Vatikan, 21. siječanj 2019.

„Što god vam rekne, učinite!“ (Iv 2,5) – rekao je papa Franjo u nedjelju, 20. siječnja 2019. na Trgu svetoga Petra u Vatikanu u nagovoru prije molitve Anđeoskog pozdravljenja i naglasio – To su riječi i za nas danas koje treba poslušati i primjenjivati u svojem životu. Prošle nedjelje, na blagdan Gospodinova krštenja, započeli smo putovanje kroz redovito liturgijsko vrijeme u kojem slijedimo Isusa u Njegovom javnom životu i poslanju zbog kojega ga je Otac poslao u svijet.

U evanđelju današnje liturgije (Iv 2,1-12) nalazimo izvješće o prvom Isusovom čudu – rekao je Papa i podsjetio – Prvo se od tih izvanrednih čuda dogodilo u Kani Galilejskoj tijekom jedne svadbe. Nije slučajno da se na početku Isusovog javnoga djelovanja događa svadbena svečanost, jer u Njemu se Bog vjenčao za čovječanstvo.

To je radosna vijest, iako oni koji su ga pozvali još nisu znali da za njihovim stolom sjedi Sin Božji, te da je On istinski zaručnik – rekao je Sveti Otac i objasnio – U stvari, cijelo se otajstvo znaka u Kani temelji na prisutnosti toga božanskog zaručnika, Isusa koji se počeo objavljivati. Naime, Isus se pokazuje kao zaručnik Božjeg naroda kojeg su navijestili proroci i otkriva nam dubinu odnosa koji nas ujedinjuje s Njim. To je novi savez ljubavi.

U ozračju saveza potpuno se shvaća smisao vina kao znaka koji je u središtu tog čuda – rekao je papa Franjo i nastavio – Upravo kada je slavlje došlo do vrhunca, vina je nestalo. Gospa je to primijetila i rekla Isusu: „Vina nemaju!“ (Iv 2,3). Pisma, osobito proroci, ukazivali su na vino kao na tipičan element mesijanske gozbe. Voda je potrebna da bismo živjeli, no vino izražava obilje gozbe i radost slavlja. Pretvarajući vodu u vino koja je bila u posudama za židovsko obredno pranje, Isus je učinio uvjerljiv znak, pretvorio je Mojsijev zakon u Evanđelje, nositelja radosti.

Riječi koje je Marija uputila slugama kruna su bračne slike u Kani: „Što god vam rekne, učinite!“ (Iv 2,5) – rekao je Papa i dodao – Pa i nama Gospa danas kaže: „Što god vam rekne, učinite!“ Te su riječi dragocjena baština koju nam je ostavila naša Majka. Doista, sluge su poslušale u Kani. Isus im je rekao: »Napunite posude vodom!« I napunili su ih do vrha. Onda im je rekao: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« I oni su odnijeli (Iv 2,7-8). Zaista, na toj je svadbi sklopljen Novi savez i slugama Gospodinovim, to jest, cijeloj Crkvi povjereno je novo poslanje.

„Što god vam rekne, učinite“ – ponovio je Papa i napomenuo – Služiti Gospodinu znači slušati ga i vršiti Njegovu riječ. To je jednostavna i bitna preporuka Isusove Majke; to je program kršćaninova života. Kada smo u teškim situacijama, kada se događaju problemi koje ne znamo riješiti, kada osjećamo zabrinutost i tjeskobu, kada nam nedostaje radosti, trebamo ići Gospi i reći: Vina nemamo. Nestalo je vina; pogledaj kakvi smo, pogledaj naša srca i duše. To je potrebno reći Majci i Ona će otići Isusu i reći mu da nemamo vina. Onda će se vratiti i nama reći: Što god vam rekne, učinite!

Za svakoga od nas zagrabiti u tu posudu vode, znači imati povjerenja u Božju riječ i sakramente kako bismo u svojem životu iskusili Božju milost. Dakle, i mi kao i ravnatelj stola koji je probao vodu koja je postala vino, možemo uskliknuti: „Ti si čuvao dobro vino sve do sada!“ (Iv 2,10). Neka nam Blažena Djevica Marija pomogne slijediti Isusov poziv kako bismo mu se mogli u potpunosti otvoriti, prepoznajući u svakodnevnom životu znakove Njegove prisutnosti koja oživljava – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)