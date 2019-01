Sarajevo, 19. siječanj 2019.

Predsjednik Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, u večernjim satima prvog dana Molitvene osmine za jedinstvo kršćana 18. siječnja 2019. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je Ekumensko bogoslužje riječi. Prigodnu propovijed uputio je mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom. Propovijed mitropolita Hrizostoma prenosimo u cijelosti onako kako je i izgovorena bez prijevoda na hrvatski jezika:

Vaša Uzoritosti Gospodine Kardinale,

Uvaženi svećenici i časni oci,

Braćo i sestre,

Evo nas i ove 2019. godine Blagosti Gospodnje na molitvenoj osmini za jedinstvo hrišćana. Prije svega, svima nama sabranim u ovoj katedrali u ime našeg JEDINSTVA, za koje se molimo, želimo srećnu i blagoslovenu Novu 2019. godinu, - godinu u kojoj sve naše nade polažemo na našu jedinu istinsku Nadu Hrista Gospoda.

Vaša Uzoritosti,

Zahvalni smo Vama, kao i vašim saradnicima na višegodišnjem zalaganju za naše hrišćansko jedinstvo, sa svim našim razlikama i posebnostima. Upravo te različitosti i posebnosti čine nas duhovno bogatima, ali one ne bi smjele biti smetnje našem hrišćanskom jedinstvu. Na žalost one to danas jesu, jer se na ovim našim prostorima više potencira različitost, a prenebregava se sve ono što nas spaja i čini hrišćanima. Jedinstvo mora početi iznutra iz naših srca, iz naših duša i naših bića. Jedinstvo ne dolazi samo od sebe! Neće kao mana pasti sa nebesa. Neće ga neko donijeti i dati ga nama! Ne! Mi ga moramo u Crkvi izgraditi.

Na žalost u sjeni naših svakodnevnih realnosti, svega onoga što se svakodnevno dešava među nama i oko nas, što svakodnevno slušamo i gledamo, ove molitvene osmine za jedinstvo hrišćana djeluju anahrono i nerealno. I pored tih obeshrabrujućih činjenica mi koji vjerujemo u Onoga koji je sve i sva Sobom i u Sebi ujedinio i pomirio moramo i trebamo ostati glas vapijućeg u pustinji ovoga svijeta i neprestano potsjećati i sebe i druge na ono na što nas je Gospod pozvao, a to je da JEDNO budemo!

Voljeli bi kad bi na nivou cijele Evrope vidjeli pozitivno nastojanje evropskih crkava u organizaciji KEK-a da se hrišćani međusobno približavaju, da barem simbolično zajedničare u hrišćanskim vrijednostima. Iskreno, više smo nego razočarani zbog nehrišćanskih odnosa koji vladaju u nekadašnjoj hrišćanskoj Evropi, odnosa i pravnih regula koje direktno i drastično naše postojeće razlike još više uvećavaju i čine nepremostivim.

Vaša Uzoritosti, Braćo i sestre,

Sveti apostol Pavle jedinstvo Hrišćana bazira na SLOBODI i LjUBAVI i to iz razloga da ni u prvobitnoj Crkvi nije bilo potpunog jedinstva. Za jedinstvom se uvijek tragalo i molilo. Ono nam je zadano! S jedne strane bili su hrišćani iz judaizma, a s druge strane hrišćani iz paganstva (mnogoboštva). Prvi su se (hrišćani iz Judaizma) pozivali na starozavjetni Zakon i judejsku tradiciju, a što je i prirodno, dok su se drugi (hrišćani iz mnogoboštva) sjećali svojih grčko-rimskih običaja i tradicija, a posebno svoje filosofije, nauke i kulture na koje su bili ponosni. To je bio ne mali problem prvobitne Crkve i on je dugo trajao, da bi se intenzivno obnovio u vijekovima humanizma i renesanse, dakle u periodu kada se vraća u upotrebu drevna grčka aksioma ανθροπος μετρον παντων (čovjek mjerilo svega) umjesto Bogočovjek Hristos mjerilo svega.

Da bi hrišćane Galatije potrstrekao na slogu i jedinstvo sv. ap. Pavle piše im pa kaže - braćo, ''vi ste na slobodu pozvani, samo ne (na) slobodu za ugađanje tijelu, nego da iz ljubavi služite jedni drugima'' i dodaje '' jer se sav zakon ispunjava u jednoj riječi, (i to) u ovoj: ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga'' (Gl. 3, 13-14)

O kakvoj to slobodi govori sv. ap. Pavle? Da li možda o fiktivnoj slobodi? Ne, braćo i sestre, već o slobodi od svih ličnih okova i unutarnjih ograničenja koja okuju i vežu čovjeka, i potpuno ga zarobe i onemoguće za primanje k sebi ravnoga i drugačijeg. Zapravo sv. ap. Pavle im piše iz vlastitog iskustva. On - Savle- bio je okovan i vezan okovima mržnje da mrzi i zle revnosti i ubija hrišćane. Sada, pošto ga je Hristos oslobodio okova mržnje i zle revnosti on Galatima može posvjedočiti istinu i reći im u čemu je njihov problem. Konkretno sv. ap. Pavle govori da hrišćane iz judaizma spriječava u JEDINSTVU sa drugima sjećanje na starozavjetni zakon i ponovo ih zarobljava. Da je riječ o starozavjetnom ZAKONU potpuno je jasno iz riječi ''jer se sav ZAKON ispunjava u jednoj riječi: ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga''.

Na našu žalost, hrišćani savremeni Evrope, a posebno našeg Balkana, sami sebe zarobljavamo i okivamo nekim našim zakonima grijeha, nekim našim istinama, nekim našim isključivostima. Zaboravljamo na ovaj uzvišeni poziv da budemo SLOBODNI slobodom kojom nas je Hristos oslobodio i da možemo jedni druge ljubiti kao sami sebe! Sve nam je postalo preče od Hrista Gospoda, od našeg bližnjeg i od običnog čovjeka za kojega je Hristos rekao ''ko primi jednoga od ovih najmanjih Mene je primio''.

Sloboda od samoga sebe je najteže osvojiva sloboda. Da čovjek oslobodi seba-samoga od okova egoizma i grijeha uistinu je teško i mukotrpno. Još je to teže, pa čak i nemoguće postiće kad se lični egoizam i grijeh pojedinca, ili pojedinaca prebace na polje manje ili veće Zajednice, Društva. Tada kolektivni egoizam postaje nacionalni, politički, društveni identitet. U takvim uslovima čak i grijeh, pa i onaj najveći poput zločina, postaje junaštvo ili heroizam. To sv. ap Pavle u ovoj poslanici naziva ''slobodom za ugađanje tijelu'' odnosno tjelesnim ili materijalnim stvarima.

LjUBAV kao stub hrišćanskog jedinstva je ona božanska ljubav kojom Bog zavolje i ljubi svijete bez razlike. Bog Ljubavi, Ovaploćena Ljubav Božija Gospod naš Isus Hristos potsjeća nas na to pa kaže da On - Otac naš nebeski ''svojim suncem obasjave i zle i dobre; i daje kišu pravednima i nepravednima'' (Mt. 5, 45) Ljubav oslobađa čovjeka. Steknimo LjUBAV Hristovu koja će nas osloboditi za JEDINSTVO. Završajaući himnu ljubavi sv. ap. Pavle poručuje podjeljenim korinćanima pa kaže: ''Držite se ljubavi..'', koja ''nikad ne prestaje''!

Interesna ljubav, odnosno ljubav zbog nekog interesa iliti dobiti, iskučuje božansku ljubav i u suprotnosti je sa istom. Na to nas potsjeća sam Gospod Isus Hristos riječima: ''Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate?'' I dodaje: '' ''Ne čine li tako i carinici?'' (Mt.5,46) Dakle, božanska ljubav prevaziliazi naše ljudske kriterije i naša mjerila.

Vaša Uzoritosti,

Braćo i sestre,

Završavajući ovo naše kratko obraćanje želimo poput Svetog apostola Pavla poručiti svima nama: Držimo se ljubavi! i starajmo se da naše hrišćansko JEDINSTVO gradimo svezom ljubavi, znajući da će nas Gospod prepoznati kao sinove i kćeri Njegove ljubavi. Amin.