Sarajevo, 26. siječanj 2019.

Posljednjeg dana Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, u večernjim satima 25. siječnja 2019. u Sabornoj crkvi Rođenje Presvete Bogorodice u Sarajevu mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom predvodio je Molitvu za jedinstvo kršćana. Osim pravoslavnih sveštenika, đakona i vjernika, nazočni su također bili katolički svećenici, redovnici, redovnice, bogoslovi i vjernici na čelu s nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim kardinalom Vinkom Puljićem odjevenim u kardinalsko ruho. Liturgijsko pjevanje, zajedno s đakonima, animiralo je Srpsko pjevačko društvo “Sloga” pod ravnanjem magistra crkvene glazbe Stefana Mojsilovića.

Poslije uvodnih obreda, kajanja za grijehe i molitve „Oče naš“, upućeni su molitveni zazivi: „za višnji mir i spasenje duša naših“, „za mir svijeta, za nepokolebljivost svetih Božjih Crkava i sjedinjenje svih“, „za ovaj grad, za svaki grad, kraj i zemlju i za sve one koji vjerom žive u njima“, „za one koji plove, za putnike, bolesnike, patnike i zatvorenike, za njihovo spasenje“, „za jedinstvo kršćana i spasenje njihovo“, „da Gospodin otvori srca naša i um naš za razumijevanje volje i molitve Njegove da budemo jedno“… Nakon što su otpjevana čitanja iz Knjige proroka Izaije i Poslanice sv. Pavla apostola Rimljanima te naviješten odlomak iz Evanđelja po Ivanu uz trajnu đakonovu opomenu „Pazimo!“, prigodnu Poruku uputio je kardinal Puljić.

Na početku svog obraćanja, kardinal Puljić zahvalio je mitropolitu Hrizostomu za otvorenost i suradnju da nastave tradiciju molitvenih okupljanja u okviru Molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Posebno mu je zahvalio „na vrlo vjerničkoj i evanđeoskoj besjedi“ koju je izrekao u vrhbosanskoj katedrali prvog dana Molitvene osmine. Zahvalio je i svima koji su se okupili u „prelijepoj crkvi Rođenja Presvete Bogorodice“ na molitvi za ostvarenje Isusovih riječi: „Da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, da i oni u nama budu jedno, da vjeruje svijet, da si me ti poslao“ (Iv 17,21). „To je bila Isusova molitva na posljednjoj večeri; to je oporuka i oproštajna riječ. Ona nas obvezuje. Ne stvaramo mi jedinstvo na temelju naših sposobnosti i umješnosti, nego molimo da Božja stvarnost postane i naša stvarnost. Zato žarko molimo da Bog, koji je jedan i trojstven, da sveta Trojica i nas sve, različite i podijeljene, privuče k sebi svojom božanskom snagom i da nas njegova ljubav zbliži međusobno“, kazao je kardinal Puljić.

Podsjetivši da je u programu za osmi dan molitve za jedinstvo uzet psalam 27. koji započinje riječima: „Gospodin mi je svjetlost i spasenje“ te da su ovogodišnju Molitvenu osminu pripremili kršćani u Indoneziji, kardinal Puljić kazao je da se, slično iskustvu u toj dalekoj velikoj zemlji, „kršćani danas suočavaju s pohlepom u svijetu, s nasiljem, isključivošću, eksploatacijom, siromaštvom, zagađivanjem javnog mnijenja i darovane zemlje, glađu i trgovinom ljudima“. „Živeći u takvom ozračju, nismo imuni od tih zaraza, a to duboko truje odnose među ljudima i donosi strašne lomove i podjele. Potrebno je proročki ukazati na izvor zla i tražiti svjetlo i spasenje te nositi nadu i suočiti se sa svim tim izazovima. U ovoj molitvi želimo u svjetlu Božje Riječi i krsne milosti prepoznati svoje korijenje i svoju povezanost s Bogočovjekom Kristom koji je u Getsemanskom vrtu u časovima ostavljenosti i patnje molio za nas i naše jedinstvo: da i mi budemo jedno kao što je On s Ocem i Duhom Svetim. Tako shvaćamo da je Presveto Trojstvo izvor jedinstva i snaga našega vjerničkog zajedništva“, rekao je kardinal Puljić te dodao da se slaže s Mitropolitovom porukom izrečenoj u Katedrali prvog dana Molitvene osmine, „a to je da je došlo vrijeme kada bi trebali više staviti naglasak na ono što nas povezuje, ne niječući ono što nas dijeli“.

„U prvom redu nas Isus Krist povezuje. Zato se na Isusa oslanjamo i Njemu molitve upućujemo kako bi se Njegova oproštajna molitva na Posljednjoj večeri ostvarila u nama i među nama.U Trojstvu, izvoru jedinstva, neka nas vodi Isus koji je svjetlo svijeta! Neka nam obasja staze koje nas vode jedne prema drugima, a Duh Sveti neka zagrije naša srca da ljubav Božja zrači u našim stavovima i djelima, da istinski svjedočimo tu našu povezanost u Kristu, u njegovoj Riječi koja je izvor kršćanskog života. Kada je svoj život polagao za nas kao otkupninu na križu, darovao nam je svoju Majku za majku. Neka nas ona sve zakrili svojim plaštem i zagrli kao svoju djecu, a Isusovu braću“, poručio je kardinal Puljić.

Nakon što je izmoljeno Vjerovanje te đakon uputio jekteniju (molitvene zazive), nazočnima se obratio mitropolit Hrizostom te poželio svima sretnu 2019. godinu i Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana podsjetivši da su prvog dana molili u katedrali Srca Isusova te posljednjeg dana u Sabornom hramu. „Uistinu je divno i krasno vidjeti da zajedno na molitvi stojimo pred Jednim i Jedinim našim Bogom i Gospodinom – Ocem, Sinom i Svetim Duhom“, kazao je mitropolit Hrizostom te podsjetio da su točno prije mjesec dana proslavili Kristovo rođenje po gregorijanskom, a prije 18 dana po julijanskom kalendaru kao i Bogojavljenje te sve te blagdane završavaju Molitvenom osminom za jedinstvo kršćana.

„Ima li išta ljepše od ovoga – da mi kršćani Sarajeva pravoslavni i rimokatolici svjedočimo naše zajedništvo i našu molitvu za željeno jedinstvo kršćana! Ovo, uistinu, treba biti ne samo dobar primjer već i ohrabrenje za sve ljude Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine. Jednako kao što molimo za jedinstvo kršćana, molimo i za mir cijelog svijeta, za sve ljude dobre volje bez razlike na njihove religije i njihova vjerovanja. Činjenica da nas doktrinalna učenja i vjerovanja razdvajaju i čine različitima, to nas još obvezuje da sebe i druge nadahnjujemo ljubavlju prema Bogu i bližnjima, ali i mirom Božjim koji trebamo širiti među nama i svim narodima svijeta. Tako su činili naši divni preci i prethodnici u mnogo težim i složenijim uvjetima“, rekao je mitropolit Hrizostom te zahvalio kardinalu Puljiću „za svu njegovu revnost i za naše kršćansko jedinstvo“ kao i za izgovorenu besjedu. Riječi zahvale uputio je i svim sveštenicima, svećenicima, redovnicima, redovnicama i svim okupljenim kršćanima.

Nakon Molitve za jedinstvo kršćana mitropolit Hrizostom ugostio je kardinala Puljića i njegove suradnike u prostorijama Mitropolije dabrobosanske. (kta)



