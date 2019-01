Zagreb, 22. siječanj 2019.

Brzojav s 59. teološko-pastoralnog tjedna koji je potpisao kardinal Josip Bozanić upućen je papi Franji u utorak, 22. siječnja. Na otvorenju tjedna upućeni brzojav pročitao je dr. sc. Davor Šimunec. Donosimo tekst brzojava u cijelosti:

“Sveti Oče, ovih dana želimo obnoviti Vašu snažnu misao i poziv izrečen 17. travnja 2018. u Domu svete Marte: ‘Crkva treba proroke. Svi trebamo biti proroci. Ne kritičari, to je nešto drugo. Biti kritički sudac kojem ništa ne odgovara, to nije dobro, to nije prorok. Prorok je onaj koji moli, gleda Boga i svoj narod, osjeća bol kada narod pogriješi, plače, u stanju je plakati nad narodom, ali također uložiti svoj život da bi govorio istinu.’

Osjećamo kako nas tim riječima potičete da se otvorimo djelovanju snage Duha Božjega u širenju kraljevstva Božjega.

Mi hrvatski biskupi, prezbiteri, đakoni, redovnici i redovnice te vjernici laici iz Hrvatske i Bosne Hercegovine kao i iz drugih krajeva Europe okupljeni na ovogodišnjem 59. teološko-pastoralnom tjednu od 22. do 24. siječnja 2019. godine u Zagrebu što ga organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu želimo zajedno promišljati o temi ‘Proročka dimenzija kršćanina u životu Crkve i društva’.

Dok promišljamo o proročkoj dimenziji i ulozi naše vjere ne možemo zanemariti i zaobići nauk Drugog vatikanskog koncila koji glede proročke službe svih udova Crkve donosi ohrabrujuće tekstove. Krist, veliki prorok, koji je svjedočenjem života i snagom riječi proglasio Očevo kraljevstvo, ispunja sve do punog očitovanja slave svoju proročku službu ne samo po hijerarhiji koja u njegovo ime i njegovom vlašću naučava nego i po laicima koje je tako učinio svjedocima i opremio ih osjećajem vjere i milošću riječi da snaga Evanđelja sjaji u svagdašnjem obiteljskom i društvenom životu.

Iako se na svjetskoj pozornici događaju velike društvene promjene u gotovo svim sferama ljudskog, osobnog i društvenog života, a koje ugrožavaju ljudsku narav i dostojanstvo, vjerujemo kako snaga Evanđelja privlači slušatelje da uzvjeruju i vjeru ispovijedaju, priprema ih za krst, otima ih iz ropstva zablude i pritjelovljuje ih Kristu da po ljubavi prema njemu rastu sve do punine.

Sveti Oče, dok okupljeni na ovom trodnevnom znanstveno-pastoralnom skupu nastojimo zajedno promišljati o proročkoj dimenziji kršćanina u životu Crkve i društva, molimo Vaš apostolski blagoslov za naše napore na ovom području, a mi u svoje molitve uključujemo Vas, sve biskupe i prezbitere kao i čitavu Crkvu.

Neka Vam ove napisane riječi prenesu duboku i zahvalnu ljubav Crkve u hrvatskom narodu koji Vam i ovom prigodom izražava svoju nepokolebljivu vjernost i odanost."