Panama, 26. siječanj 2019.

„Isusov put prema Golgoti put je patnje i samoće koja se nastavlja i u našem vremenu", poručio je papa Franjo u obraćanju mladima tijekom križnoga puta u Campo Santa Maria la Antigua u petak, 25. siječnja 2019. U svoju molitvu je unio sva konkretna lica trpljenja i zla „koja nagrđuju i dehumaniziraju naše društvo na svim zemljopisnim širinama“.

„On kroči i trpi na mnogim licima koja pate od zadovoljne i umrtvljujuće ravnodušnosti našeg društva koje troši stvari i troši sebe, ignorira druge i ignorira samo sebe u boli svoje braće“, istaknuo je Papa: „I mi tvoji prijatelji, Gospodine, dopuštamo da nas obuzmu bezvoljnost i pasivnost, a konformizam nas često poražava i paralizira.

Bilo je teško prepoznati te u bratu koji pati: okretali smo glavu na drugu stranu da ga ne vidimo; sklanjali smo se u buku da ne čujemo; zatvarali smo sebi usta da ne vičemo. Uvijek ista napast. Lakše je i ‘više se isplati’ biti prijatelji u pobjedi i slavi, uspjehu i pljesku; lakše je ostati blizu onih koji se smatraju popularnima i uspješnima“, istaknuo je Papa.

„Kako je lako podleći kulturi zlostavljanja, uznemiravanja i zastrašivanja!“, istaknuo je Papa na križnome putu na kojem se okupilo više od 200 tisuća mladih iz 150 zemalja svijeta: „To za Tebe ne vrijedi, Gospodine: u križu si se poistovjetio sa svim patnicima, sa svima onima koji se osjećaju zaboravljenima. To za Tebe ne vrijedi, Gospodine, jer si htio prigrliti sve one koji se toliko puta smatraju nedostojnima zagrljaja, milovanja, blagoslova, ili još gore, mi uopće ni ne primjećujemo da im je to potrebno. To za Tebe ne vrijedi, Gospodine: u križu se pridružuješ ‘križnom putu’ svake mlade osobe, svake situacije da ga pretvoriš u put uskrsnuća“.

„Oče, danas se križni put tvojega Sina nastavlja“, nastavio je Papa u svojoj molitvi,

„u zatomljenom kriku djece koju su sprječava da se rode i mnogoj drugoj kojoj je uskraćeno pravo na djetinjstvo, obitelj, obrazovanje; koja se ne mogu igrati, pjevati, sanjati…; nastavlja se u zlostavljanim ženama, iskorištavanima i napuštenima, lišenima i zanemarivanima u njihovu dostojanstvu; u tužnim očima mladih koji gledaju kako im se otima nadu u budućnost zbog nedostatka obrazovanja i dostojnog posla; u tjeskobi tolikih mladih lica, naših prijatelja, koji upadaju u mrežu beskrupuloznih ljudi – među njima se nalaze i oni koji tvrde da tebi služe, Gospodine -, mreže iskorištavanja, zločina i zlostavljanja“.

„Križni put tvojega Sina nastavlja se u mnogim mladim ljudima i obiteljima koji su, usisani u spiralu smrti zbog droge, alkohola, prostitucije i trgovine ljudima, lišeni ne samo budućnosti nego i sadašnjosti. I kako je tvoja odjeća bila razdijeljena, Gospodine, i njihovo dostojanstvo je razderano i zgaženo“ istaknuo je Papa u svojem obraćanju-molitvi na križnome Svjetskog dana mladih.

„Križni put tvoga Sina nastavlja se u mladima namrgođena lica koji su izgubili sposobnost da sanjaju, stvaraju i osmišljavaju budućnost i ‘povlače se u mirovinu’ predajući se rezignaciji i konformizmu, što je jedna od najviše korištenih droga u našem vremenu. Produžuje se u pritajenoj boli onih koji, namjesto na solidarnost društva koje grca u obilju, nailaze na odbacivanje, bol i patnju, štoviše u njih se upire prst i prema njima se ophodi kao prema nositeljima i odgovornima za sva društvena zla. Nastavlja se u utučenosti i samoći starijih, često napuštenih i odbačenih. Nastavlja se u domorodačkim narodima, kojima se oduzima zemlju, korijene i kulture, zatirući svu mudrost koju su kadri ponuditi. Križni put tvoga Sina nastavlja se u kriku naše majke zemlje, koja je ranjena u svojoj utrobi zagađenjem atmosfere, jalovošću svojih polja, onečišćenjem svojih voda i koju gazi prezir i bezumna potrošnja bez ikakvog razloga. Nastavlja se u društvu koje je izgubilo sposobnost da plače i gane se na bol ljudi.

Da, Oče, Isus nastavlja hodati, preuzimati na sebe križ i trpjeti u svim tim licima dok je svijet ravnodušan, uronjen u dramu svoje frivolnosti“.

„I mi želimo biti Crkva koja podržava i prati, koja zna reći: ovdje sam, u životu i križevima mnogih kristâ koji hodaju uz nas“. Mladima u Panami Papa je dao za primjer Mariju, majku Krista i sve djece svijeta. Pozvao ih je da promatraju Mariju, snažnu ženu, i nauče biti „mirotvorci, tvorci savezâ, kvasci bratstva“. Od Marije učimo reći „da“ snažnom i stalnom otporu tolikih majki, očeva, djedova i baka, koji nikada ne prestaju podržavati i pratiti svoju djecu i unuke kada su „u nevolji“. Od nje učimo reći „da“ ustrajnoj strpljivosti i kreativnosti onih koji ne gube glavu i kreću iznova u situacijama u kojima se čini da je sve izgubljeno, pokušavajući stvoriti prostore, prisna okruženja koja će biti pružena ruka onima koji su u teškoćama. U Mariji učimo snagu da kažemo „da“ onima koji nisu šutjeli i ne šute pred kulturom zlostavljanja, diskreditiranja i agresije, te rade na pružanju mogućnosti i uvjeta sigurnosti i zaštite.

„Poput Marije želimo biti Crkva koja njeguje kulturu koja je kadra prihvaćati, zaštititi, promicati i integrirati; koja ne stigmatizira a još manje generalizira s najapsurdnijom i neodgovornom osudom poistovjećivanje svakog migranta kao nositelja društvenog zla“. „Od nje želimo naučiti stajati podno križa, ne oklopljena i zatvorena srca, već sa srcem koje zna pratiti, koje zna za nježnost i predanost; koje je samilosno i postupa s poštovanjem, osjetljivošću i razumijevanjem. Želimo biti Crkva sjećanja koja poštuje i vrednuje starije osobe i bori se s njima za pravo na prostor koji im pripada.

Nauči nas Gospodine stajati podno križa, podno križeva, otvori večeras naše oči, naše srce, spasi nas od paraliza i zbunjenosti, od straha i očaja.

Nauči nas reći: ovdje sam zajedno s tvojim Sinom, zajedno s Marijom i mnogim ljubljenim učenicima koji žele prihvatiti tvoje Kraljevstvo u svojem srcu“, rekao je Papa u svojoj molitvi na križnome putu u sklopu središnje proslave Svjetskog dana mladih. (kta/ika)