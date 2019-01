Rim, 24. siječanj 2019.

U razgovoru s novinarima u zrakoplovu na putu u Panamu papa Franjo potvrdio je 23. siječnja da u studenome putuje u Japan.

Na pitanje japanskoga novinara Papa je odgovorio: „U studenome ću putovati u Japan, pripremite se!“ Premda je u kalendaru Papinih termina prvi tjedan studenoga slobodan, Sveta Stolica još nije službeno potvrdila to putovanje.

Papa Franjo još je u rujnu govorio o mogućem posjetu Japanu, koji je dosad pohodio samo jedan papa – sv. Ivan Pavao II. godine 1981.

Na pitanje o mogućem odlasku u Irak, Papa je odgovorio da bi to rado učinio, čim to bude moguće. Trenutačno se odgovorni savjetuju o toj mogućnosti no još uvijek postoje dvojbe oko sigurnosnih pitanja, prenosi Kathpress. (kta/ika)