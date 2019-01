Rim, 24. siječanj 2019.

Aplikaciju je predstavio sam papa Franjo nakon nedjeljnog Angelusa. „Želim vam predstaviti službenom platformu Papine svjetske molitvene mreže: Click To Pray (Klikom do molitve). Ovdje ću postavljati molitvene nakane za poslanje Crkve“, rekao je Papa. „Pozivam osobito vas mlade da skinete aplikaciju Click To Pray, nastavljajući moliti zajedno sa mnom krunicu za mir, osobito tijekom Svjetskoga dana mladih u Panami”, rekao je Papa i potom aktivirao aplikaciju.

Papa je pokrenuo aplikaciju “Click to pray” nakon Angelusa u nedjelju 20. siječnja. Foto: Siciliani-Gennari/SIR

O. Frédéric Fornos, međunarodni direktor Papine Svjetske molitvene mreže i Euharistijskog pokreta mladih (Meg), govoreći na predstavljanju talijanske verzije platforme Click To Pray istaknuo je važnost zajednice ljudi koja ne privlači pažnju medija, već tiho čini moćnu mrežu molitve, s „golemom plodonosnošću”. Molitva, objašnjava on, „tiha je kao ljubav, ali ima izvanrednu snagu i može preobraziti svijet”. „Višejezična“ zajednica Click To Pray trenutačno okuplja više od milijun ljudi u 21 zemlji svijeta, istaknuo je. „To je mali prozor otvoren prema svijetu – zaključuje isusovac o. Fornos -, pedagogija posvećena mladim ljudima da ih nauče putu molitve“

Putem aplikacije, koja je dostupna za android i IOS uređaje može se moliti s Papom, a tu su i molitve za svako doba dana. (kta/ika)