Sarajevo, 19. siječanj 2019.

Predsjednik Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, u večernjim satima prvog dana Molitvene osmine za jedinstvo kršćana 18. siječnja 2019. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je Ekumensko bogoslužje riječi. Zajedno s kardinalom Puljićem bili su mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom i apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto. U pratnji mitropolita Hrizostoma došli su: protojerej-stavrofor Vladimir Stupar, jerej Nemanja Đurinović te đakoni Nemanja Vasiljević i Budimir Gardović. Na bogoslužju je sudjelovao i pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar i brojni svećenici, redovnici i redovnice te bogoslovi Nadbiskupijskog Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater u Sarajevu sa sjedištem u Vogošći i bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa koji su bili u asistenciji i animirali liturgijsko pjevanje.

Na početku bogoslužja kardinal Puljić uputio je riječi srdačne dobrodošlice mitropolitu Hrizostomu i njegovoj pratnji kao i nunciju Pezzutu i svim prisutnima. „Danas dolazimo iz raznih Crkava i crkvenih zajednica koje su rastavljene zajedno moliti za jedinstvo Crkve. Tema ovogodišnje Molitvene osmine glasi: 'Teži za samom pravdom“ prema Knjizi Ponovljenog zakona 16,20., koju su pripravili kršćani Indonezije. Kad zajedno molimo za jedinstvo Crkve, onda se moramo prisjetiti da smo kao udovi jednoga Kristova Tijela pozvani ne samo težiti za pravdom, nego je i odjelotvoriti. Zato nam je naše postojeće zajedništvo u Kristu izvor snage da se na sve načine borimo za pravdu i život dostojan čovjeka“, kazao je u svom uvodu u bogoslužje kardinal Puljić.

Nakon pokajničkog čina s posebnim naglaskom na priznavanje i kajanje za osobne mane, grijehe i propuste na području pravde, jedinstva i mira, uslijedio je navještaj Božje riječi.

Prigodnu propovijed uputio je mitropolit Hrizostom koji je na početku „svima sabranim u ovoj katedrali u ime našeg jedinstva, za koje se molimo“, zaželio „sretnu i blagoslovljenu Novu 2019. godinu - godinu u kojoj sve naše nade polažemo na našu jedinu istinsku Nadu Krista Gospodina“. Zahvalio je kardinalu Puljiću i suradnicima „na višegodišnjem zalaganju za naše kršćansko jedinstvo, sa svim našim razlikama i posebnostima“.

„Upravo te različitosti i posebnosti čine nas duhovno bogatima, ali one ne bi smjele biti smetnje našem kršćanskom jedinstvu. Na žalost, one to danas jesu, jer se na ovim našim prostorima više potencira različitost, a potiskuje se sve ono što nas spaja i čini kršćanima. Jedinstvo mora početi iznutra iz naših srca, iz naših duša i naših bića. Jedinstvo ne dolazi samo od sebe! Neće kao mana pasti sa nebesa. Neće ga netko donijeti i dati ga nama! Ne! Mi ga moramo u Crkvi izgraditi. Na žalost u sjeni naših svakodnevnih realnosti, svega onoga što se svakodnevno događa među nama i oko nas, što svakodnevno slušamo i gledamo, ove molitvene osmine za jedinstvo kršćana djeluju anakrono i nerealno. I pored tih obeshrabrujućih činjenica, mi koji vjerujemo u Onoga koji je sve i sva Sobom i u Sebi ujedinio i pomirio moramo i trebamo ostati glas vapijućeg u pustinji ovoga svijeta i neprestano podsjećati i sebe i druge na ono na što nas je Gospodin pozvao, a to je da jedno budemo“, kazao je mitropolit Hrizostom.

„Voljeli bi kad bi na razini cijele Europe vidjeli pozitivno nastojanje evropskih crkava u organizaciji Konferencije europskih Crkava (KEK) da se kršćani međusobno približavaju, da barem simbolično zajedničare u kršćanskim vrijednostima. Iskreno, više smo nego razočarani zbog nekršćanskih odnosa koji vladaju u nekadašnjoj kršćanskoj Europi, odnosa i pravnih regula koje direktno i drastično naše postojeće razlike još više uvećavaju i čine nepremostivim“, rekao je mitropolit Hrizostom dodajući da je sveti apostol Pavao jedinstvo kršćana bazirao na slobodi i ljubavi te da ni u prvobitnoj Crkvi nije bilo potpunog jedinstva. „Za jedinstvom se uvijek tragalo i molilo. Ono nam je zadano“, istaknuo je mitropolit Hrizostom.

„Na našu žalost, mi kršćani suvremene Europe, a posebno našeg Balkana, sami sebe zarobljavamo i okivamo nekim našim zakonima grijeha, nekim našim istinama, nekim našim isključivostima. Zaboravljamo na ovaj uzvišeni poziv da budemo slobodni slobodom kojom nas je Krist oslobodio i da možemo jedni druge ljubiti kao sami sebe“, kazao je mitropolit Hrizostom ističući da je ljubav „stup kršćanskog jedinstva“ i to „ona božanska ljubav kojom Bog zavolje i ljubi svijete bez razlike.

„Završavajući ovo naše kratko obraćanje želimo poput svetog apostola Pavla poručiti svima nama: Držimo se ljubavi! i starajmo se da naše kršćansko jedinstvo gradimo svezom ljubavi, znajući da će nas Gospodin prepoznati kao sinove i kćeri Njegove ljubavi“, zaključio je mitropolit Hrizostom.

Nakon poziva na obvezivanje samih sebe na pravdu, milosrđe i jedinstvo, đakoni Štefan i Adnan Petar Mihael podijelili su svim prisutnima ranije pripravljene citate ili biblijska mjesta o pravdi, milosrđu i jedinstvu. „Možete ih ponijeti kućama i tijekom ove osmine molitava za jedinstvo kršćana više puta čitati i nad njima razmišljati i upitati se: što možemo činiti da naša domovina i druge zemlje današnjega svijeta budu pravedniji? Svjesni da nam je svima potrebno Božje milosrđe promislimo kako možemo biti milosrdniji jedni prema drugima“, poručio je kardinal Puljić prisutnima koji su uzeli po jedan napisani citat kako bi na tu temu molili i razmišljali.

Nakon znakova osobnog predavanja, uslijedila je Ispovijed vjere, Molitva vjernika za pravdu u svijetu i jedinstvo kršćana te molitva Gospodnja „Oče naš“ i završni blagoslov. (kta)



