je 31. siječnja 2019. svečanim Misnim slavljem i akademijom svog nebeskog zaštitnika i utemeljitelja salezijanske družbe Sv. Ivana Bosca. Euharistijsko slavlje u žepačkoj župnoj crkvi Sv. Antuna Padovanskog predslavio je provincijal Hrvatske salezijanske provincije Sv. Ivana Bosca don Tihomir Šutalo u koncelebraciji s 15 svećenika i uz sudjelovanje djelatnika, učenika, prijatelja i gostiju KŠC-a Don Bosco. Na početku Misnog slavlja sve okupljene je pozdravio žepački župnik i dekan preč. Predrag Stojčević koji je istaknuo da je ovaj blagdan svima podsjetnik na velikog sveca koji je život posvetio odgoju mladih, prenosi portal nedjelja.ba.

Prije homilije 25 salezijanskih suradnika je obnovilo svoja obećanja. Provincijal je podsjetio da danas salazijanske obitelj ima 34 grane, a jedna od najstarijih su upravo salazijanski suradnici, jedna od četiri grane koju je osnovao sam Don Bosco. “Gdje god djeluju salezijanci, nastojimo utemeljiti i laičku udrugu salezijanske suradnike,” podsjetio je don Tihomir.

U svojoj propovijedi provincijal don Tihomir je progovorio kroz interpretaciju misli Sv. Ivana Bosca o njegovom poslanju među mladima. "Želim vam progovoriti kroz propovijed koju bi nam održao don Bosco", kazao je don Tihomir: "Poznat sam u cijelom svijetu kao sijač radosti. Štoviše, kao što napisa jedan moj suvremenik koji me poznavao, kršćansku sam radost pretvorio u 11 Božju zapovijed. Iskustvo me naučilo da je nemoguće odgajati mlade bez ove prelijepe vrline. Govorim ti o pravoj radosti, o onoj koja nastaje u srcu koje živi u Božjoj milosti i ljubavi…Radost je put prema svetosti. Radost je za mene bila nešto nerazdvojiva od učenja, rada i pobožnosti… Tko posjeduje Isusa, živi u radosti. Dvorište je bila moja biblioteka, dvorište je bila moja profesorska katedra na kojemu sam u svakom trenutku bio i učitelj i učenik. Jer radost je osnovni zakon mladosti. Razumiješ li sada zašto sam tako inzistirao da imamo tolika slavlja, bilo crkvenih, bilo svjetovnih? Slavlja su govorila srcima mladih, ona su ih odgajala”, dio su interpretacije Don Boscovih misli. Don Bosco je uvijek ukazivao da je prva napast za mlada srca što im Zli želi prikazati da je služiti Bogu nešto teško i tužno, a ne radost i sreća. I tako im pokušava ukrasti Nebo."

“Čuvajte se grijeha, budite radosni, pobožni i vrijedni. I nikada ne zaboravite da je Nebo naša domovina. Bježite od svakog zla jer ono krade radost. Najzorniji uzori neka nam budu sv. Dominik Savio i u redu iza njega 156 ostalih svetaca, blaženika i kandidata za oltar iz salezijanske obitelji,” poručio je na kraju propovijedi don Tihomir.

Pod Misnim slavljem pjevao je zbor KŠC-a pod ravnanjem prof. Siniše Markanovića.

Svečana akademija je održana u KŠC Don Bosco. U svom govoru ravnatelj Centra don Milan Ivančević je između ostalog kazao: „Raduje nas prisutnost svih vas ovdje večeras i hvala vam što možemo s vama dijeliti ove dragocjene trenutke naše povezanosti s nebom jer kad slavimo nebeskog zaštitnika na ovaj način, kao i kad se slavi patron župe, uvjeren sam da je nebo tada stvarno otvoreno i taj nebeski zaštitnik nas pita - što hoćete odozgor. Inače, ne bi imalo smisla zvati se KŠC sv. Josip, sv. Pavao ili Don Bosco. Stoga nemojmo se bojati prigodom slavlja sveca zaštitnika uputiti mu poneku svoju želju.”

U svom obraćanju don Milan je podsjetio na pobudnicu vrhovnog poglavara salezijanske družbe don Angela Fernandeza Artimea (I ti budi svet) i na riječi pape Franje koje govore o pozivu svih na svetost. „Biblijski je to poziv – sveti budite - a to je život prema Božjem planu. To je nešto beskrajno lijepo što Bog nudi svakom muškarcu i ženi“, kazao je ravnatelj žepačkog KŠC-a i rekao: "Ako si otac ili majka - čini najbolje što možeš svakom svome djetetu, tu je tvoja svetost. Ako si dužnosnik u vlasti - radi za opće dobro, ne čini zlo promičući svoje osobne interese. Ako si liječnik - budi požrtvovan prema svima. Ako si profesor, odgojitelj, spremačica ili domar u KŠC-u Don Bosco - budi to svaki dan i to tako kao da si s Don Boscom doručkovao. Ako si svećenik - vodi sve duše prema Raju. Ako si učenik - daj sve od sebe i budi najbolji što možeš oslanjajući se na Božju milost - to je svetost.“

Don Milan je podsjetio na najznačajnije događaja u protekloj godini u Centru, najavio početak izgradnje učeničkog doma, istaknuo da je dan ranije u školskoj kapeli postavljena reljefna skulpturu (rad kipara Ilije Skočibušića) te je podsjetio na najznačajnije uspjehe učenika Centra na domaćim i međunarodnim natjecanjima.

„Kad radimo u skladu s Nebom, Nebo će nas podržati, štoviše nosit će nas“, zaključio je ravnatelj KŠC-a Don Bosco.

Tijekom programa je nastupio školski zbor te je izvedena dramsko-glazbena točka u čijemu središtu je bila priča o misiji i laicima. Provincijal don Tihomir Šutalo je u svom kratkom obraćanju podsjetio da je don Bosco iako najmlađi u svojoj obitelji, u jednoj ljudski gledanoj besperspektivnoj i preteškoj situaciji, uz Božju pomoć "izgradio" i svoju obitelj, osnovao jednu družbu u Crkvi, pomogao tolikim potrebitim mladim…

"Postanite i vi duhovni stup svojim obiteljima, društvu, Crkvi, civilizaciji", pozvao je don Tihomir okupljene mlade da se nadahnu na djelu ovog sveca.

Druženje svih okupljenih je završeno prigodnim domjenkom. (kta)



foto