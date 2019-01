Vatikan, 21. siječanj 2019.

Draga braćo sestre, dobar dan!

Prošle nedjelje, blagdanom Krštenja Gospodinova, započeli smo liturgijsko vrijeme koje se zove „kroz godinu“: to je vrijeme u kojem pratimo Isusa u njegovu javnom životu, u poslanju zbog kojeg ga je Otac poslao u svijet. U današnjem Evanđelju (usp. Iv 2, 1-11) nalazimo izvješće o prvom od Isusovih čuda. Prvo od tih čudesnih znamenja izvedeno je u selu Kani, u Galileji, tijekom svadbene svečanosti. Nije slučajno da je na početku Isusova javnog života svadbena svečanost, jer se u Njemu Bog zaručio s ljudskim rodom: to je blagovijest, premda oni koji su ga pozvali ne znaju da za njihovim stolom sjedi Sin Božji i da je pravi zaručnik On. Naime, sva se tajna znamenja u Kani temelji na prisutnosti ovoga božanskog zaručnika, Isusa, koji počinje objavljivati samoga sebe.

Isus se očituje kao zaručnik Božjega naroda, kojeg su proroci navješćivali, i otkriva nam dubinu odnosa koji nas sjedinjuje s Njim: to je novi Savez ljubavi.

U kontekstu Saveza shvaća se u punini smisao simbola vina, koje je u središtu ovoga čuda. Upravo kad je slavlje bilo na vrhuncu nestalo je vina; Majka Božja to opaža i kaže Isusu: „Vina nemaju“ (r. 3). Jer ne bi baš bilo lijepo nastaviti slavlje s vodom! Bila bi to sramota za domaćine. Majka Božja to zamjećuje i, budući da je Majka, odmah ide Isusu. Sveto pismo, osobito proroci, označavali su vino kao tipični element mesijanske gozbe (usp. Am 9, 13-14; Joel 2, 24; Iz 25, 6). Voda je nužna za život, ali vino izražava obilje gozbe i radost slavlja. Slavlje bez vina? Ne znam baš… Pretvorivši u vino vodu u posudama koje su se koristile „za čišćenje“ (r. 6) – bio je to običaj: oprati se prije ulaska u kuću – Isus čini rječiti znak: pretvara Mojsijev zakon u Evanđelje, koje je donositelj radosti.

Pogledajmo, zatim, Mariju: riječi koje Marija upućuje poslužiteljima kruna su slike ženidbe u Kani: „Što god vam rekne, učinite!“ (r. 5).

I danas Majka Božja kaže svima nama: „Što god vam rekne, učinite!“. Ove su riječi dragocjeno naslijeđe koje nam je Majka ostavila.

I poslužitelji su doista i poslušali. „Kaže Isus poslužiteljima: Napunite posude vodom! I napune ih do vrha. Tada im reče: Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola. Oni odnesu“ (rr. 7-8). Na toj svadbi doista je sklopljen Novi savez i Gospodinovim služiteljima, to jest čitavoj Crkvi, povjereno je novo poslanje: „Što god vam rekne, učinite!“

Služiti Gospodinu znači slušati i provoditi u djelo njegovu riječ. To je jednostavna, osnovna preporuka Isusove Majke, to je program života kršćanina.

Htio bih istaknuti jedno iskustvo koje smo zacijelo svi mi imali u svome životu. Kad smo u teškim situacijama, kad se jave problemi koje ne znamo kako riješiti, kad mnogo puta osjetimo nemir i tjeskobu, kad nam nedostaje radosti, pođimo Majci Božjoj i recimo: „Nemamo vino. Nestalo je vina: pogledaj u kakvom sam stanju, pogledaj moje srce, pogledaj moju dušu“. Reći to Majci. A ona će poći Isusu i reći: „Pogledaj ovoga, pogledaj onu: nemaju vino“. A zatim će se vratiti nama i reći nam: „Što god vam rekne, učinite!“.

