Panamá, 23. siječanj 2019.

Nebrojene zastave i pjesme sinoć u Campo Santa Maria la Antigua u Cinta Costera, u Panami, prigodom otvaranje Svjetskog dana mladih. To je treći svjetski dan mladih u Latinskoj Americi (prvi je bio u Argentini 1987. godine) i drugi za latinoameričkog papu, nakon Ria 2013. Ima snažno obilježje Srednje Amerike, najviše je mladih došlo iz Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve, Salvadora... Na Misi kojom je predsjedao nadbiskup mons. Ulloa Mendieta sudjelovalo je 75 tisuća mladih, koji su zatim ostali na koncertu održanom ubrzo nakon toga.

To je svjetski dan mladih u Srednjoj Americi. To je svjetski dan mladih koji sanjaju o mirnoj budućnosti ove regije. Na plaži je bila postavljena velika pozornica na kojoj su mladima svirali brojni glazbeni sastavi koji su se izmjenjivali cijelo poslijepodne.

Mladi su se zabavljali, pjevali, mahali zastavama, plesali. Ali duboko u sebi svi imaju istu brigu i istu želju za mirom i pravdom, bez razlika u boji i granicama. Oni dolaze iz sredina pogođenih dubokim društvenim problemima i političkim situacijama koje imaju dubok utjecaj na živote stanovništva. Migracije, siromaštvo, očaj. Emmy, na primjer, ima 17 godina. Dolazi iz Hondurasa. Govori o Svjetskom danu mladih kao o iskustvu koje „zaslužuje da ga se živi do kraja“. Ali odmah dodaje: „I moja zemlja doživljava tešku političku situaciju, obilježenu delinkvencijom i korupcijom. Ovdje smo da molimo za naše zemlje jer znamo da je molitva jedino svjetlo koje može dotaknuti srca naših predsjednika. Papa Franjo je svetost kojoj se divimo. To je osoba bliska Bogu i stoga bliska u molitvi našoj zemlji“. Felix dolazi iz Salvadora i ima 23 godine. Kaže kako od pape Franje očekuje „poruku mira i ljubavi. U našim zemljama ima toliko problema, političkih i ekonomskih. Mnogo je ljudi koji pate i sanjaju o boljoj zemlji. Svoju nadu polažemo u Boga jer On donosi mir, samo uz njegovu pomoć možemo krenuti naprijed“. Meksički mladići kažu da su radili dvije godine kako bi došli i sudjelovali na susretu. Po prvi put u povijesti u Panamu je stiglo gotovo 500 mladih Kubanaca, kako bi sudjelovali u velikoj proslavi svjetskog dana mladih. Mali je to znak nedavnih otvaranja zahvaljujući također papi Franji i nedavnim razgovorima između Svete Stolice i Havane. No da situacija na otoku nije tako jednostavna pokazuje činjenicu da kubanski mladi ne žele pred mikrofon. Michelle iz Kostarike govori o „mogućoj budućnosti u ovoj regiji samo ako zemlje uspostave duboko jedinstvo. Imamo mnogo zajedničkih stvari, dijelimo istu sudbinu. Nadamo se budućnosti u kojoj neće biti granica“.

Mladi upiru svoj pogled u papu Franju, papu iz Latinske Amerike, Papu koji „zna kako razgovarati s mladima i srcima ljudi. Od njega očekujemo mnogo toga. Sigurni smo da će nas iznenaditi“.

U 17 sati počinje pjevati veliki zbor. I liturgija pokazuje svu živost i ritam mladih. Nadbiskup Paname, mons. José Domingo Ulloa Mendieta predvodi koncelebrirano misno slavlje zajedno s 400 biskupa i tisuću svećenika. U svojoj propovijedi govori o Svjetskom danu mladih „za mlade na egzistencijalnim i geografskim periferijama“ nazivajući susret „melemom za tešku situaciju u kojoj mnogi od njih žive bez nade, osobito domorodci i potomci afričkih doseljenika, migranti koji bježe iz svojih zemalja porijekla i na svome putovanju bivaju izloženi trgovini drogom, trgovini ljudima, kriminalu i mnogim drugim društvenim bolestima“. Put za „suočavanje s izazovima života“ predstavlja Euharistija, „duhovna hrana“, poručuje nadbiskup Ulloa Mendieta i ponavlja da je „Kristov poziv valjan, vječan, intenzivan, pun nježnosti“.

Možda kao Crkva – priznaje mons. Ulloa – to nismo mogli dovoljno jasno izraziti, jer ponekad odrasli misle da mladi ne žele slušati, da su gluhi i prazni. Međutim, stvarnost je drugačija. Oni trebaju vodstvo, praćenje i, iznad svega, one koji će ih slušati. Traže svjedoke pune sadržaja i iskustava. Oni ne traže da im se o Bogu učeno i intelektualistički govori, već traže one koji ga svjedoče svojim životom.

To je put do svetosti, isti onaj koji su pokazali sveci zaštitnici Svjetskog dana mladih. Nadbiskup ih nabraja poimence a na spomen sv. Oscara Romera prolomio se pljesak i ovacije 75.000 prisutnih. „Ovi sveci nam pokazuju da je svetost moguća u svim kulturama i etničkim skupinama, bez razlika u spolu ili dobi. Velikodušan dar njihovog života Bogu i bližnjemu doveo ih je do svetosti“, poručio je panamski nadbiskup. Ostatak dana, prvoga Svjetskog dan mladih, bio je posvećen zabavi koja se nastavila na ulicama i trgovima. (kta/ika)