Zenica, 25. siječanj 2019.

Zenički Katolički školski centar Sv. Pavao, proslavio je 25. siječnja 2019. svoj dan. Misno slavlje u crkvi Sv. Ilije, nakon kojega je uslijedio prigodni program, predslavio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, prenosi portal nedjelja.ba.

Ovom prigodom crkva Sv. Ilije koja je i nacionalni spomenik BiH te se nalazi tik do zgrade KŠC-a, bila je popunjena do zadnjeg mjesta, a uz kardinala Puljića je koncelebriralo 12 svećenika, među kojima su bili: župnik fra Marko Kepić i ravnatelj vlč. Vlatko Rosić.

Kardinal Puljić je u homiliji na dan kada se u Katoličkoj Crkvi obilježava blagdan Obraćenja Sv. Pavla, podsjetio na osnovne crte Apostola koji je bio "učitelj naroda". Istaknuo je kako je najprije morao postati "učenik", da bi poslije mogao biti "učitelj". A to je postao tek onda kada je "pao na zemlju" odnosno, kada je shvatio što je poniznost. Odatle je nadbiskup poručio prosvjetnim djelatnicima da trebaju djecu odgajati s ljubavlju jer će svi mnogo toga što uče brzo zaboraviti, a dobro upamtiti kakvi su bili oni koji su ih učili. Roditeljima je stavio na srce da surađuju u odgojno-obrazovnom procesu zajedno s nastavnicima. "Ako se djecu tako odgaja da oni nikada nisu ništa pogriješili onda će oni biti agresori, a ne ljudi otvoreni životu... Često roditelji kažu: 'Ako sam se ja patio neću da se pati moje dijete.' To je teška laž! Jer ničega što je vrijedno nema bez žrtve. I stoga djecu valja odgajati na način da znaju: ono za što se umire to ne odumire", poručio je kardinal Puljić zazivajući zagovor Sv. Pavla na sve učenike i djelatnike zeničkoga KŠC-a.

Misno slavlje pjevanjem i sviranjem animirao je školski zbor pod ravnanjem prof. Davorina Bošnjakovića.

Nakon Mise, proslava je nastavljena u amfiteatru škole.

Nazočne goste, među kojima su bili ravnatelji i predstavnici ostalih Katoličkih školskih centara pozdravio je ravnatelj Rosić. Uz stalo, istaknuo je kako je Dan škole trenutak kada je dobro promisliti "jesmo li ostali na pravome putu" te, prema riječima Sv. Pavla, " istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist" (Ef 4,15). "Dok mlade ljude učimo idealima moramo se odreći i svojih zabluda... Sv. Pavao je pokazao što znači biti slobodan - samo tako ćemo biti sposobni odgajati mlade naraštaje", naglasio je ravnatelj te ukazao na vrjednote koje valja njegovati: ljubav prema Bogu, bratu čovjeku i prema domovini. Unatoč sveprisutnom beznađu poručio je kako će ovaj KŠC nastaviti raditi svoj posao odgajajući mlade naraštaje koji će izgrađivati ovu zemlju.

Potom su nazočnima svojom glazbenom i glumačkom izvedbom počastili: na gitari Leonarda Šuko, (II. r. Opće gimnazije), Dramske sekcije Osnovne škole i Gimnazije te Džena Sačak, polaznica Ars Centra Zenica.

Pri kraju programa dugogodišnji djelatnici zeničkoga KŠC-a koji odlaze u mirovinu: domar Vlado Jonjić i kuharica Reza Krišto koja je vodila školsku kuhinju, prigodne zahvale dobili su iz ruke kardinala Puljića.

U završnom obraćanju nazočnima, kardinal Puljić je zahvalio svima koji su svojim nastupom obogatili sve goste. "Prevažno je sačuvati otvoreni duh učenja i kreativnosti. Kao odgojitelj volim ponavljati: koliko god je znanje potrebno, treba mladima pomoći da sačuvaju sposobnost ostvariti slobodu", naglasio je kardinal Puljić te zahvalu uputio svima koji sebe daruju za odgoj i obrazovanje mladih, poručivši kako je društvo dužno omogućiti mladima rast i sazrijevanje. Pozvao je mlade da ne budu umorni u radu na svome osobnom ostvarenju u životu.

"Želim da ovakva događanja stvore radost življenja, i nikada ne zaboravimo koliko god bilo teško i mučno treba imati hrabrosti shvatiti život je lijep i život je dar i ja ga trebam živjeti", rekao je na kraju kardinal Puljić. kojemu je ravnatelj Rosić u ime zeničkoga KŠC-a uručio prigodni dar. Program je završen skladbom Život nije siv u izvedbi zbora Osnovne škole uz solo nastup Lorene Misilo (I. r. Gimnazije). (kta)



foto