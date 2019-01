Sarajevo, 4. veljača 2019.

U ponedjeljak, 4. veljače. 2019., s početkom u 20 sati na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (Josipa Stadlera 5) održat će se teološka tribina na temu „Strateško znanje“. Gosti predavači su doc. dr. Pavle Mijović (KBF) i gosp. Igor Kožemljakin (Jevrejska zajednica u BiH), a moderator programa je doc. dr. Mario Bernadić (KBF).

Njemački skladatelj Carl Maria von Weber još početkom 19. st. primijeti kako je nekoć rijetkost knjiga bila nauštrb napretku znanosti, a kako sad njihovo preobilje zbunjuje i sprječava vlastito mišljenje. Od toga vremena do danas dodatno smo dobili radio, TV, Internet, portale, društvene mreže i elektronske knjige. U tome smislu, često se čuje kako današnjeg čovjeka mori nešto što se zove informacijska prezasićenost, a pokatkada se čuje i za sintagmu „informacijska salata“. U naznačenoj situaciji čovjek se nerijetko osjeća kao da istovremeno nikad više i nikad manje toga nije znao.

Pod temom „strateško znanje“ želimo razmišljati o tome kako danas u mnoštvu nepouzdanih informacija prepoznati one pouzdane i istinite. No, također, postavlja se pitanje na koji način se u tom silnom mnoštvu otarasiti onih -za nas- suvišnih i nepotrebnih informacija, pa makar one po sebi bile pouzdane i istinite? Pitanje pouzdanih i kvalitetnih strateških informacija i znanja po sebi se tiču mnogo toga, kako onog osobnog, tako i zajedničkog društveno-političkog života. Neke informacije su po sebi kadre zatrovati pojedince i društvo, a neke druge izliječiti ih. Zanima nas svakako kako prepoznati i zaobići one prve, a kako kroz život dosezati i usvajati one druge… (kta)



