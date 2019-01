Ulm, 28. siječanj 2019.

Tijekom zahvalnog Misnog slavlja u nedjelju, 27. siječnja 2019. crkvi sv. Georga u Ulmu oprostila se dugogodišnja referentica hrvatskih katoličkih zajednica Ulm, Biberach, Ehingen i Laupheim Janja Kobaš i otišla u mirovinu. Misno slavlje u punoj crkvi predvodio voditelj zajednica vlč. Ilija Krištić, u zajedništvu s dušobrižnikom u tim zajednicama vlč. Marijanom Orkićem, dekanom Ehingen-Ulma Ulrichom Klossom i župnikom njemačke župe sv. Georga u Ulmu dr. Michaelom Estlerom. Misnom slavlju pribivao je gradnačelnik Ulma Gunter Czisch te veća skupina odraslih, mladih i djece u hrvatskim narodnim nošnjama.

Sve je na početku pozdravio vlč. Krištić. U propovijedi je vlč. Orkić istaknuo kako svaki član Crkve ima svoju važnost, a svi oni doprinose njezinu jedinstvu i različitosti. Na kraju misnog slavlja zahvalu Janji Kobaš na predanom pastoralnom djelovanju u tim zajednicama uputili su mons. Paul Hildebrand uime biskupa biskupije Rottenburg-Stuttgart mons. Gebharda Fürsta i u svoje osobno ime (pismo je pročitala Olivera Marković), delan Kloss, župnik dr. Estler, gradonačelnik Ulma Gunter Czisch i načelnik Općine Orašje Stanko Vincetić (pismo je pročitao vlč. Orkić). Uime zajednica Ulm, Biberach, Ehingen i Laupheim, u kojima je Janja Kobaš od 1979. djelovala, Ivanka Pindrić predala je kip sv. Josipa, kojega je na početku sv. mise blagoslovio vlč. Krištić. Vlč. Krištić je zahvalio Janji na svemu dobru, koje je učinila tijekom svoga plodnog djelovanja u tim zajednicama. Na kraju je Janja Kobaš zahvalila svima na suradnji, posebno istaknuvši pok. vlč. Marijana Kopića, koji joj je dao mogućnost pastoralnog djelovanja, najprije u Hrvatskoj katoličkoj misiji Ulm, a kasnije u te četiti zajednice. Misno slavlje svojim je pjevanjem uveličala skupina mladih iz zajednice Ulm pod vodstvom Antonele Nikolić i članovi zbora zajednice iz Ehingena. Nakon misnog slavlja druženje je nastavljeno uz kraći duhovno-kulturni progam i objed u prostorijama te njemačke župe.

Janja Kobaš je rođena 18. lipnja 1953. u Tolisi, u općini Orašje, od oca Ive i majke Božice, rođene Soldo. Peto je od desetero djece. Nakon boravka kod školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistoga Srca Marijina, a na poziv misionara u Achenu, 15. ožujka 1977., započela je s radom u toj misiji kao pastoralna suradnica. Na poziv tadašnjeg voditelja HKM Ulm vlč. Marijana Kopića dolazi u Ulm, 7. listopada 1979., gdje je ostala do svoje mirovine. U Ulm je Janja Kobaš, kako je istaknula, došla s radošću, ali i s tugom jer je zatekla veliku misiju i puno radnika, a malo mladih. Tako je počelo prvo okupljanje, druženje, pjevanje, plesanje, hodočašćenja, susreti, redovni posjeti sv. misi, i sl. Vodila je vjeronauk od 1. do 12. razreda, pripremala prvopričesničke i krizmanike, vodila zbor, ministranate, pripremala djecu na biblijske olimpijade, vodila susrete žena, hodočašća, pobožnosti, molitvene zajednice, razne župne priredbe, udrugu „Majka Terezija“ za pomoć Crkvi u Tanzaniji, u Africi. Osnovala je i vodila folklornu i dramsku skupinu, sve do 1994., a onda je to predala mladima iz zajednica. Posjećivala je bolesne i ljude u potrebi, bilo u bolnici bilo u njiihovim obitelji. I tako su, kako je istaknula Janja Kobaš, prošle njezine četrdeset dvije godine djelovanja među Hrvatima katolicima u Njemačkoj. Svoj život u mirovini planira provesti većim dijelom u svojoj rodnoj Tolisi, a manjim dijelom u Ulmu. (kta/a.p.)



foto