Mostar, 18. siječanj 2019.

U samostanu Svete Obitelji u Mostaru od 11. do 13. siječnja 2019. održan je susret za Školske sestre franjevke s privremenim zavjetima. Voditeljica susreta bila je odgojiteljica s. Slavica Barbarić.

Sudionica s. Dajana Dujmović, u svom osvrtu na taj susret piše: “Nas sedamnaest sestara juniorki sa s. Slavicom okupile smo se u našem samostanu u Franjevačkoj. Susret smo započele Večernjom molitvom u samostanskoj kapelici. Iste večeri u kapelici franjevačke crkve sv. Petra i Pavla bile smo na koncertu vokalne glazbe Studija glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. U Mješovitom zboru nastupila je i naša s. Ivana Džeba. Tako možemo reći da su nas ti divni Božji darovi izraženi glazbom, u kojoj smo te večeri uživale, također uveli u naš susret.

Sljedeći dan započele smo slavljem Svete mise, nakon čega smo i službeno započele naš susret na temu „Na svetost pozvani“. Na prvom ovogodišnjem susretu sestara juniorki posebno smo razmišljale o riječima apostolske pobudnice pape Franje „Gaudete et exultate“. Na početku nam je s. Slavica predstavila pobudnicu i poziv na svetost pape Franje, a nakon toga smo u radu po skupinama iznosile osobno gledanje i razmišljanje o svetosti. Pozvane smo tražiti svoj put svetosti kako bi iz njega izašlo ono najbolje od nas. I to nije poziv samo za pojedince, nego za sve nas. Svi smo pozvani biti svetima, živeći s ljubavlju i dajući ponaosob vlastito svjedočanstvo u svakidašnjim poslovima, tamo gdje jesmo... živeći radosno svoje predanje... Uskrsli dijeli svoj moćni život s našim krhkim životima i poziva nas da se ne bojimo svetosti jer je On svet u nama. Slika Očeva je Krist, i mi u Njemu. U konačnici, Krist je taj koji u nama ljubi, jer „svetost nije ništa drugo nego ljubav življena u potpunosti“. Stoga, „mjera svetosti određena je mjerom koju Krist dosiže u nama, time koliko silom Duha Svetoga, oblikujemo cijeli svoj život po njegovu“. Tako, svaki je svetac poruka koju Duh Sveti uzima od bogatstva Isusa Krista i daruje svome narodu. (Gaudete et exultate, 14, 21).

Nakon što nam je dan protekao dinamično i radno, večer smo iskoristile za druženje i rekreaciju gdje smo kroz razgovor i pjesmu živjele svoje toliko željene trenutke zajedništva.

Zadnji dan susreta voditeljica je naša razmišljanja usmjerila prema Blaženstvima. Iskustvo s različitim pogledima na Blaženstva, za koje se kaže da su srž evanđelja, bilo je više nego poučno i svakoga je od nas potaklo na dublje razmišljanje o njima. Tko su krotki? Blagi? Siromašni? Progonjeni?, bila su pitanja na koja smo tražile odgovor. S. Slavica, saslušavši naša razmišljanja, strpljivo nam je približavala Blaženstva potičući nas da se ne obeshrabrimo, jer je obeshrabrenje, osim grijeha, najveća prepreka svetosti.

Tijekom dana posjetile smo i naše sestre na bolesničkom odjelu koje svojim trpljenjem i molitvom vrše apostolat bez kojega i naš ne bi bio isti. Nakon podnevne molitve i zajedničkog ručka sa samostanskom zajednicom okupile smo se na završnom razmatranju gdje nas je s. Slavica još jednom podsjetila na riječi pape Franje, a to su ponajviše one o ljubavi prema našem bratu, sestri, o važnosti prepoznavanja te ljubavi, kao i o važnosti „jednostavnosti“ i „malih koraka“ u kojima se krije svetost.

Popodne smo krenule natrag svojim zajednicama, srca potaknuta na nove male korake ispunjene velikom ljubavi u življenju evanđelja i sestarskom zajedništvu”, zaključila je s. Dajana. (kta/kvrpp bih)



