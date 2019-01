Rim, 29. siječanj 2019.

U Rimu se od 24. do 27. siječnja 2019. održao 13. kongres Kršćanskog radničkog pokreta pod nazivom “Osnažujemo vlastiti identitet, preko rada izgrađujemo nadu, u Italiji i u Europi”. Delegacija HKD Napredak, predvođena predsjednikom prof. dr. sc. Franjom Topićem te dopredsjednicima, dr. sc. Nikolom Čičom te dr. sc. Pavlom Mijovićem sudjelovala je na Kongresu, na poziv Kršćanskog radničkog pokreta s kojim HKD Napredak održava već višegodišnje strateško partnerstvo. Inače Kršćanski radnički pokret broji 320000 upisanih članova koji su organizirani u 1840 mjesnih odbora. Sam Kongres je bio iznimno dobro posjećen, brojio je vise od 795 delegata s pravom glasa, te je ukupan broj sudionika i gostiju bio poprilično velik. Sam se Kongres odvijao u nekoliko faza te je uspješno povezivao izbornu skupštinu Kršćanskog radničkog pokreta sa sudjelovanjem renomiranih osoba iz javnom, političkog, društvenog i crkvenog života. Teme Kongresa, identitet, rad, te predstojeći izbori za Europski parlament učinili su od samog Kongresa i zanimljivu političku govornicu.

Kongres je započeo uvodnim predavanjem mons. Filippa Santora, predsjednika Odjela za socijalne probleme i rad, pravdu i mir pri talijanskoj biskupskoj konferenciji. Mons. Santoro ukazao je na važnost društveno odgovornih i karitativnih radnji koje za cilj imaju osiguravanje poboljšanja životnih uvjeta ugroženih populacija, poput siromašnih, beskućnika te migranata. Sve spomenute populacije, istaknuto je, zaslužuju dostojanstven život te im je zajedničkim radnjama potrebno osigurati sve sto je moguće kako bi živjeli život dostojan čovjeka. Također je obradio goruću temu talijanske politike, dohodak građana, socijalne mjera koja kroz 18 mjeseci alocira mjesečni iznos od 780 eura građanima koji su izgubili posao ili se našli u objektivnim teškoćama. Mons. Santoro je istakao kako dohodak građana ne smije postati samo jedna socijalna mjera već je potrebno razvijati složenije mehanizme pomoći.

Predavanje predsjednika vijeća ministara Republike Italije, prof. Giuseppea Conta, očekivano izazvalo je veliku pozornost sudionika Kongresa. Nakon upućenih pozdrava Kongresu, Conte je u prvom predavanju, naglasio važnost socijalnog nauka Crkve kao putokaza prilikom društveno odgovornih radnji, posebno prema ugroženim populacijama. Često prekidan aplauzima, Conte je nadalje istaknuo određene programske smjernice talijanske vlade koje su vezane za društvenu problematiku. Istaknuti su veliki problemi vezani za nejednak razvoj Sjevera i Juga Italije, problem nezaposlenosti mladih, migracija te zastarjelo zakonodavstvo koje je na snazi, a koje otežava svaku strukturnu društvenu promjenu. Govorilo se i o socijalnoj mjeri dohotka građanima koji su se našli u situacijama bez posla ili sličnim nepovoljnim uvjetima, koju je zdušno branio. Često prekidan aklamacijom i aplauzima, vrlo spontanog ali ozbiljnog govorničkog stila, Conteovo predavanje je popraćeno odobravanjem auditorija.

Predsjednik Kršćanskog radničkog pokreta, Carlo Costalli u detaljnom izlaganju istaknuo je određene programske i idejne smjernice samog Pokreta vezanom za aktualne društvene teme. Fokus Costallijevog izlaganja bila je nužnost novih razvojnih politika te nužnost političkog angažiranja katolika. Istaknuto je strateško partnerstvo koje Pokret ostvaruje s organizacijama te je pozdravio delegaciju HKD Napredak zahvaljujući na zajedničkim aktivnostima na kojima dvije partnerske organizacije surađuju.

Treće predavanje prvoga dana održao je Antonio Tajani, predsjednik Europskog parlamenta. S dozom ironije okarakterizirao je predavanje Contea kao profesorsko te je istaknuo kako recimo svojoj kćeri ne bi nikada dao cca 800 eura mjesečno budući da smatra kako bi to kod svih mladih potaknulo pasivnost i manjak želje za radnom aktivnosti. Navedeno je također popraćeno burnim aplauzima koje je u gotovo istoj mjeri dobio i premijer Conte. Tajani je istaknuo alternativne razvojne modele u odnosu na prethodno predložene od strane premijera Giuseppea Contea s naglaskom na novu paradigmu ekonomskog razvoja koja potiče razvoj malog i srednjeg poduzetništva s naglaskom na izvoz. Uz nekoliko osobnih epizoda, koje je podijelio s auditorijem, Tajani je naglasio važnost kršćanske tradicije u oblikovanju kako same budućnosti Europe ali i također određenih društvenih i ekonomskih aktivnosti. Spomenuo je i problem migracija, te je kao jednu od mjera spomenuo direktnu ekonomsku pomoć navedenim zemljama kako bi se dodatno razvile, napredovale te time smanjile same migracije. Ispraćen aplauzima, Tajani je istaknuo veliku podršku Kršćanskom radničkom pokretu za koji ga veže i blisko prijateljstvo s predsjednikom Costallijem. Nakon navedenih predavanja, priliku za kratke interventne imali su delegati Kršćanskog radničkog pokreta, koji su raspravljali o suvremenim izazovima.

Drugi dan kongresa je započeo euharistijskim slavljem nakon čega su uslijedila izlaganja delegata te gostiju. Uz tipične teme vezane za sam Pokret, vise je puta od strane govornika spomenut prof. dr. Franjo Topić te HKD Napredak kao vjerodostojni partner zahvaljujući kome europske organizacije poput Pokreta te EZA-e (Europskog centra za radnička pitanja) mogu zajedno osmišljavati i organizirati projektne aktivnosti s ciljem promicanja socijalnog dijaloga te društveno odgovornih radnji.

Prof. dr. sc. Topić, predstavljen kao veliki prijatelj Kršćanskog radničkog pokreta održao je predavanje, na poziv organizatora Kongresa. Izrazio je zadovoljstvo što i delegacija Napretka, dr. sc. Nikola Čiča te dr. sc. Pavle Mijović sudjeluje na poziv predsjednika Carla Costallija. Topić je istaknuo da je ponosan što je Kršćanskog radničkog pokret prijatelj Napretka. Podsjetio je uz ostalo na zajednički rad Pokreta i Napretka na promicanju međureligijskog dijaloga i ekumenizma. Konstatirao je kako su na određeni način Pokret i Napredak prethodnici ekumenskog i dijaloškog puta pape Franje, jer su također organizirali konferencije u Albaniji, Makedoniji, Rumunjskoj i drugim zemljama jugoistočne Europe. Međureligijskom dijalogu i ekumenizmu služi i Napretkov dom na Trebeviću u čijoj je izgradnji sudjelovao i Pokret.

A što se tiče pitanja Europske unije, prof. dr. sc. Topić je istaknuo samo dvije stvari: da se nikada nije bolje živjelo u Europi i da je već 70 godina mir u Europi. Potrebno je stoga raditi na razvoju i unaprjeđenju same Europske Unije.

Popodnevni dio bio je vezan za interna pitanja samog Pokreta na kojemu su brojni delegati imali priliku za intervente te raspravu o tekućim pitanjima.

Zadnji dan Kongresa započeo je euharistijskim slavljem predvođenim od mons. Fouda Twala, umirovljenog latinskog patrijarha Jeruzalema. U popodnevnim satima Carlo Costalli izabran je ponovo za predsjednika Kršćanskog radničkog pokreta a iz njega je izabrano i novi opći savjet Pokreta.

Navedeni Kongres na zanimljiv je način predstavio određena goruća pitanja talijanskog društva iz različitih perspektiva. Iako su gotovo svi izlagači, neovisno o različitim pozicijama popraćeni gromoglasnim aplauzima, ipak se kroz rad Kongresa potvrdila demokršćanska politička opcija koju i novoizabrano vodstvo promiče. (kta/hkdn)



