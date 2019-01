Rim, 24. siječanj 2019.

U razgovoru s novinarima u zrakoplovu na putu u Panamu 23. siječnja 2019. papa Franjo s tugom se spomenuo novinara Alekseja Bukalova, dopisnika ruske agencije TASS, koji je umro 28. prosinca prošle godine. Papa je posebno istaknuo Bukalovu humanost i „sažetke u stilu Dostojevskoga“, izvijestio je ravnatelj programa Vatican Newsa Andrea Tornielli.

Pozdravljajući novinare u zrakoplovu Papa im je zahvalio što prate Svjetski suret mladih u Panami i zatim im potresen kazao kako je to prvi let na kojemu „nije i vaš kolega koji mi je bio vrlo drag, Aleksej Bukalov iz TASS-a“. Bio je čovjek izrazitog humanizma koji se nije bojao ljudskosti do najnižih dubina i božanskoga do najvećih visina“. Papa je pozvao medijske djelatnike na minutu šutnje za njihova pokojnog kolegu a zatim su zajedno izmolili Očenaš. Novinari su tu Papinu gestu popratili pljeskom.

Bukalov je bio prvi ruski novinar koji je pratio pape na njihovim putovanjima u inozemstvo, i to više od 20 godina. Napisao je i knjigu „S papama oko svijeta“, u kojoj je skupio svoja sjećanja na susrete koje je imao s trojicom papa: Ivanom Pavlom II., Benediktom XVI., i papom Franjom.

Prije Papina pozdrava, prireditelj papinskih putovanja Rueda Belz predstavio je novinarima privremenog ravnatelja Tiskovnoga ureda Svete Stolice Alessandra Gisottija, kojemu je to prvo Papino inozemno putovanje u novoj službi. (kta/ika)