Lahore, 22. siječanj 2019.

Evanđelje, Riječ Gospodinova 'novo je vino' koje nam je darovano, ali da bismo bili dobri kršćani potrebno je novo ponašanje, nov, upravo kršćanski stil na koji mogu uputiti samo Blaženstva. To je značenje ključne misli kojom završava odlomak Markova Evanđelja: „novo vino u nove mješine“, a od koje je papa Franjo krenuo u razmišljanju u propovijedi na jutarnjoj Misi slavljenoj u Domu svete Marte, 21. siječnja 2018.

Kako bismo shvatili što je kršćanski stil možda bi bilo bolje razumjeti naša ponašanja koja nisu u kršćanskom stilu – rekao je Papa te ih naveo tri: optuživački stil, mondeni stil, i egoistični stil. Optuživački stil je stil onih vjernika koji uvijek nastoje optužiti druge, žive optužujući (…) i uvijek ocrnjuju druge. Rekao bih da je to stil promašenih promicatelja pravde; uvijek nastoje optužiti druge. Ali, ne primjećuju da je to đavolski stil. U Bibliji se, naime, đavla naziva 'velikim tužiteljem' koji uvijek optužuje druge.

To je moda i među nama – primijetio je Papa – a bila je i u Isusovo vrijeme. Više je puta ukoravao optužitelje govoreći: 'Umjesto da gledaš trun u očima drugih, pogledaj brvno u svojem oku' ili pak: 'Neka bace kamen oni koji su bez grijeha'. Dakle, – objasnio je Sveti Otac – živjeti optužujući druge i tražeći njihove nedostatke nije kršćanski; to nije nova mješina.

Isto to vrijedi i za stil života koji papa Franjo naziva 'svjetovnim', odnosno 'od svijeta', koji je vlastit katolicima koji mole Vjerovanje, ali žive u ispraznosti, oholosti, privrženi novcu i vjerujući da su samodostatni. Gospodin ti je ponudio novo vino, ali nisi promijenio mješine. Svjetovnost je ono što uništava mnoge ljude! – istaknuo je Papa te dodao – Dobri su to ljudi, ali ulaze u taj duh taštine, oholosti, želje da se pokažu… Nema poniznosti, a poniznost je dio kršćanskoga stila. Moramo ju naučiti od Isusa, od Gospe, od svetoga Josipa; oni su bili ponizni.

Postoji još jedan stil koji se – kako je istaknuo papa Franjo – vidi u našim zajednicama, ali nije kršćanski; to je duh samoljublja, duh ravnodušja. Smatram se dobrim katolikom – objasnio je Papa – ali ne bavim se problemima drugih ljudi; ne zabrinjavaju me ratovi, bolestī, ljudi koji trpe… pa ni moj bližnji… To je prijetvornost zbog koje je Isus prigovarao zakonoznancima. Kakav je onda istinski kršćanski stil?

Kršćanski je stil, stil Blaženstava: blagost, poniznost, strpljivost u patnji, ljubav prema pravednosti, sposobnost za podnošenje progona, neosuđivanje drugih… To je kršćanski duh, kršćanski stil – istaknuo je Papa. Ako želiš znati kakav je kršćanski stil, i ne pasti u optuživački, mondeni ili egoistični stil, čitaj Blaženstva. To je naš stil; Blaženstva su nove mješine, put za postizanje cilja. Tko želi biti dobar kršćanin treba biti sposoban iz srca moliti Vjerovanje, ali isto tako srcem moliti Oče naš – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)