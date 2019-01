Sarajevo, 22. siječanj 2019.

U nedjelju, 20. siječnja 2019. u prostorijama samostana „Egipat“ u Sarajevu, održan je susret sestara juniorki SMI sarajevske provincije Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, pod vodstvom učiteljice juniorki s. M. Ljilje Marinčić. Na susretu su sudjelovale sve tri juniorke: s. M. Ana Prkić, s. M. Nikolina Džavić i s. M. Pia Pilić.

Susret je započeo Misnim slavljem u sarajevskoj katedrali Presvetog Srca Isusova i molitvom na grobu oca Utemeljitelja sl. B. Josipa Stadlera. Tema susreta je bila: „Služavka Malog Isusa u svijetlu Tumača Ustanova“. Knjigu „Tumač Ustanova i običaji Družbe Sestara Služavki Malog Isusa“, napisao je dugogodišnji duhovnik Družbe i kanonik preč. mons. Tomo Igrc davne 1937 god., sa svrhom da sve sestre potpuno i pravo razume smisao i duh svojih Ustanova (Konstitucija). „Željela bih da se danas malo ogledamo u Tumaču Ustanova, započela je s. Ljilja svoje izlaganje, te skinemo prašinu sa ovog duhovnog dragulja naše Družbe, koji je i danas itekako potreban svakoj Služavki Malog Isusa.“ Tijekom svog izlaganja s. Ljilja je posebno istaknula prvu svrhu svake SMI – osobno posvećenje svetim Zavjetima. Ponekad se osobno posvećenje i duhovni rast podrazumijevaju, pa se brzo prijeđe preko te važne teme. Mons. Tomo Igrc navodi u Tumaču Ustanova slijedeće:„Tu glavnu svrhu svoga redovničkoga zvanja: da teže za savršenošću, neka si sve Služavke Maloga Isusa, starije i mlađe, uzmu živo k srcu; jer budu li u toj glavnoj dužnosti svojoj nehajne, živjet će onda kao redovnice bez nutarnje utjehe, u nemiru srca, koje će stenjati u onoj mlakosti, po kojoj postaju bljutave u ustima, t.j. u Srcu svoga nebeskoga Zaručnika, pa bi ih On, kako to On sam veli u sv. Pismu, počeo izbacivati iz Srca svoga.“ Sestre su zajedno razmišljale o izazovima redovničkog života danas, te istaknule kako je upravo mlakost i zanemarivanje glavne svrhe redovničkog poziva najveća opasnost za duhovi život. Konstatirano je da mlakost nastaje nakon poduže nebrige za duhovni život, te joj obično prethodi skup malih nevjernosti, kojih smo svjesni ali ih ne otklanjamo. Osrednjost, besmisao, ljubomora, zavist, duhovna udobnost, lijenost i tuga u ispunjavanju dužnosti, gubitak želje za Bogom te zanemarivanje savjesti su samo neki od „simptoma“ mlakosti. No, ima li lijeka za mlakost, upitala je s. Ljilja? Ima! U borbi protiv mlakosti i na putu napredovanja u savršenosti msgr. Igrc savjetuje svakodnevni ispit savjesti bez kojeg nema napretka u duhovnom životu, te dodaje kako je potrebno više puta na dan unići u svoju nutrinu i sebe promatrati, proučavati, ispitivati i upoznavati.

Nakon podnevne molitve i zajedničkog ručka u sestarskoj blagovaonici sestre su u drugom dijelu duhovnog susreta razgovarale o vanjštini redovnice, o značaju pojedinih dijelova redovničkog odijela, te o svjedočanstvu života prave redovnice. Na koncu susreta sestre su se zajedno osvrnule na proteklo vrijeme i izazove, milosti i poteškoće s kojima su se susretale.

Po završetku duhovnog susreta sestre su se juniorke, zajedno sa sestrom magistrom, pridružile ostalim sestrama u dnevnom boravku samostana „Egipat“ te nastavile ugodno druženje uz kavu i kolače. Potom su sa sestrama izmolile večernju molitvu, te zahvalile Gospodinu na poticajima Duha tijekom susreta i zajedničkog druženja. (kta)



