Sarajevo, 24. siječanj 2019.

„Sloboda ne znači uživati u životu, držati se apsolutno samostalnim, nego se ravnati prema mjeri istine i dobra kako bismo na taj način i sami postali istiniti i dobri.“ Papa Benedikt XVI. mladima na Svjetskom danu mladih 2005.

Poznato je kako se čovjek od vremena svojega nastanka vodi mišlju da „najbolje jabuke rastu u tuđem vrtu“. Odatle i njegovo zanimanje na pojavnoj razini za taj „tuđi vrt“. Radoznalost koja krči put tračevima i ogovaranjima nalazi svoje ishodište u ljudskome srcu – kojemu, kako reče Petar Preradović, „uvijek nešto treba i zadovoljno nikad posve nije“ jer „čim željenog cilja se dovreba, opet iz njeg' sto mu želja klije“. Ovu radoznalost koja je u današnjem društvu, obilježenom medijima masovnih komunikacija i društvenim mrežama, poprimila razmjere bolesnoga, raspiruje ljudska golotinja svake vrste. Ona se, zakonom spojenih posuda, iz prostora duhovnoga prelijeva na razinu materijalnoga, i obratno. Sadržaj toga postaje „tražena roba“ koju bjelosvjetski mešetari, kršeći sve moguće profesionalne kodekse, znaju dobro utržiti. Rezultat svega jest pomicanje naglaska: što je to bitno u svijetu. Zabava, kao zbirna imenica za razonodu, sport, modu, film i glazbu, razvila se u pravu „industriju“ koja je ujedno i tvornica novca. Pojedinac u takvom društvenom žrvnju ima privid slobode i neovisnoga odlučivanja, a zapravo biva kotačić u mehanizmu profita.

Očit primjer toga jest nogomet kao „najvažnija sporedna stvar na svijetu“ koji je već odavno prerastao domenu zabavnoga. Netko je dobro definirao da se u prošlosti ovom vrstom sporta bavila sirotinja koju su bogataši dolazili gledati kako „trče za loptom“, a danas „sirotinja“ daje sve što ima kako bi otišla pogledati nogometnu utakmicu koju zapravo igraju bogataši. A oni to – gledajući materijalnu stranu – zbilja jesu. Jer, kako drugačije okvalificirati činjenicu da je transfer, primjerice, Brazilca Neymara iz španjolske Barcelone u francuski PSG 2017. godine iznosio 222 milijuna eura? No, još strašnije zvuči da postoje ljudi koji će to logički opravdavati time da „on može nešto što nitko drugi na svijetu ne može“. Istodobno se neće pitati što je to od onoga čime se on bavi uistinu važno, hoće li time spasiti jedan život, promijeniti društvenu svijest…? Na tom tragu i okorjeli kriminalci će se „punih usta“ pohvaliti svojim „poslom“ kao da su sveučilišni profesori ili vrhunski kirurzi. A sirotinja će se sve više zanimati za njihove živote predočavajući ih sebi kao nešto poželjno.

Sve se to, na određeni način, sredinom siječnja 2019. sublimiralo u degutantnoj trakavici o srbijanskoj pjevačici Jeleni Karleuši i bh. nogometašu Ognjenu Vranješu, u što su kao kolateralna šteta uključene i njihove obitelji, a na osobit način Jelenin muž, također nogometaš, Duško Tošić. Premda je ova tema očite bračne nevjere posredno eksploatirana na prostoru cijele bivše Jugoslavije, ipak su pojedini mediji u Srbiji pokazali kako se može pasti i „ispod dna“. Takvi su na naslovnicama objavljivali doslovce pornografski sadržaj glavnih aktera „priče“ ne imajući obzira ni prema čitateljstvu, ni prema djeci i maloljetnicima, ni prema obiteljima dotičnih, niti se vodeći minimumom novinarske etike. Osim golotinje koju su objavili, razgolili su i svoj osnovni kriterij: profit po svaku cijenu.

Iako je razvidno da su navedene javne osobe učinile nemalo toga što je, blago rečeno, za osudu, ipak je još gore što je sadržaj toga „perverzna hrana“ koja se lako prodaje i na kojoj se još lakše zarađuje. Pri tome se malo tko pita što je sa silnim zakonima o zaštiti privatnih podataka, kao što je, recimo, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća EU-a za zaštitu privatnosti i elektronskih komunikacija od 21. 7. 2002., i sličnih. Po svemu sudeći, i u ovom slučaju vrijedi makijavelističko načelo da „cilj opravdava sredstvo“.



Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju