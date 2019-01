Humac, 18. siječanj 2019.

U srijedu, 16. siječnja 2019. u samostanu na Humcu, okrijepljen sv. sakramentima, blago je u Gospodinu preminuo njegov sluga svećenik, fra Viktor Nuić, član Hercegovačke franjevačke provincije u 83. godini života, 66. godini redovništva i 57. godini svećeništva.

Svetu misu zadušnicu u samostanskoj crkvi na Humcu, u četvrtak, 17. siječnja predvodio je vikar provincije fra Ivan Ševo. Suslavilo je više od 50 svećenika. Svoju zahvalu nakon Mise izrekli su generalni vizitator fra Mijo Džolan i gvardijan samostana u Dubravi fra Svetozar Kraljević. Humački gvardijan fra Dario Dodig pročitao je pokojnikov životopis i izrekao zahvale. Sprovodne obrede i ukop na Novom groblju na Humcu predvodio je fra Ivan Ševo.

Fra Viktor je rođen 1936. u Drinovcima. Pohađao je osnovnu školu od 1943. - 1947. u Drinovcima. Studij filozofije i teologije pohađa od 1956. - 1963. u Sarajevu. Postdiplomski studij završava 1967. u Rimu. Obukao je franjevački habit 14. srpnja 1953. u Kraljevoj Sutjesci, a doživotne je zavjete položio 8. prosinca 1957. u Sarajevu. Zaređen je za svećenika 19. kolovoza 1962. na Humcu po rukopoloženju biskupa Petra Čule. Svećeničku službu je započeo 1963. u Mostaru. Nakon toga je od 1968. do 1973. bio ad disp. min. prov. i urednik „Mir i Dobra“. Tad prima službu tajnika provincije koju vrši do veljače 1980. U toj godini postaje pravni savjetnik provincijalata. Nakon navedene službe boravi kao duh. pomoćnik u Njemačkoj i Švicarskoj do 1985. U svibnju te godine dolazi na službu kao duh. pomoćnik u Čapljinu sve do 1988. godine. Nakon kratkog boravka u Frohnleitenu odlazi 1990. u Zagreb gdje ostaje sve do 2018. godine. Krajem srpnja 1995. useljava u novosagrađeni samostan u Zagrebu gdje vodi dovršetak radova na crkvi i samostanu, bavi se znanstvenim, prevodilačkim i publicističkim radom; pravni je savjetnik Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i Unije viših redovničkih poglavara i poglavarica u Hrvatskoj, kao i mnogih redovničkih provincijskih i samostanskih zajednica; od veljače 2000. sudac je Međubiskupijskoga prizivnog suda u Zagrebu, a 2005. do 2010. predsjednik je istoga suda. U godini 2018. dolazi na Humac gdje živi do svoje smrti. (kta/fia)



