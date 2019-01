Vatikan, 24. siječanj 2019.

Susret na temu "Zaštita maloljetnika u Crkvi" koji će se održati od 21. do 24. veljače u Vatikanu, ima konkretne ciljeve. Predsjednici biskupskih konferencija cijelog svijeta koji će se susresti s Papom, kao što je nedavno istaknuto u priopćenju Tiskovnog ureda Svete Stolice, kada se budu vraćali iz Rima, morat će imati jasnu predodžbu o tome kako sprečavati i suzbijati zlostavljanja djece. O mogućim plodovima susreta za Radio Vatikan govorio izvjestitelj Organizacijskog odbora i član Papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika, isusovac Hans Zollner.

Nadamo se da će glavni konkretni plod susreta biti da se svi predstavnici mjesnih Crkvi, predstavnici redovničkih zajednica i kongregacija vrate u svoje zemlje i provedu u djelo ono o čemu se govorilo – rekao je pater Zollner i protumačio – Zatim ćemo vidjeti kako možemo konkretnije opisati pitanje odgovornosti, opravdanja i transparentnosti. To su tri teme koje označavaju svaki od ta tri dana susreta. Drugi zadatak će biti kako jasnije objasniti pravila koja se moraju primjenjivati i kako mogu biti kontrolirani procesi koje smo već odredili, a koje neki još uvijek ne znaju primjenjivati.

Na kraju želimo vidjeti što možemo učiniti kako se ne bi samo poznavale procedure i pravila, jer oni su već dugo poznati, nego što možemo učiniti kako bismo motivirali ljude da se zauzmu za njih i da ih primjenjuju – rekao je isusovac i nastavio – Ne želimo da oklijevaju i da ih izbjegavaju, nego da se zauzmu čitavim srcem kako bi ono što se mora napraviti, zaista bilo provedeno u djelo.

Jedna od naših glavnih ideja je da taj susret bude druga etapa na dugom putu Crkve kojim ona ide i koji neće završiti tim susretom – rekao je pater Hans Zollner i dodao – Zato biskupima cijeloga svijeta želimo ponuditi stvaranje radnih skupina koje bi bile uspostavljene na različitim kontinentima na kojima je prisutna Katolička Crkva i koje će se premiještati. One će se moći informirati o smjernicama koje provode biskupske konferencije, na kojoj razini su u odnosu na taj proces i što im je potrebno.

Nastojat će razumjeti kako mogu pomoći, kako mogu pružiti informacije, ali i bolja rješenja koja su već iskusili na drugim kontinentima – rekao je otac Zollner i napomenuo – Tako će te radne skupine i u budućnosti postati sredstvo za mjerenje uspjeha, ali i vježbe kako bismo postali svjesni svoje i svjetske odgovornosti pred javnošću, kako bi se pokazalo da smo u procesu koji ide dalje, uvijek iznova preispitivanjem stanja stvari, poboljšavanjem, produbljivanjem znanja o pojavi zlostavljanja i sprečavanja koje je jedan od glavnih poslanja našega vjerovanja u Boga koji je postao čovjekom.

Kada govorimo o temi seksualnog zlostavljanja, kao i o drugim vrstama zlostavljanja, vrlo je važno slušati žrtve, jer žrtve mogu dati jedinstveno svjedočanstvo ukoliko nam dopuste da uđemo u njihovo srce i da osjetimo ono što ih je ranilo u prošlosti. Tada možda nisu mogli govoriti ili su se sramili – rekao je pater Zollner i primijetio – Možda su konačno uspjeli otvoriti se i ispričati tu stvarnost koja je za mnoge bila teško iskustvo i koje ih je kasnije obilježilo još dugo vremena. Za svećenike, biskupe, redovnike i za cijelu Crkvu to je važno svjedočanstvo, jer nam daje da osjetimo ranu koja je rana na samom Kristovu tijelu.

Naime, slušati žrtve ne daje nam samo dodatnu motivaciju kako bismo učinili sve što je moguće da se ne bi ponovilo – rekao je isusovac i protumačio – nego nam pomaže da osjetimo da su ti ljudi zaista na srcu samom Isusu Kristu, jer On je podijelio s njima njihovu patnju i želi da mi kao Crkva budemo također sposobni slušati ih i primati, kako bi mogli primiti suosjećanje, blizinu koja će i njima dati hrabrosti da nastave tražiti, ako je moguće i koliko je moguće, put ozdravljenja i obnove.

Zbog vremena i logistike, tijekom susreta neće biti mnogo žrtava koje će biti moguće saslušati. Upravo radi toga je Sveti Otac zatražio da svi sudionici već prije moraju susresti žrtve zlostavljanja u zemljama podrijetla. Samo po sebi slušanje je važno kako bi sudionici bili osjetljivi, dobro pripremljeni da mogu primiti poruku koja će proizići iz susreta. No, važno je i zato što će postati još više svjesni da ta pojava nije samo srednjoeuropsko i sjevernoameričko pitanje, nego da je to stvarnost nažalost, prisutna u svim zemljama i na svim kontinentima. Sveti Otac je istaknuo da je to glavni zadatak pastira: biti blizu osobama koje su najpotrebitije – zaključio je pater Hans Zollner. (kta/rv)