Vatikan, 18. siječanj 2019.

„Pazite, braćo, da ne bi u koga od vas srce bilo opako, nevjerno, odmetnulo se od Boga živoga“ (Heb 3,7-14). To je poruka i upozorenje – rekao je papa Franjo, 17. siječnja 2019. u propovijedi u Domu svete Marte i naglasio – Pisac Poslanice Hebrejima čiji odlomak smo pročitali u današnjoj liturgiji uputio je tu poruku kršćanskoj zajednici koja se, u svim svojim članovima, a osobito svećenicima, biskupima i redovnicama, suočava s iskušenjem izopačenosti srca.

Što za nas znači to upozorenje? – upitao je Papa i istaknuo – Iz prvog čitanja današnje liturgije proizlaze tri riječi: tvrdoća, tvrdoglavost i zavođenje. Tvrdo srce je zatvoreno srce koje ne želi rasti, stalno se brani i zatvara. To se, zbog mnogih čimbenika koji utječu, može dogoditi, u životu na primjer zbog velike boli, jer udarci otvrdnjuju kožu. Dogodilo se to i učenicima u Emausu i svetom Tomi. Onaj tko zadrži taj loš stav malodušan je, a malodušno srce je izopačeno.

Možemo se pitati: imamo li tvrdo i zatvoreno srce? Dopuštamo li da naše srce raste? Bojimo li se njegova rasta? – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Raste se uvijek kroz kušnje i teškoće, raste se kao što svi mi rastemo kao djeca; učimo hodati padajući, idemo od puzanja do hodanja; koliko puta smo pali! No, raste se s teškoćama. Naprotiv, tvrdoća i zatvorenost, tko ostane u njima malodušan je. Malodušnost je loše ponašanje koje nije kršćansko i nedostaje mu životna hrabrost. Tko se zatvara, taj je plašljiv.

„Hrabrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono Danas da ne otvrdne tko od vas“, stoji u Poslanici Hebrejima i to je optužba koju Stjepan upućuje onima koji će ga kasnije kamenovati – rekao je papa Franjo i nastavio – Tvrdoglavost je duhovna svojeglavost; tvrdo srce je odmetničko, svojeglavo, zatvoreno u svoje misli i zatvoreno Duhu Svetom. To je obilježje ideologa koji su oholi i naduti. Tvrdoglavost je ideologija. Božja riječ, milost Duha Svetoga nije ideologija, nego život koji nam daje da rastemo, da uvijek napredujemo i da otvaramo srce znakovima Duha Svetoga i znakovima vremena.

No, tvrdoglavost je također oholost i nadutost – rekao je Papa i dodao – Svojeglavost i tupost čine mnogo zla. Oni koji su zatvoreni u srcu i tvrdi, plašljivi su. Ideolozi su tvrdoglavi i svojeglavi. Imamo li mi tvrdoglavo srce? Neka se svatko zamisli. Jesmo li sposobni slušati druge osobe? Ako mislimo drugačije trebamo reći: No, ja mislim ovako... Jesmo li sposobni dijalogizirati? Tvrdoglavi ne dijalogiziraju, ne znaju to činiti, jer uvijek se brane idejama. Oni su ideolozi. Koliko zla narodu Božjem čine ideologije, zato što zatvaraju djelovanje Duha Svetoga – istaknuo je Papa.

Zavodljivost grijehom izaziva đavao, veliki zavodnik, veliki teolog, ali bez vjere i pun mržnje, koji želi ući u srce kako bi njime zavladao i zna kako to učiniti – rekao je Sveti Otac i protumačio – Dakle, pokvareno srce je ono koje dopušta da bude zavedeno i zavodljivost ga vodi u tvrdoglavost, u zatvorenost i u mnoge druge stvari. Što se tiče upravo zavodljivosti, ili ćemo se obratiti i promijeniti život, ili tražiti kompromis. Ako odlučimo slijediti Gospodina, no, sviđa nam se neko zadovoljstvo pa ćemo si ga malo priuštiti, počinjemo voditi dvostruki kršćanski život.

U svezi s tim možemo se prisjetiti riječi proroka Ilije koji kaže narodu: „Šepate na obadvije noge“ – rekao je papa Franjo i objasnio – Šepati na obje noge i nemati jednu stabilnu, to je život kompromisa. 'Kršćani smo, slijedimo Gospodina, ali samo ovom ćemo dopustiti da uđe u naš život.' Tako čine mlaki i dvolični kršćani koji uvijek prihvaćaju kompromis. I mi to često činimo, prihvaćamo kompromis. Kada nam Gospodin pokaže put svojim zapovijedima i nadahnućima Duha Svetoga, nama se ipak sviđa još nešto i pokušavamo ići dvama kolosijecima šepajući na obadvije noge.

Neka nas Duh Sveti prosvijetli kako nitko ne bi imao pokvareno i tvrdo srce koje vodi u malodušnost; tvrdoglavo srce koje vodi u pobunu i ideologiju; zavedeno srce koje vodi u kršćansku dvoličnost – zaključio je Papa. (kta/rv)