Za svakoga od nas piti iz te posude znači pouzdati se u Božju riječ i sakramente kako bismo iskusili Božju milost u našem životu. Tada ćemo i mi, poput ravnatelja stola koji je kušao vodu koja je postala vinom, moći uskliknuti: „Ti si čuvao dobro vino sve do sada“ (r. 10).

Isus nas uvijek iznenađuje. Razgovarajmo s Majkom da ona razgovara sa svojim Sinom i On će nas iznenaditi.

Neka nam Ona, Sveta Djevica, pomogne slijediti njezin poziv: „Što god vam rekne, učinite!“, kako bismo se mogli potpuno otvoriti Isusu i prepoznati u svakodnevnom životu znakove njegove prisutnosti koja život daje.

Nakon Angelusa

Danas mi srce tište dvije boli: Kolumbija i Sredozemlje.

Želim zajamčiti svoju blizinu kolumbijskom narodu, nakon teškog terorističkog napada koji se dogodilo prošlog četvrtka u Državnoj policijskoj školi. Molim se za žrtve i njihove obitelji i nastavljam moliti za put mira u Kolumbiji.

U mislima mi je 170 žrtava brodoloma na Sredozemlju. Tražili su budućnost za svoje živote. Bili su, možda, žrtve trgovaca ljudima. Molimo za njih i za one koji su odgovorni za ono što se dogodilo.

„Zdravo Marijo…“.

Za ću nekoliko dana otputovati u Panamu – [odgovarajući na povike s Trga] i vi također? – gdje će se od 22. do 27. siječnja održati Svjetski dan mladih. Molim vas da molite za ovaj vrlo lijep i važan događaj na putu Crkve.

Ovaj će tjedan biti objavljena poruka za Svjetski dan sredstava društvene komunikacija, koja ove godine sadrži razmišljanje o zajednicama na internetu i ljudskoj zajednici. Internet i društveni mediji dobro su našeg vremena; pružaju nam priliku da budemo u kontaktu s drugima, da dijelimo s drugima vrijednosti i planove te izrazimo želju za stvaranjem zajednice. Internet nam također može pomoći da se molimo u zajednici, da zajedno molimo.

Zato je otac Fornos sa mnom: on je međunarodni ravnatelj Apostolata molitve. Želim vas upoznati sa službenom platformom Papine svjetske molitvene mreže: Click To Pray. Ovdje ću unositi intencije i molbe za molitvu za poslanje Crkve.

Pozivam osobito vas mlade da skinete aplikaciju Click To Pray, nastavljajući moliti zajedno sa mnom krunicu za mir, osobito tijekom Svjetskog dana mladih u Panami.

Dana 24. siječnja slavit će se također prvi Međunarodni dan obrazovanja, koji je pokrenula Organizacija ujedinjenih naroda kako bi istaknula i promicala bitnu ulogu obrazovanja u ljudskom i društvenom razvoju. U tome kontekstu ohrabrujem nastojanje UNESCO-a da kroz obrazovanje podaste mir u svijetu.

Nadam se da će ono postati dostupno svima i da će biti cjelovito, lišeno ideološke kolonizacije.

Upućujem svoju molitvu i čestitku svim odgojiteljima i odgojiteljicama: želim vam puno uspjeha u radu!

Pozdravljam sve vas, dragi hodočasnici i vjernici grada Rima! Posebno pozdravljam župne skupine iz Barcelone i Poljske: vidim mnogo poljskih zastava; kao i studente i profesore iz Badajoza (Španjolska); i brojne djevojke iz Paname – došle ste po mene!

Pozdravljam vjernike iz Nereta i Formije kao i iz župe Svetih Fabijana i Venancija u Rimu; i mlade iz župe San Giuseppe della Pace u Milanu.

Poseban pozdrav članovima Talijanske udruge prijatelja Raoula Follerea i oboljelima od gube kao i onima koji su im bliski na putu liječenja i oporavka.

Svima želim ugodnu nedjelju. Molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i do viđenja!

(kta/ika)